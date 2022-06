¡Chenoa y Miguel Sánchez Encinas ya se han dado el 'sí, quiero'! La pareja ya se ha casado después de tres años de larga espera y próximamente disfrutarán de su luna de miel. La postboda de Chenoa empezó con el mismo secretismo que el enlace y poco a poco se han ido destapando diversas informaciones. Pero la más llamativa, sin duda, es la gran odisea que una de las famosas invitadas ha sufrido para volver a casa. Se trata de Natalia, exconcursante de Operación Triunfo, quien casi muere al regreso de la boda de la cantante. Y no lo decimos nosotros, sino ella misma: "Estoy con el susto en el cuerpo. Casi nos matamos. Hemos tenido un aterrizaje de emergencia y ha sido horrible", declaró nada más pisar suelo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Boda con aterrizaje forzoso para Natalia

Natalia se lleva el ramo a casa, pero casi no llega por culpa de un aterrizaje forzoso. La postboda de Chenoa ha sido de altura sobre todo para la gran amiga de la novia, que ha vivido uno de los peores momentos de su vida en el avión de regreso a Madrid. Tanto que creyó que iba a morir: "Menos mal que estoy viva. Con el miedo que tengo a volar", asegura.

¿Pero qué ha pasado exactamente? Natalia ha pasado miedo y se ha echado a llorar al experimentar un aterrizaje forzoso del avión en el que regresaba a Madrid de la boda de su amiga: "Hemos tenido un aterrizaje de emergencia. Tocando tierra hemos tenido que despegar otra vez. Luego hemos vuelto a aterrizar... Ha sido horrible". La cantante ha compartido con sus seguidores cómo ha sido este momento a través de unas stories en Instagram: "No nos dicen qué está pasando y tenemos a la guardia civil a un lado y ambulancias al otro", cuenta.

Una muy mala experiencia que, por suerte, ha acabado bien. "Perdonad mi voz y mi cara. Me he hartado de llorar", explica. Una vez recuperada del susto (o casi), Natalia se reconforta pensando en lo bien que lo ha pasado en la que ya se conoce como la 'Che-boda': "He disfrutado muchísimo. He robado un ramo, aunque no es el de la novia", dice ante las cámaras.

Natalia no quiere desvelar nada para salvaguardar la exclusiva de ¡HOLA! del bodorrio de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas. De hecho a los invitados no se les permitió entrar con móvil para evitar la tentación de subir fotos o vídeos de la celebración. E incluso tuvieron que firmar un acuerdo de confidencialidad. Sin embargo, la cantante asegura que nos falta muy poco para ver con nuestros propios ojos lo bien que se lo han pasado este fin de semana.

No podemos decir lo mismo de los compañeros de Operación Triunfo que no asistieron al enlace, algunos por falta de invitación. Gisela ha expresado cómo los echa de menos y ha contado que Chenoa fue toda una princesa en el día de su boda: "Hacen una pareja maravillosa", dice. También Geno Machado y Soraya han coincidido en lo guapa que iba Chenoa: "La mejor boda de nuestras vidas", dice Geno, mientras que Soraya cuenta como lo han "pasado bomba".

Así han vivido los amigos de Chenoa la esperada boda. Ella sin embargo no ha dicho nada. O casi nada. Su única declaración de amor ha sido hacia Eva Soriano, presentadora de La noche D, quien ha escrito en Twitter: "Hoy se ha casado Chenoa y estoy mal". A lo que la cantante le ha respondido: "Simpre seré tuya" y la cómica le ha respondido con un "te quiero". A su ya marido, Miguel Sánchez Encinas, prefiere decirle lo mucho que lo quiere en la intimidad.