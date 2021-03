Para el penúltimo programa de La noche D, Dani Rovira ha escogido un tema al que estamos muy ligados. Después de hablar cómo son nuestras amistades, el humorista ha querido rendir un homenaje a quien prácticamente nos ha acompañado toda nuestra vida: la televisión. Para ello, ha traído al plató nada más y nada menos que a Emilio Aragón, ha entrevistado a Mercedes Milá, y Pepe Viyuela ha hecho lo mismo con Mayra Gómez Kemp. Sin olvidar el paso de Antonio de la Torre, Karra Elejalde, Santiago Segura y Florentino Fernández. ¡Te contamos los mejores momentos del noveno programa!

Tras repasar sus inicios en la televisión, Emilio Aragón ha confesado que pudo ser presentado de Un, dos, tres . "Me llamó Chicho. Yo tenía 26 años y me llamó para hacer una prueba. La hice, pero me dijo: "lo podrías hacer, pero eres demasiado joven". Recuerdo que me dijo que me pusiera gafas, y luego yo me las puse porque tenía miopía y astigmatismo". Al final las gafas fueron todo un símbolo del actor y presentador.

Mayra Gómez Kemp y su decepción con Chicho

Emilio Aragón no llegó a presentar Un, dos, tres, pero sí lo hizo Mayra Gómez Kemp. Llegó en los años 70 a España y Chicho Ibáñez Serrador se cruzó en su camino. Empezó "siendo el último mono", pero terminó conduciendo el concurso más famoso de la televisión española entre 1982 y 1988.

En cambio, su relación con el creador del programa no siempre fue la mejor. Para la tercera etapa, la cubana no formó parte de Un, dos, tres, algo de lo que se enteró por la prensa. "Iba a volver Un, dos, tres y me enteré por un periódico español que lo presentaba Jordi Estadella y Miriam Díaz Aroca. No me falló el jefe, porque el jefe tenía el derecho de hacer con su programa lo que le diera la gana. Me falló el que se vendía como mi amigo, porque un amigo me llama y me lo cuenta. Yo creo que no tuvo valor para hacerlo", ha contado al respecto.

La presentadora es muy querida por todos, y ese apoyo lo recibió cuando anunció que tenía cáncer en la boca. "Llegó un momento que comer era un suplicio y me alimentaba ese cariño. Eso me daba de comer". ¡No te pierdas todo lo que le ha contado a Pepe Viyuela en la entrevista completa!