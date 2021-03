Emilio Aragón ha contado en La noche D que podría haber presentado Un, dos, tres, pero no pasó la prueba de Chicho. Quién sí lo hizo fue Mayra Gómez Kemp. La presentadora ha sido entrevistada por Pepe Viyuela para este programa en el que se han recordado los grandes momentos de la televisión, y ha confesado algo que le molestó del creador del concurso ¡Te lo contamos!

"No me falló el jefe, me falló el que se vendía como mi amigo"

La cubana llegó en los años 70 a España y Chicho Ibáñez Serrador se cruzó en su camino. Empezó "siendo el último mono" en el Un, dos, tres, pero terminó conduciendo el concurso más famoso de la televisión española entre 1982 y 1988. Cuenta que la puso al frente del programa para evitar comparaciones a pesar de que todo el mundo le dijo que España no lo iba a aceptar.

"Yo sabía que me la jugaba. El primer programa, yo miraba a mi izquierda y veía a 50 fotógrafos, periodistas esperando a que yo me equivocara", pero ella no falló y continuó al mando con Chicho de la mano. Y es que, el director nunca le impuso. "Era un hombre que exigía mucho, pero nunca exigía más ni menos de lo que él daba. Además, yo me di cuenta que él ponía a la gente a prueba, y yo sabía que me iba a poner a prueba a mí", ha recordado.

En cambio, su relación con el creador del programa no siempre fue la mejor. Para la tercera etapa, la cubana no formó parte de Un, dos, tres, algo de lo que se enteró por la prensa. "Iba a volver Un, dos, tres y me enteré por un periódico español que lo presentaba Jordi Estadella y Miriam Díaz Aroca. No me falló el jefe, porque el jefe tenía el derecho de hacer con su programa lo que le diera la gana. Me falló el que se vendía como mi amigo, porque un amigo me llama y me lo cuenta. Yo creo que no tuvo valor para hacerlo", ha contado al respecto.

A pesar de todo, a la muerte del grande de la televisión, Mayra tuvo unas bonitas palabras para él: "En la vida hay que poner las cosas en una balanza, y cuando lo bueno es muy superior a lo malo, olvídate de lo malo".