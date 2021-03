Daniel Guzmán se emociona al recordar a su abuela Antonia

¡Gracias!

Hola.

Joder, ¿otra vez lo mismo?

Ya no sé qué más hacerte.

¿Te duele? No.

¿Cuántas veces tengo que decirte que te laves la cara antes de salir?

Me la he lavado. ¿A qué hora te acostaste?

Pronto.

¿Por qué no dejas ese trabajo? ¿Con qué comemos?

Darío, tienes que venir a hablar con el abogado.

¿Me estás escuchando?

¿No puedes de otra manera?

Que pase el dinero que debe.

Me da dinero. Me lo tiene que dar a mí.

Ya te lo doy yo, ¡a ti qué más te da!

¿Por qué no habláis antes del juicio?

¡No tengo que hablar con nadie!

¡Ya sabes lo que tienes que hacer!

"¿Sí?".

Baja, Luismi. "Todavía no puedo, tío".

Venga, va, coño, que te espero detrás.

No puedo bajar tan pronto. Pero ¿cómo vas con esas pintas?

Que hay que ir a trabajar. Haberme avisado antes.

¡Tira para atrás! Déjame llevarla, coño.

Luego. Siempre luego, pero luego nunca.

No tienes carné.

Ni tú tampoco, no te jode. A ver si nos va a ver alguien.

Es que eres un mierda.

110.

115.

¡115!

¡Joder!

A ver si adelgazas, no llegamos a 120 en la vida.

Puta madre.

Que buenas las hacen ahora, las hacen de verdad.

Joder, qué sensación.

(CHISTA)

Te la has pillado un poco justa, ¿no?

Estoy tocho.

Hijo puta, pero si no te he visto hacértelas.

Son muchos años, tío.

Qué cabrón...

Están guapas, ¿eh?

Pásate mañana.

Pero qué mañana, tronco, llevo pasándome dos semanas.

¿Yo qué quieres que haga, niño? La gente es muy "malqueda".

No me cuentes tu vida, te traje lo que pediste y me pagas.

Que te voy a pagar, en cuanto cobre.

No puedo esperar más, necesito la pasta sin falta.

Como no la pinte...

Estoy más tieso que Tarzán.

Te buscas la puta vida, tío.

Y dale, pedales... Que no tengo, niño, joder.

Que más me gustaría que poderte pagar.

A mí no me gusta deber dinero a nadie.

Así que si quieres coge las piezas y te las llevas.

¿Qué te crees que es El Corte Inglés? ¡Quiero mi dinero!

Qué hostia. ¿Te has hecho algo?

¡Quita, coño!

Has venido muy fuerte, tigre.

Ni tigre, ni pollas.

O le pagas lo que le debes o te lo explico de otra manera.

Joder, cómo ha venido hoy el escudero.

Darío...

Darío, venga, vamos a la cama.

Venga, vamos, hijo, que yo ya no puedo contigo.

¿Sí? -Pasa.

Hombre, pensaba que estabas enfermo.

Bueno, estaba malo, pero ya estoy bien.

Siéntate.

¿Qué vas a hacer el año que viene si no apruebas?

Voy a aprobar. Eso dijiste el año pasado y mira.

Este año será diferente, lo verá. ¿Sí? ¿Por qué?

Porque lo va a ser. Porque lo digas tú.

Veo que voy a aprobar. Lo creo.

Dile a tus padres que vengan a hablar conmigo.

No pueden, trabajan los dos.

Pues dame su teléfono.

No me lo sé.

¿No te sabes el teléfono de tus padres?

Por favor, las cosas están muy mal en mi casa.

Y peor que van a estar si sigues así.

Deme una oportunidad, por favor. ¿Otra?

Ya no me quedan.

(Claxon)

Hola. ¿Qué pasa?

¿Esos pelos?

No sé como tu madre te deja salir así de casa.

No sé qué cojones hace.

Trabajar, no te jode. Esa boca...

me cago en Dios.

¿Has hablado con ella?

¿Y?

Cago en Dios... es que...

Encima que me deja en la puta calle, me quiere quitar lo poco que tengo.

Ahora sí que vamos a tener problemas, estoy hasta los cojones

de tu madre, al final se queda sin la casa, ya verás.

No se queda en la calle. Yo sí...

No he dicho eso.

Una cosa es que quieras a tu madre y otra que me jodas.

No voy en contra de nadie. ¡Díselo a ella!

¡No me levantes la voz que te saco a hostias!

Habla con ella a ver si te das cuenta de cómo es, coño.

¿Qué tal las clases?

Bien.

¿Seguro?

Menos mal que este año lo estás haciendo bien.

Casi es la única alegría que tengo.

Para ti, para ti, ¿eh?

Fírmalo aquí.

¡Tyson, para!

Tronco, ¿quieres coger a tu puto perro?

No la monta, no llega.

No te muevas, puto gordo.

Que está en celo, coño.

¿Y si le ponemos chubasquero y que se den un homenaje?

¿Y si me la doy con tu hermana? Chúpame el cipote.

¡Tú! Para, coño.

Como se la cargue vas a flipar, ¿eh, subnormal?

Tronco, ¿quieres parar ya?

Joder, mañana te traigo tres bolsas, gañán.

Siempre traes mucho pero luego no traes nada.

¡Tú, deja el calcio, coño!

¡Joder, qué asco, no sé como puedes beber esa mierda!

¡Tú, tú, la hora!

Joder...

Qué guapa es Alicia, tío.

Ya ves, menudas tetas tiene.

¿Se las ves? Ah, no, es el codo.

Esta quiere con los dos cien por cien, te lo digo yo.

Que se está tocando. ¿Lo estás viendo?

No, pero lo dice su cara.

Vamos a pedirle aceite, ahora es el momento.

Ahora no se puede, su viejo está al caer.

¿Qué haces, coño? Me he resbalado, joder.

¿Qué hace? ¿Qué hace?

Buah, chaval, que se está tocando.

¡Eh, qué coño haces!

Yo no te he tocado con nada, te lo juro.

Madre mí...

Pues... esa es la situación.

Si no aprueba los exámenes finales tendrá que abandonar el instituto.

Estoy de piedra. No sé qué decir.

Sería un error que dejara de estudiar.

No, hombre, no, eso desde ningún concepto.

No, yo le juro... ¡Tú te callas, coño!

Que bastante la has liado ya.

¿Qué haces? ¿A tu padre le vas a contestar?

Con todos los problemas de casa y ahora esto...

Toda la vida sufriendo y trabajando y trabajando

para darte una educación y ahora esto.

Es pública.

Que no me contestes, coño, que no me contestes.

¿Qué quieres acabar como yo? ¿En la obra?

¿Eso es lo que quieres?

¿En qué nos hemos equivocado, hijo? Dímelo.

¿Qué hemos hecho mal?

Jo... estoy hundido en un pozo profundo.

Bueno, tranquilo. Tranquilo, tranquilo...

¿Tiene usted hijos?

No sabe el dolor que tengo ahora, no sabe.

Estoy... estoy... estoy que no estoy, vamos.

Bueno, estamos en paz. ¿Cómo que en paz?

Nos ha jodido, compi, he tenido que cerrar el taller.

¿Cómo puedes tener tanta cara? Anda, vamos, niño,

que menudo marrón te he quitado. Lo suyo es que ganemos todos.

Ah, figura, ya te puedes espabilar,

que como no apruebes vas a cagar vinagre.

Pero ¿qué haces? Que está mirando, joder.

Déjate de gilipolleces, déjate de gilipolleces.

Joder, niño, cada vez subes más pronto.

¿Has cenado?

Anda...

¡Vamos, tronco!

¡Alicia!

¿Qué haces, gilipollas? Nada, se ha enganchado.

A ver si te engancho una hostia. Que tienes la mano muy larga.

¡Tyson!

Ahora os tiráis una hora en la calle.

¡Que no tenga que bajar a por ti!, ¿me oyes?

Venga, espabila, que me tengo que subir ya.

No tardas nada, he dejado todo hecho.

Venga, dale ahí, venga.

Venga, más, más, más.

Más... Que no, tigre.

Que no se puede. A que le dabas, ¿eh?

¿Se puede saber qué haces aquí?

Espero a Darío que ha subido a pedirle apuntes a un compañero.

Tira para casa. Ahora subo.

Que te muevas, ¿qué quieres que baje tu padre?

Ahora subo.

No me digas coño que te parto la cabeza.

Tira para casa, coño.

(LADRA) -El perro también...

¡Vamos! ¡Toma!

(SILBA)

(RADIO) "Adelante, radio 5".

Mañana te vas a vivir con tu padre, no me complicas más la vida.

¿Sí?

Ah, perdone, Santos, luego continuamos. Adelante, pase.

Hasta luego.

Hola. -¿Qué tal?

Siéntese, por favor. Siéntate.

¿Y su marido?

Ni idea, le dejé un mensaje.

¿Perdón?

Que le he dejado un mensaje.

No creo que venga, la verdad.

Ah...

Bien, siento mucho lo ocurrido.

El instituto no va a presentar ninguna denuncia contra Darío.

(Puerta) Pero la dirección del centro...

Sí, ¿qué desea? -Soy el padre.

¿Cómo el padre? -El padre de Darío.

Pase, pase. Pase.

Siéntese.

Le estaba diciendo a su mujer

que el instituto no va a presentar ninguna denuncia contra su hijo.

Pero la dirección ha decidido expulsarle del centro.

Es una decisión demasiado drástica, ¿no le parece?

Un buen estudiante puede tener un mal día.

¿Perdón?

¿Han tenido en cuenta sus notas antes de tomar esta decisión?

Ese ha sido uno de los motivos por los que se ha tomado.

¿Cómo?

Mi hijo tiene todo aprobado y con nota.

No, me temo que no.

Su hijo tiene todo el curso perdido.

Si quieren que continúe estudiando

tendrán que matricularle de nuevo en tercero y en un centro privado.

Querrá decir en cuarto.

No, en tercero.

Darío, ¿en qué curso estás?

No entiendo nada, perdone.

Darío.

¡Tú tienes la culpa de todo!

¡¿Que me siente?! ¡Levántate tú!

¡Levántate y da la cara, hijo de puta!

¡Me cago en tu puta madre! -Tranquilícese.

¡No me toques! -¿Que no te toque?

¡Estás como una puta cabra! ¡Mira como está tu hijo!

¡Estás loca de la puta cabeza, cojones!

Niño, cuando termines barre el taller.

Oye, Justo, ¿puedes adelantarme algo?

No llevas ni dos semanas y ya estás pidiendo.

Lo necesito. Y yo.

¿Qué te crees? ¿Que esto se paga solo o qué?

Tú por lo menos no pagas casa.

Los servicios oficiales están acabando con el oficio.

No veas lo que tengo que hacer para mantenerlo abierto.

Ya, pero... A ver si salen un par de temas

y te doy algo, cojones.

¿Le ayudo?

Bueno.

Pues esto tira. Sí,

tiene un carburador más grande, está trucado.

Lo tiene bien cuidado.

Lleva 20 años conmigo y va como un reloj.

Esto es muy viejo, ¿no? Lo viejo vale para mucho.

Deje que le ayudo.

¿Hasta qué hora te puedes quedar? No tengo hora.

Que bien vivís lo estudiantes.

Soy mecánico.

¿No estudias?

Lo he dejado.

Prefiero ganar dinero.

¿Tus padres no te dicen nada por llegar tarde?

No tengo padres.

Lo siento.

¿Hace mucho? Mire, mire.

Vaya nochecita, me has traído suerte.

¿Sabes que Julito y yo jugamos juntos al fútbol?

Lo que hace tener padrinos.

Si yo hubiera tenido hubiera llegado arriba.

Como cantante no sé, pero futbolista...

Menuda zurda tenía, ponía la bola donde quería.

Un día de esto vamos a dar unos toques para que veas.

Justo, ¿has estado detenido alguna vez?

¿Quién no ha estado detenido alguna vez?

Solo una vez me han trincado y fue una movida que no hice.

Dos años me comí por la cara.

Dos años con Franco, que no veas como era eso.

Nada más entrar te querían partir el culo.

¿Y no te lo partieron?

¿A mí?

No...

No me jodas, me van a partir el culo de qué.

No, no, no.

Ahí va mi madre la que liaba yo ahí.

¡Tú si que eres una diosa y no las griegas!

¿Has visto? Esta quiere lomo embuchado.

¡Eh, tú, reina, espera!

¡Dame tu teléfono que te quiero contar un secreto!

A ti te han sacado punta al lápiz, ¿no?

Sí, sí, muchas veces.

A mí a tu edad no se me escapaba una gallina, caían todas.

Tenía más pelo, claro.

Estaba en los huesos de tanto empujar, no hacía otra cosa.

Pero como con una profesional no hay color.

¿Estás casado? ¿Casado yo?

Buah, con lo que me gusta a mí la música, deja, deja.

¿Qué hay, "caracandao"? ¿Qué pasa?

A ver qué tengo por ahí. Venga.

Coño, dichosos los ojos.

¿Qué es de tu vida? Que estás más perdido...

Luchando para sobrevivir.

¿Tú? No creo. Está la cosa bonita.

A mí me vas a decir.

Tenemos que ponernos al día.

Esta semana sin falta. Eso dijiste hace un mes.

Entrego un par de motos y cerramos.

Esto es lo que yo necesito.

Olé.

Si quieres esto tenemos que saldar.

Venga, coño, Matías...

Que nos conocemos hace 20 años, que yo no fallo.

Somos ley antigua, compi.

Por eso, Justo, por eso.

Te digo que es para las motos.

Que sí. Me hace falta esto.

O pagas o no te las llevas.

Pero si es por ti.

Por mí no te preocupes.

Pues peor para ti.

Joder, cómo pica, chaval. Eso es de no lavarte, cerdo.

¿Qué te crees que hago aquí? ¿Cuándo piensas volver?

Paso.

Tengo curro, casa y voy a ganar mazo de pasta.

Paso de aguantar las tonterías de nadie, a mi rollo.

¿Cómo vas a estar solo?

No necesito a mis viejos, puedo vivir solo perfectamente.

Estoy de vacaciones, chavalote, he aprobado todo.

F.P. está tirado.

Porque tú lo digas.

Todo lo sé hacer yo. Tú sabes hacer mucho.

Por eso suspendías todas.

Porque paso de estudiar, es un coñazo.

Paso de estar atado a una silla. A mi nadie me ata a una silla.

Eres un gordo que te mueves menos que un gato de escayola.

Tú un enano que toma calcio para crecer.

No te piques, "gordopilo".

Me tienes hasta la polla. Pues adelgaza.

Tu padre el del camión. Tu madre la del sonotone.

O la tuya que se pone un cojín en el coche

para llegar a los pedales.

¿Qué haces?

Por si lo necesitas. No hace falta, voy a cobrar ahora.

Cuando cobres me lo devuelves.

Estás flipando.

Joder, te podías haber echado más colonia, que pestazo.

Solo me he dado un par de disparos, figura.

(Música disco)

¡Ey! ¿Qué tal? ¿Qué pasa?

Hacía mucho que no te veía por aquí. ¿Qué?

¡Que hacía que no te veía! Es la primera vez que venimos.

Ah, claro, a eso me refiero.

¿Queréis tomar algo?

¿Que si queremos tomar algo? -Venga sí.

Ricky, vamos a por unas huérfanas.

Acércate, coño.

Hola, guapo.

¿Quieres lomo? ¿Cómo?

¿Que si quieres lomo embuchado?

¿Qué haces? ¿Eres tonto o qué te pasa?

Chica, pensaba que querías. Flipado...

¿Qué haces aquí, chaval? Lo que mes sale...

¡Eh, eh!

¡Suéltame, coño, suéltame!

¡No se te ocurra tocarme! Vámonos.

¿De qué te ríes? Vámonos.

¿No te confundas conmigo? ¡Tira de una vez!

¡Cállate, coño! ¡Vamos!

¡Meteros para dentro que al final os vais a casa calentitos, maricones!

¡Gilipollas!

Se va a cagar ese maricón, no sabe con quien ha dado, va a flipar.

¡Cuidado, coño!

Me cago en mi puta madre.

Cómo me ha puesto el "jarsuéter". Te lo ha puesto bien, sí.

¿Has visto la que le he dado yo?

De refilón, le llega a entrar y le echo a dormir.

(Claxon)

¿Ves? ¿Te dije que venía o no?

Este pavo es ley antigua.

Me ha pillado a traición el maricón. Ha sido muy rápido.

No nos ha dado tiempo a nada, se ha metido a dentro.

Mejor.

Si le cojo yo caga vinagre.

Tranqui.

Mañana venimos y se lo explicamos. Está ahí.

Mira, ese ha sido, el del casco.

Venga, vamos a por él. Aquí no se puede.

Hay mucha peña. Claro, claro.

Le seguimos y le cogemos por ahí. Que hay más días que sandías.

Venga, coño, ¿le vas a dejar que se pire?

Vente, Luismi. ¿Dónde vas, Tarzán?

¡Déjame!

¡Ese no va abusar de mí! ¡Que te estés quieto!

Las cosas hay que hacerlas cuando hay que hacerlas.

Que te cagas con él, ¿no?

Pero ¿qué dices, niñato?

¡Eh, tú!

Dime.

¿Conoces a aquellos chavales?

No. ¿No?

Pues uno de ellos es mi hijo.

Muy bien, ¿y?

¿Y...?

Ven un momento, que te voy a explicar una cosa.

La que le va a dar, vas a flipar.

Que este pavo es muy chungo.

¿Qué pasa?

¿No te interesan unas alforjas de cuero con flecos para tu burra?

¿Cómo? (CHISTA)

De cuero bueno, bueno.

Puedes ir a la discoteca cuando quieras, te invita.

¿Le has dado mucho? Lo justo, no me gusta abusar.

Hay que saber bien donde está los atajos, tigre.

En cuanto me quite la puta hipoteca

alquilo el taller, me pillo una chocita en la playa

y a tocármela de mear.

Lo tengo todo "cubicado". Ya ves.

Qué cabrón.

¿Y tú qué vas a hacer de mayor?

Conductor de ambulancias. ¿Para salvar vidas?

Para saltarme los semáforos.

(RÍE)

Qué jodío...

Disfruta todo lo que puedas ahora.

Esto pasa a toda hostia, te lo digo yo.

¿De pequeño qué querías ser? ¿Yo? Lo que soy, un triunfador.

("La vida sigue igual"- Julio Iglesias)

Cómo te mola mi musiquilla, ¿eh, brother?

Oye, Darío, te tengo que pedir un favor.

Dime.

Ahí es, está en la segunda planta.

Vienes conmigo, ¿no? Yo vigilo, coño.

Uno se tiene que quedar fuera.

Vale, vale, vale.

¿Has visto qué fácil?

No te creas, ¿eh?

Me ha costado arrancarla, tenía un corto.

Anda que no aprendes, al final te voy a cobrar.

Oye, hijo puta, ¿no me ibas a esperar fuera?

Ahora sí que vas a ganar dinero. Ya ves.

No sabes los encargos que tengo, vamos a subir como la espuma.

Mañana tienes el día libre, campeón.

Pero si mañana es fiesta. Pues por eso.

Perdone, ¿cuánto cuesta?

Hombre, Darío, se presentó y vino, ¿eh?

¿Qué tal, Antonia? ¿Cómo va el negocio?

Regular, más bien mal. Hay mucho centros comerciales.

Oye, pues tiene un buen puesto, ¿eh?

Demasiado para mi edad, hijo.

Señora, perdone,

¿el precio es el que pone aquí? No, es la fecha de fabricación.

No te jode esta...

Hombre, quizá se le ha ido la mano, ¿no?

Qué va, cuanto más caro más pagan.

Hombre, eso sí.

Estás más delgado, ¿eh?

Muchas gracias, está muy bueno.

Lo has dicho cuatro veces, ¿quieres más?

Estoy bien, gracias. Pon el plato.

Gracias.

Tú ven cuando quieras que siempre estoy sola.

Hay días que no te da nadie ni los buenos días.

¿Su familia? Sí, es mi familia.

Deje, ya recojo yo.

Deja, si tengo tiempo, así me entretengo.

No para quieta. No, hay que moverse, hijo.

¿Y eso? Envejece uno menos.

Ahora voy a ver el telediario.

¿Y esto?

Se la he cogido a mi jefe.

Vamos monta, corre. ¿A dónde quieres ir?

Donde teníamos que haber ido hace tiempo.

¿Me dejas llevarla?

Luego.

Siempre luego pero luego nunca.

Coño, sácate el carné, no te jode.

Sácatelo tú primero.

A mí no me hace falta.

("Soy un truhán, soy un señor"- Julio Iglesias)

¿Qué puta mierda es esto, tío?

Buah, no tienes ni idea, este tío es un poeta.

Soy un truhán, soy un señor,

algo bohemio y soñador.

Y es que yo...

¿Qué te parece? Menudo aparato, chaval.

Quien la pillara.

¿Es una piba o un travelo? Es tu padre, no te jode.

No ves las tetas que tiene, tío.

Las veo, las veo.

Y podemos tocarlas.

Venga, vamos, que te invito.

Que me han dado un adelanto.

Me tengo que subir ya. Te vas a subir pero bien.

Venga, va, vamos a ser los primeros que sino no mola.

¿Qué tal, reina?

Ya ves, aquí, pasando el rato.

Hace muy buena noche, ¿no? Bueno...

Eres muy guapa.

¿Sí? Sí.

Pues gracias, príncipe.

¿A cómo va?

¿El qué?

Todo lo que se pueda.

(RÍE)

Eres muy pequeño, corazón.

Pero funciono que flipas, ¿eh?

Te lo puedes pasar pero que muy bien.

(Claxon) Eso no lo dudo.

Espérame un momento.

Lo que necesites, reina.

Hola. -¿Qué tal, guapa?

Bien, aquí. -¿Cuánto cobras?

Venga...

Anda.

Tú cuando seas grande no seas un flipado como este.

Entonces ¿qué?

Mira, vente dentro de un par de añitos

y vemos qué hacemos.

En un par de añitos nos hemos casado, diosa.

(RÍE)

¡Tú que sí, tronco, que sí! ¡Venga, coño!

Te lo juro, cuando ha visto cómo funciono.

Vamos a la furgoneta a follárnosla.

Estarás limpio, no podemos quedar mal.

Me duché el jueves.

La que le vamos a dar. Ya ves.

Encima juntos, nos acordamos toda la vida.

¡La vamos a dejar loca!

¡Vamos!

¡Vamos, coño, a ver si se la va a llevar alguien!

¿Crees que era tu viejo? Qué va, tronco.

Los fines de semana lo lleva otro conductor.

Hoy es lunes.

Bueno, y algún día de diario, coño.

Se turnan.

Yo también creo que no era él.

¿Qué te parece?

Parece nueva. Nos ha jodío.

Aquí trabajamos calidad.

Oye, tengo para vender esta, esta, aquella...

Tengo mogollón para vender.

Y esta es la hostia, esta es cojonuda.

Si conoces a alguien... ¿Esta también está barata?

Pues claro, tío, como la tuya.

Si me entero de alguien te lo digo. Gracias.

¡Niño!

Sácasela al caballero. La moto, ¿eh?

Hay que tener cuidado con este que es más rápido que Billy.

Te dejo que tengo un poquito de prisa.

Vale, compi, nos vemos. Ya sabes donde estamos.

Claro. Anda, vete por la sombra.

¡Tigre!

Tu primer sueldo, campeón.

Gracias.

¿Qué coño gracias? Te lo has ganado con dos cojones.

Ah, las cosas se piden antes de cogerlas, machote.

Y a ver en qué te lo gastas, ¿eh? Anda.

(SUSPIRA)

¡Vamos, tú, que vas a gastar el termo, coño!

(Puerta)

¡Va!

(Puerta)

(Puerta)

¡Ya va, coño!

¡Policía, alto!

(Timbre)

Alicia, Alicia.

¿Qué? ¿Está tu padre?

No, aún no ha llegado.

¿Vas a una fiesta de disfraces y no invitas?

Joder, Darío, tío. Es la última vez.

Que me metes en un lío. Por favor.

Me vas a meter en un lío, mi padre llega ya.

Alicia, que es la última vez, te lo juro.

Tira, anda, tira.

¿Le cuentas a tu padre todo lo que haces?

Un día te vas a matar, tío.

No jodas, me quedan muchas cosas por hacer.

Venga, anda, niñato.

Sí, si tuviese cinco minutos te hacía tocar el cielo.

¿Eres de 5 minutos? Bueno, ponle media hora.

Muchas gracias, te debo una.

Hola, Darío. Hola, Antonia.

¿No la habré despertado? No, no.

Estaba oyendo la radio, apenas duermo.

¿Le puedo dejar aquí mi mochila?

Ha cerrado por vacaciones.

¿Y qué vas a hacer ahora?

No sé, tendré que buscar algo.

Muchas gracias. ¿Quieres "kenflog" o galletas?

"Kenflog" mejor.

Ten cuidado que estará muy caliente, este micro está como una regadera.

¿Y tu familia?

Tengo una tía, pero vive fuera.

¿Y dónde vas a dormir?

Tómate la leche.

¿Ya te vas a acostar, hijo? Sí.

Que descanses. Hasta mañana si Dios quiere.

Buenas noches, Antonia. Buenas noches.

¡Eh!, ¿qué pasa, cabrón?

¿Cómo lo llevas?

De lujo, compi.

Estoy conociendo a una gente de puta madre.

La pena es no haber entrado antes.

No sabes los contactos que estoy haciendo.

Es que tengo de todo, televisión, consola...

Estoy yendo al gimnasio, niño.

¿No me ves bien? Se nota, se nota.

Hombre, me he sacado 20 años de encima.

Estás mejor dentro que fuera. Claro, tigre.

Hay que aprovechar las oportunidades de la vida, coño.

¿Qué te ha pasado?

Nada, a unos que se lo he tenido que explicar.

Tú estás más delgado, ¿no?

Claro, todo el día metiéndola, hijo puta.

Tampoco todo el día, pero no me quejo.

Yo aquí paso.

Oye, ¿te han...?

Tranqui, yo tengo código.

Pero la madriguera de momento mejor no, ¿vale?

¿Eh? ¿Y qué te ha dicho tu abogado?

Que va todo de puta madre, pero que si puedo que me escape.

Menudo maricón.

Se lo quería llevar muerto. Me dice el hijo de gran puta

que me declare culpable que así rebajan condena, ¿qué te parece?

Yo que no he hecho nada me voy a comer esto por la puta cara.

Le he mandado a tomar por culo, lo que hace la peña por no currar.

¿Y qué vas a hacer? Me ha dicho uno que es una máquina,

10 000 pavos y a la semana estás en la calle.

Lo he hablado con el juez que lleva lo mío.

Hostia, de puta madre. Sí, joder, ya.

Pero tengo que designar el caso esta semana

y me han quitado lo que tenía.

Y a ver de donde saco yo esta cifra, joder.

¿Alguien que te eche una mano? Sí, al cuello.

Ahí fuera el único que tiene código eres tú.

Tengo que salir de aquí pero ya niño, pero ya.

El banco me va a quitar el taller

y a ver qué hago yo al salir de aquí con la edad que tengo.

Toda la puta vida currando y ahora mira.

Tú no te agobies, tío, algo se podrá hacer, seguro.

¿Y yo aquí dentro qué quieres que haga?

¿Estás mal de la cabeza?

Está por la cara, coño.

Es una puta bola. La que te van a poner a ti,

retrasado mental.

Que no pasa nada. Que no, que te olvides.

Paso, es un marrón muy gordo.

Te necesito para sacarle de la trena.

¿Te la vas a jugar? Ha dado la cara por mí.

No le voy a dejar tirado, tengo código.

Lo que tienes es una pedrada importante.

¿Dónde vas? Ya no puedo más. Es para mí.

Joder, parece que no te dan de comer en casa.

Llevo toda la semana a verduras, tronco.

Por lo menos acompáñame a verlo.

Que no, coño, que ya te conozco yo a ti con lo de ver las cosas.

Vamos, coño, que ahora está a huevo.

Déjame comer tranquilo, ¿eh?

Me han dicho que para adelgazar tengo que comer despacio.

Vale, yo voy a mear. Sí, una polla...

A mí esto me da la vida, si me quedo en casa me apago.

Qué va, esta muy bien. Sí, porque no paro.

¿Siempre se ha dedicado a esto? No, me he dedicado a la costura.

Pero ya como hay tantos almacenes y tantas tiendas,

sale más barato comprarlo que hacerlo.

¿Qué prefiere usted, ahora o antes?

Hombre, ahora hay adelantos y mucha comodidad,

pero la convivencia de antes era mejor que la de ahora.

¿Si pudiese volver atrás volvería?

Por una cosa sí.

¿Dónde has cogido eso? Estaba en la calle de al lado.

Está nuevo.

La gente que se cansa muy pronto de las cosas.

Espere que ahora vengo.

No vamos mal. No, vamos muy bien.

Siempre que salgo contigo siempre encontramos algo.

Hacemos buen equipo. Muy bueno.

Parece que me has caído del cielo.

(Sirena)

Hola, buenas noches. Hola, buenas noches.

¿Voy muy deprisa?

No, señora, va un poco cargada, ¿no le parece?

Esto puede bien. No lo dudo.

Lleva usted una muy buena máquina.

Sí, va muy bien.

¿No sabe que la carga del vehículo no puede superar sus dimensiones?

No lo sabía.

¿Sería tan amable de enseñarme la documentación del coche?

Señora, tiene el carné de conducir caducado.

¿No me diga? Se me habrá pasado.

Se le habrá pasado hace 5 años.

¿5 años? Hay que ver cómo pasa el tiempo.

Voy a tener que inmovilizar el vehículo, señora.

Perdone, señor agente,

no podemos dejar esto ahí cargado, ya sabe lo que hay por ahí.

Si no le importa dejamos esto en casa

y no lo movemos hasta que renueve.

Muy buena idea.

(RADIO) "Indicativo 1, 12 para Marcelo.

Servicio de grúa requerido llegando al lugar referido".

Hola, ¿qué tal? Vengo de parte de Justo.

¿Qué vienes a pagarme lo que me debe?

¿Podemos hablar un momento a solas?

Pues tú dirás.

Nada, venía a buscar trabajo, a ver si tienes algo.

¿Cuántos años tienes? Cumplo 16 este año.

Ahora mismo no tengo nada. De lo que sea.

Puedo hacer cualquier cosa.

Lo siento. Aprendo rápido.

Me paga lo que vea. Ahora mismo no necesito a nadie.

Vale.

Vale.

Pues nada, ya vengo otro día a ver si hay suerte.

Hasta luego.

Perdone,

¿le importa si subo un momento al baño?

Llevo meándome desde pequeñito. Perdone, jefe.

Anda, pasillo de las ruedas a la derecha.

Gracias.

¿Qué tal?

Bien.

Tiene muchas piezas aquí, ¿no?

Sí, claro.

De moto.

Sí, de moto.

¿Has visto como está tirado? No hemos visto ninguna caja fuerte.

Que la caja está, coño con la caja.

¿Y la alarma? Tú tienes F.P.

¿Eres tonto o retrasado?

A ver, la central está en el baño,

a las malas tenemos 15 segundos para reventarla.

¿Y por dónde entras? Por la puerta.

¿No has visto la mierda de puerta que tiene?

Suponiendo que entres, ¿cómo piensas abrirla?

Coño, con cuidado

para que no se jodan los billetes. Eres gilipollas.

Yo ya no entro.

Deja de protestar que parece que te has comido una mierda.

¿Qué ha hecho hoy, Antonia?

Poca cosa, ver la televisión y nada más.

Eso no está bien, hay que moverse. Ya.

Ya tengo muy pocas cosas que hacer.

Hombre, siempre hay algo que hacer.

¿Has encontrado trabajo?

Algo hay por ahí, a ver si sale.

Te iba a decir que si podías venir mañana conmigo

al ayuntamiento, quería dar de baja el puesto.

No joda... Digo, no me diga.

A usted eso le da la vida.

Sí, le voy a dar de baja porque no puedo.

De eso nada, Antonia, algo se podrá hacer.

Mañana es un día especial y hay que celebrarlo, déjese de rollos.

Déjalo en la pila, por la mañana lo recojo yo.

Deje, yo la ayudo.

Si yo puedo. No me cuesta nada, hombre.

Muchas gracias, hijo. De nada, hombre.

Joder, tampoco hacía falta que te maquearas tanto.

Aclárate, ¿no íbamos a un fiestón? ¿Me has bajado eso?

Debuti, en cuanto empiece a funcionar te lo devuelvo.

Ponte el casco, ¿no? Una polla que me despeino.

117.

119.

119.

¡Joder!

¡Vaya puta mierda! Hoy hace mucho viento.

¡Mucho viento mis cojones!

¿A dónde coño vamos, tronco?

Aquí, coño, no seas pesado.

Ahora lo ves.

Antonia, ya estamos aquí. Qué alegría, pasad, pasad.

(Música folclórica)

Esta es la única música que tengo, poned lo que queráis.

Esto está bien, es alegre.

¿Qué quieres tomar?

Pero ¿qué cojones hacemos aquí, tío?

Divertirnos, eso hacemos.

¿Y quién coño es esta señora?

Una señora de puta madre que se porta conmigo que te cagas.

Está un poco sola.

(SUSURRA) Está un poco sola.

Nos tomamos una con ella mientras hacemos tiempo.

¿Tiempo para qué?

Para triunfar.

¿Hace mucho que "sos" conocéis?

Desde que nacimos, vivimos en el mismo portal.

Bueno, ahora no, claro.

Me lo ha contado, una pena lo de sus padres, lo está pasando muy mal.

Hace dos años que se fue su padre.

Y su madre también se fue, ¿no? ¿Su madre?

¿Qué? ¿Cómo va la fiesta?

Aquí charlando con tu amigo un poco. Me extraña.

Con este con comida al lado poco habla.

(Timbre)

Hola.

Hola.

¿Qué? ¿Te ha gustado mi jugadita maestra?

Estás fatal, tronco. Sí, fatal...

Dentro de tres copas me lo dices.

Yo me tengo que ir ya. Una polla.

Es nuestra noche, chaval, ¿has visto cómo ha venido?

Esta quiere fijo, en cuanto se tome un par de ellas atacamos a muerte.

(SUSURRA) Dame el agua.

(Música folclórica)

Tierra de gran producción,

ay, Candela, tierra santa.

Tierra de gran producción,

está cultivado de tabaco

y algodón y pimentón.

Ay, Candela, tierra santa.

Ya estoy muy cansada, hija, voy a descansar.

¿Te mola la fiesta? Sí, señor, no me la esperaba así.

Lo mejor es no esperarse nada y dejarse llevar.

Un brindis.

Bueno, ¿tú qué tal? ¿Se lo pasa bien, Antonia?

Muy bien, hijo, muchas gracias por la fiesta.

Gracias a usted.

¿Quién nos iba a decir que nos íbamos a encontrar?

La verdad es que sí.

Nos apañamos bien, ¿verdad?

Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites.

¿Qué tal, Antonia? Muy bien, hijo.

Muy cansadita que estoy, que me quiero acostar ya.

Vale, nosotros nos vamos ya.

Podéis quedaros todo el tiempo que queráis.

Vale, un último refresco y nos vamos.

Como si os queréis quedar.

Muchas gracias, Antonia.

¡Ey!

(Música animada)

Bueno, ¿qué te apetece hacer?

No sé...

¿A vosotros?

Oye, ¿te gustaría hacer algo especial?

¿Aquí en el baño? Venga, ¿qué te apetece?

Tú pide por esa boquita que te lo podemos dar.

Daros un beso.

¿Cómo?

¿Qué pasa? ¿Que sois los únicos que siempre miráis o qué?

Yo es que soy más de abrazo.

(CHISTA)

¿Quieres jamón de Jabugo?

(Timbre)

¡Darío! ¿Qué?

¡Vamos para casa ahora mismo! ¡Quita, coño!

¿Está Luismi?

Creo que sí. ¡Luismi!

¡Luismi!

Pues no está.

No está.

(VOMITA)

Alicia se lo dijo a mi hermana y la muy puta a mis viejos.

De los hermanos no te puedes fiar, te lo he dicho mil veces.

Va, qué movida, chaval.

Ya ves. ¿Qué vas a hacer? Te subes ya, ¿no?

Hago lo de Caralimpia y a la playa.

¿Cómo?

Paso de estar aquí, es una puta mierda.

Deja de decir tonterías.

Tienes que volver a casa y dejarte de gilipolleces.

Te estás canteando. Que paso de mis viejos.

Yo no voy a ir a ningún juicio.

Acompáñame a lo de Caralimpia. Sí, ahora mismo.

Estás mal de la cabeza. Solo darme el agua.

Que no, coño, ¿sabes la que tengo montada en casa?

Lo que me faltaba.

Mañana acaba el plazo y no puedo fallarle.

¿A mí qué me importa ese tío?

Es él último favor que te pido.

¡Que no, tronco, olvídate!

Que paso de más problemas, conmigo no cuentes.

Pues nada, tío, iré yo solo.

(Puerta)

(Puerta)

¡Vamos, abre, coño! Vamos.

Espabila, he dejado la almohada debajo de las sábanas,

tengo que volver pero ya.

¿Y este? Por si se despiertan mis viejos.

Pasa, Tyson.

("Me va, me va"-Julio Iglesias)

¿Eso para qué es?

Para saber el positivo y el negativo de la alarma.

Hostia, de puta madre.

Entonces con eso no hay fallo, ¿no?

Quítate esa puta mierda, tronco.

Me tienes hasta la polla con el figura ese.

Te lo has cargado.

¿Yo? Si yo no he hecho nada.

¡Coño...!

Ya está quitada.

Pásame la linterna.

De los dos que hay corta el rojo.

Hay cuatro y ninguno rojo.

No puede ser, mira bien.

¿Seguro que era el amarillo? ¿Ha saltado?

No. Pues ya está.

Dame el agua.

Coño...

Tanta tontería.

(Alarma)

Espabila, que como haya mandado señal a central ruina.

No lo entiendo. Estamos haciendo el gilipollas.

Yo me piro.

¡Un momento, espera, espera!

Joder, no lo entiendo, si me dijo que estaba aquí cien por por cien.

¿Qué haces?

¡Venga, coño, vámonos!

Pero ¿qué haces mirando las motos? ¡Vámonos!

¡Calla, coño!

¡Vamos! ¿Qué dije? ¡Toma!

¿Cuánto crees que habrá? Yo qué sé, tío.

Déjame en casa, que como se hayan despertado mis viejos...

Que no coño, ya verás como no. Dale, tío, dale.

Bueno, cabrón, si no me ves el pelo, búscame en Benidorm.

¡Hostia, mi viejo! Hostia...

¿Nos ha visto? No sé, tío.

A lo mejor un poco.

Buah, qué movida, chaval.

¿Qué hago? ¿Te dejo aquí? No, que me mata.

¡Joder!

(Golpes)

Déjame, trae.

(LADRA)

(LADRA)

(Radial)

¡Luismi, despierta, coño, que esto ya va!

¡Mira, mira, mira, que aquí hay sobres! ¿Los ves?

¡Eh, para, para, para, para!

Pero ¿qué coño es esto?

Facturas.

¡Me cago en mi puta madre! ¡Tú y tus putas películas!

¡Eh, que aquí hay algo más!

¡Ven, ven, ven, ven!

No me lo creo.

¡Puto gordo asqueroso!

¡Me cago en Dios!

¡Tú, tú, mira, ven, ven! ¡Ven!

¡Que somos ricos!

(GRITA)

¡Que somos ricos! ¡Que somos ricos!

¿Cuánto llevas? ¿20?

¿30?

¿40?

¡Una polla! ¿Más?

¡Madre mía, que somos ricos! ¡Que somos ricos!

Coño, ya me he perdido, gilipollas.

¿Qué? Perdone, ¿el señor Marías?

¿De parte de quién?

Justo. ¿Justo?

Un cliente. Pasa un segundo aquí, por favor.

Gracias.

Es la polla, sale en la tele, tiene mano con el juez de su caso.

En una semana en la calle. Mi viejo me va a reventar.

Este también puede llevar tu caso.

Perdona, ¿sabes si va a tardar?

Está en una reunión. ¿Y tú a que hora sales?

Cuando cumplas 35.

Ahí va... se me ha caído.

¿Te has dado cuenta? En cuanto ha visto cómo manejo.

Ya ves, lo que hace la pasta, tío.

Bueno, Fernando, te llamo con lo que sea.

Señor Marías. Sí.

Vengo de parte de Justo. ¿Justo?

Un cliente. Para la previsión de fondos.

Sí, pasad, por favor.

(AMBOS) Me va, me va, me va, me va,

me va la vida, me va la gente de aquí y de allá.

¡Ay, mi Tyson!

Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar.

Me va el color si es natural.

¿Tú qué vas a hacer con tanta pasta, tronco?

Yo qué sé, tronco, guardarla hasta que sea mayo. ¿Tú?

Yo le voy a dar a mi vieja lo que le debe mi viejo

y se acabaron las movidas.

¿Y ahora qué hacemos?

Habrá que comer algo antes de ir a casa, ¿no?

(CHISTA)

No tengo suelto, compi.

Gracias.

¡Eh!

Gástatelo en lo que te salga del nabo, campeón.

Gracias.

Venga, coño.

¿Qué hacemos, tronco?

¿Vas a parar?

¡Dale, tío, dale! ¡Esto no anda más!

¡Dale, que como nos cojan mi padre me mata!

¿Vienen? No.

¡Me cago en la puta!

¡Voy a potar, tío!

(Sirenas)

¡Luismi!

¡Luismi!

¡Luismi!

¡Tranquilo, tranquilo! ¡Luismi!

¡Relájate! ¡Suéltame!

¡Déjame, cabrón!

¡Que me dejes!

¡Luismi!

¡Luismi!

(Puerta) Entre.

La que has liado, chaval, la que has liado.

¿Por qué no habéis parado cuando os han dado el alto?

Me puse nervioso. ¿Por qué?

Por ir si carné. Y por algo más, ¿no?

¿De dónde habéis sacado el dinero de la furgoneta?

Lo encontré en un parque al lado de unos arbustos.

¿Y de dónde habéis sacado la furgoneta?

La cogí prestada a un conocido.

¿Dónde está ese conocido? No aparece.

Creo que está fuera de vacaciones, pero no sé dónde.

¿Para qué habéis cogido la furgoneta?

Para buscar al perro de mi amigo. ¿Al perro?

Se había escapado. ¿Me estás vacilando?

No. ¿Tengo cara de gilipollas?

Para nada.

Me parece que no tienes ni idea del marrón que tienes encima.

Te pueden caer mínimo tres años.

A no ser que me digas de donde habéis sacado el dinero y a lo mejor

puedo hablar con el juez para que te reduzca la condena, tú mismo.

Se lo he dicho. Repítemelo.

Volvía a casa, me encontré a mi amigo en el parque.

Me dijo que había perdido al perro. Al perro.

Que le ayudase a buscarle, cogí la furgoneta de este conocido,

nos encontramos...

Cuéntame la verdad.

¿De dónde habéis sacado el dinero?

Lo encontré en un parque...

¿De dónde habéis sacado el dinero?

Lo encontré en un parque... ¿De dónde lo habéis sacado?

¡Se lo puedo decir más alto pero no más claro, coño!

¡Lo encontré en un parque al lado de unos arbustos!

¡¿No lo entiende o qué?!

Me vas hacer trabajar, ¿verdad?

Vamos a trabajar.

¡Perdone!

¿Sabe algo de mi amigo?

Si quieres saber algo de tu amigo ya sabes lo que tienes que hacer.

¿Me permite su carné, por favor? -Sí.

Pueden pasar.

Ahora le aviso, ¿vale?

Darío Buendía Sainz,

va a ser juzgado por la ley de responsabilidad penal de menores.

Está acusado de robo con fuerza, atentado contra la autoridad

y delito contra la seguridad vial.

¿Es conocedor de los cargos? Sí.

Proceda la fiscalía. -Con la venia, señoría.

Al parecer usted y Luis Miguel Priego cogieron la furgoneta

de un conocido para buscar al perro de su amigo

que se había escapado, ¿no es así?

No, la furgoneta la cogí yo solo.

¿Recuerda dónde estuvieron la madrugada anterior a su detención?

Estuvimos en muchos sitios buscando al perro de mi amigo.

¿Conoce el almacén de piezas "Motohostión"?

¿Estuvieron dicha madrugada por las inmediaciones

del referido almacén?

Sí,

buscando al perro en un parque de enfrente.

Según un testigo presencial usted y su amigo

salieron de un portal con un carrito

con algo en su interior tapado con una manta.

¿Puede decir de dónde venía y qué llevaban en el carrito?

Pasamos por el portal,

vimos un carrito con una manta, subimos al perro y nos lo llevamos.

Conteste de forma veraz si no quiere

que la situación se vuelva más desfavorable para usted.

¿Me puede decir de dónde venían y qué llevaban en su interior?

Ya se lo he dicho.

Vi al carrito en el portal, subimos al perro y nos fuimos.

¿De dónde han sacado el dinero de la furgoneta en la detención?

Lo encontré dentro de una bolsa en un arbusto.

No hay más preguntas, señoría.

Proceda la acusación. -Con la venía, señoría.

Según mi cliente usted y su amigo estuvieron unos días antes

en su almacén haciéndole algunas preguntas.

¿No es cierto?

Sí, fui a pedir trabajo.

A pedir trabajo y a conocer el local, ¿no es así?

No, el local ya lo conocía.

Según datos policiales tiene antecedentes por robo con fuerza.

¿No es eso?

¿Ha sido detenido con anterioridad, acusado y condenado

por un robo con fuerza?

¿Robaron la caja fuerte del almacén de mi cliente?

No.

No hay más preguntas, señoría.

Gracias.

Letrado, por favor. -Con la venia.

Como apunta la acusación particular fue detenido por un robo con fuerza

en el instituto donde estaba estudiando.

¿Nos puedes decir qué robaste?

Unos exámenes.

Y hasta la fecha de detención estuviste fugado de tu casa,

¿no es así? Sí.

¿Nos puedes decir el motivo?

Yo antes estudiaba.

Pero mis padres se separaron.

Ellos discutían mucho y mi padre se fue de casa.

Yo empecé a ir mal en el colegio.

Hice lo de los exámenes para aprobar.

Me detuvieron y me escapé de casa.

Luego las cosas han ido a peor.

Ahora mis padres quieren ir a juicio.

Y quieren que declare en contra de cada uno.

Y yo... pues no quiero.

Son mis padre.

Y no se dan cuenta.

Yo no quiero saber nada de sus movidas.

Lo único que quiero es que mi amigo...

Sé que lo que hice no está bien.

Pero ya está, no puedo hacer nada.

Si tengo que ir a un centro, mejor.

Yo no quiero volver a mi casa.

Lo único que quiero es que mi amigo esté bien.

No hay más preguntas, señoría.

Darío Buendía,

¿el dinero hallado en la furgoneta lo cogieron ustedes? ¿Sí o no?

Lo cogí yo solo.

¿Tienes algo más que declarar?

Por favor, llévense al detenido un momento.

Que se acerquen los padres.

Hasta luego.

¿Subes?

No, ya otro día.

¡Vamos, espabila!

¡Tyson!

¡Tyson! Tyson.

(SILBA)

¡Tyson!

¡Tyson, vamos, coño!

¿Qué pasa, cabrón, que no se te ve el pelo?

¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás?

Ya no me llamas nunca, tronco.

Estoy castigado, no puedo salir.

Siéntate un rato.

Me tengo que subir ya.

Un rato, coño, ahora te subes.

Un rato, tío.

¿Qué tal?

Que bien, coño. ¡Qué pesado!

¿Sabes qué?

Mis viejos ya no van a ir a juicio.

Me alegro.

¿El curro qué tal?

Hasta la polla. Voy a ver si hablo con el juez para volver a estudiar.

Paso de currar sin cobrar para pagar la puta pella.

Ya sé donde tiene la caja fuerte nueva.

Que es broma, coño.

Aunque, bueno, si quieres...

Que no.

Bueno, si eso más adelante...

¿Qué haces? Me debes una.