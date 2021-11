Chenoa y su prometido, Miguel Sánchez Encinas, siguen adelante con sus planes de boda. Durante la entrevista en La Noche D junto a Bibiana Fernández, Dani Rovira sorprende a la artista con la marcha nupcial de Felix Mendelssohn. Chenoa, entre risas, aprovecha esta encerrona musical para explicar qué pasó exactamente con su enlace, que se iba a celebrar el 14 de junio de 2020.

La artista mallorquina desmiente las informaciones de las que se han hecho eco los medios de comunicación sobre numerosos cambios de fecha para el enlace: “Lo que sí voy a decir es que no he suspendido la boda cuarenta veces, que la he suspendido una y porque había una pandemia evidentemente”. “A ver si nos entra en la cabeza”, sentencia Chenoa.

El deporte le hace venirse muy arriba

El cuarto programa de esta temporada de La noche D ha tratado sobre los momentos en los que nos venimos arriba y Chenoa cree que el suyo es cuando hace deporte. “Yo hago YouTube”, explica la artista y asegura no poner ningún filtro a la hora de elegir qué rutina de ejercicio va a escoger en la plataforma. “Si hay una tabla de treinta minutos, pues la de treinta. La que haya, me da igual cuál”.

Hasta se atreve con vídeos de una profesora extranjera: “Hago una que es que no entiendo lo que habla porque es de otro país y me cae mejor. Cuando me dice cinco minutos más no me asusto porque no la entiendo”.

La cantante, que está más en forma que nunca, se pierde a veces en sus rutinas. Dani Rovira tiene preparado un vídeo en el que aparece como un pato mareado, pero ella admite que le gusta verse “haciendo el ridículo”. Además, Chenoa demuestra en este programa que sabe ‘venirse muy arriba’ identificando canciones en uno de los divertidos juegos de la noche junto a Dani y Bibiana.