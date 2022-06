Chenoa ha esperado muchísimo para su gran día. Y hoy por fin se ha dado el 'sí, quiero' con Miguel Sánchez Encinas, el “ángel” que le ha tocado a la cantante. Así lo definió la artista en 2021 cuando le preguntaron por la boda pendiente que tenía la pareja desde que se comprometieron en 2019. La pandemia provocada por el coronavirus es la culpable de tanto aplazamiento. Ellos se lo han tomado lo mejor que han podido: sin prisa pero sin pausa. Finalmente todo ha llegado al final tan deseado: Chenoa y Miguel Sánchez Encinas juntos en el altar frente a una multitud de amigos y familiares que celebran este feliz día en una boda civil celebrada en Mallorca a puerta cerrada y en la más extricta intimidad... Aunque nosotros ya tenemos algunos detalles del enlace. ¡Mira!

¿Qué compañeros de OT han asistido a la boda de Chenoa?

Chenoa se casa y no podían faltar sus compañeros de Operación Triunfo, espcialmente cuatro nombres: los de Natalia, Gisela, Alejandro Parreño y Geno Machado. Los cuatro artistas han disfrutado de varios días de predboda en las playas de Mallorca y han compartido con todos su seguidores momentazos increíbles, demostrando que entre ellos existe una verdadera amistad. ¡Incluso se han hecho varios vídeos imitando a los vigilantes de la playa!

Algunos de los grandes ausentes son David Bisbal, David Bustamante, Rosa López, Manu Tenorio o Nuria Fergó, entre otros. Algunos de ellos aseguraron hace semanas que no habían recibido invitación y Chenoa señaló el porqué: "Será una boda íntima y no podré invitar a todos los concursantes de OT", dijo.

Por eso mismo hizo una selección de sus mejores amigos del concurso de música. Además, a dos días de casarse, ha publicado una frase bastante esclarecedora: "La gente que más ilumina es la que, para dar luz, no apaga la luz de los demás, sino que se une a ella para hacer esa luz aún más grande". Unas bonitas palabras dedicadas a su esposo, Miguel Sánchez Encinas, y a todos los invitados que han asistido a su enlace.

Los cuatro exconcursantes de la primera edición de Operación Triunfo se han juntado estos días para compartir los momentos previos a la boda. De momento no han compartido ninguna fotografía de sus looks nupciales, ya que la revista ¡HOLA! ha sido la encargada de dar la exclusiva con las fotos del vestido de la novia.