Eva Soriano es una de las cómicas y presentadoras más representativas del panorama nacional. Desde que presenta la segunda temporada de La noche D de TVE o Cuerpos Especiales en Europa FM, se ha convertido en uno de los rostros de referencia del entretenimiento y sus entrevistas y clips de video se han hecho virales en las redes sociales.

Con tanta notoriedad, las propuestas de colaboraciones y ofertas de trabajo no le faltan, y en su última entrevista habló de una posible participación en MasterChef. Lo comentó en La Resistencia, el late night de David Broncano al que acudió como invitada especial de la noche.

Quién haya visto el programa, sabe de sobra que no es un formato al uso. Las entrevistas son estrafalarias, el humor que utilizan es muy característico, y los protagonistas acaban hablando y haciendo ‘locuras’ que nunca imaginarían. Y con Eva no iba a ser diferente.

Acudió al programa con su Premio Berlanga, que ganó como reconocimiento por ser la mejor cómica del país en 2021, y acabó lanzándolo contra la pared del plató. Ni el muro ni el galardón se rompieron, y la humorista “juró” seguir trabajando para volver a ganarlo.

¿Eva Soriano en el próximo MasterChef Celebrity?

Entre todas las preguntas medio aleatorias y medio improvisadas, Broncano le preguntó por MasterChef, el formato estrella de TVE. En el caso de Eva, iría al Celebrity y admitió que ya se han puesto en contacto con ella: “Masterchef ha tocado a mi puerta y le he dicho 'not now'. No sé hacer nada de cocina".

En cualquier caso, le recordamos a Eva que con apenas unos conocimientos básicos de cocina y gastronomía, cualquiera puede encontrar su hueco en MasterChef. Y sino que se lo digan a Juanma Castaño o Miki Nadal, que entraron al Celebrity de la última edición con un nivel culinario relativamente bajo, y poco a poco, descubrieron su amor por la cocina y acabaron ganando el talent.

Eva Soriano sería sin duda una gran concursante, que nos regalaría momentazos televisivos en uno de los formatos más estables de la parrilla y con más éxito de la televisión.