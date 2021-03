Emilio AragÃ³n reaparece en televisiÃ³n Â¡mÃ¡s joven que Jordi Hurtado!

El noveno programa de La noche D ha querido hacer un homenaje a la televisión, y para este para ello, Dani Rovira ha querido contar con uno de los grandes de la televisión: Emilio Aragón. Y pareciera que el tiempo no pasara por él.

El polifacético actor ha querido tener un detalle con el presentador valorando su trabajo: "Te tengo que decir la verdad. Eres muy bueno. Esto que estás haciendo tú es muy difícil y lo haces muy bien". "Si yo me dedico a esto Emilio, es gracias a ti", ha confesado emocionado el humorista. Pero además, nos ha contado muchas cosas sobre su paso por la pequeña pantalla ¡No te pierdas la entrevista!

De recorrer medio mundo, el actor saca una moraleja: " La suerte que he tenido a lo largo de mi vida es que he podido aprender de muchísima gente", ha explicado, queriendo recordar a toda la gente que forma parte de un programa de televisión.

Hizo una prueba para Un, dos, tres

Él también se dedicó a la tele. Presentó Ni en vivo ni en directo, cuando rondaba los 23 años. Incluso, podría haber presentado Un, dos, tres. Así lo ha confesado durante su entrevista con Dani Rovira. "Me llamó Chicho. Yo tenía 26 años y me llamó para hacer una prueba. La hice, pero me dijo: "lo podrías hacer, pero eres demasiado joven". Recuerdo que me dijo que me pusiera gafas, y luego yo me las puse porque tenía miopía y astigmatismo". Al final las gafas fueron todo un símbolo del actor y presentador.

Otro de sus hitos fue el de presentar un programa con esmoquin y zapatillas. Narra que le obligaban a ponerse el traje, pero que él se veía demasiado serio, así que se plantó con este estilismo con el que llegaron a un acuerdo. Es por este momento de la historia de la televisión que Dani Rovira lleva zapatillas con traje de chaqueta. Unas zapatillas que Emilio ha firmado y que el malagueño no va "a volver a lavar en la vida".