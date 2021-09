Los 80 están de moda y Chenoa... lo sabe. La cantante que ha sacado el máximo partido al verano, publicando en sus redes sociales una sucesión de fotos impactantes, estilosas y sensuales, vuelve a arrasar con un nuevo posado, esta vez inspirado en las divas de la década más brillante del pop. Al puro estilo de Marta Sánchez o Kylie Minogue, que posó igual que Chenoa en la portada de su disco homónimo en 1994, la cantante continúa en la senda de su reinvención: atrás quedó el chándal que caracterizaba a la Chenoa con la que el público se identificaba; ahora decimos hola a la Chenoa diva, que con cada imagen se construye como icono al que aspirar.

El look esta vez es muy retro: pantalones desgastados, top morado y chaqueta fucsia, y está en perfecta consonancia con el peinado, casi frito, que se llevaba en aquellos años. Una sensualidad que ya le vimos sacar en la sesión de fotos para Lento, el single en el que colaboró con su amiga y compañera de Operación Triunfo, Natalia, y que dejó a todos sus fans con ganas de más.

"A gatas a por el finde..." ha escrito la artista en su cuenta de Instagram, donde también ha compartido la imagen y nos ha contado quiénes son los artífices de su estilismo: Pitu Sánchez es el peluquero que le ha dado a su cabello esa estética tan setentera, y la foto es un trabajo de Raúl Rodríguez, que siempre saca a Chenoa con su mejor cara y en su vertiente más sensual. Sus posados a menudo encienden las redes, como cuando mostró su faceta más sexy en esta imagen en ropa interior. Chenoa se quiere y eso se nota: con o sin depilar, impermeable a las críticas y contenta con su estilo y con su cuerpo.

Y por ello no recibe más que piropazos. ¡Cañona! ¡Cuerpazo! ¡Pibona! Le decían en las redes a 'La chica del bikini', nombre con el que se bautizaba a ella misma y lograba robarle a Ana Obregón el posado del verano. Su bikini azul, que lleva escote de cuello halter y una braquita que se anuda en la cadera con dos lazadas, ha sido el favorito de la temporada. ¡Y sus fotos las más divertidas!

El dardo envenenado de Chenoa

La que fue concursante de Operación Triunfo asiste estos días al FesTVal de Vitoria, un evento en el que ha compartido photocall con Soraya Arnalas, James Rhodes o Pablo Rivero. Allí le ha espetado a los miembros de la prens su falta de atención: "Hace un montón que no veía a más de uno y no me habéis dicho ni 'hola, guapa' ni nada como antes, ahí lo dejo", decía con rintintín. Si algo no le falta a la cantante, además de naturalidad, es humor, algo que siempre le acompaña y que es la razón por la que, antes y ahora, todo el mundo la adora.