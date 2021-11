La Noche D se viene arriba este martes con unas entrevistadas de lujo: Chenoa y Bibiana Fernández. Tanto la cantante como la actriz y tertuliana llevan muchos años trabajando en la televisión. Durante la entrevista, Dani Rovira explora en sus imágenes de archivo para recordarles alguno de sus momentos más memorables.

El presentador enfrenta a Bibi a la misma pregunta que le realizó Pablo Lizcano en el programa ‘Autorretrato’ en 1985: “¿Te arrepientes de hacer striptease?” La actriz, haciendo gala de su sinceridad, confiesa a Dani lo siguiente: “Hacer striptease es de lo único que me he arrepentido en la vida. Me traicioné a mí misma”. ¡Nos confiesa sus razones en La Noche D!

La reacción de Bibiana al descubrir su respuesta en el pasado Después de esta confesión de Bibiana, Dani Rovira le muestra en un vídeo cuál fue su respuesta hace 36 años en TVE: “No lamento nada de lo que he hecho en mi vida porque no tiene sentido. Fue una inocentada que yo tuve que pagar porque el hambre achucha mucho y se trataba de comer o no comer”. Como explica en La Noche D, su opinión sobre este episodio de su vida se ha endurecido con el paso del tiempo: “No hubiera hecho striptease porque me falté a mí misma, a lo que son mis principios”. Unos valores que para la tertuliana televisiva son en definitiva “lo más importante”. Sin embargo, Bibiana se alegra de ver y recordar estas imágenes de archivo porque “muchas de las preguntas que me hacían, ahora mismo serían políticamente incorrectas”.

Una trabajadora muy polifacética Bibiana aprovecha este momento de la charla para aclarar que su primer trabajo no fue como stripper: “Para comer se puede hacer de todo: yo antes vendí lotería en Málaga, vendí libros, fregué platos…”, entre otras muchas labores. Poco a poco, fue labrándose su carrera hasta convertirse en actriz de cine y teatro, cantante, modelo y presentadora de televisión. Una extensa trayectoria profesional.