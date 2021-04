Chenoa: "No tengo pelos en el sobaco, y si tuviera qué más da"

Chenoa afronta el fin de semana con mucha energía y muy animada: “Arriba los corazones ¡Querer es poder!” La vimos hace poco en Dos parejas y un destino muy emocionada montando a caballo con Jesulín y ahora nos vuelve a mostrar su faceta más natural en su perfil de Instagram y luciendo tipazo.

La artista ha compartido con sus seguidores una instantánea en la que se anima a entrenar o a encarrilar el día con un ‘outfit’ deportivo, muy diferente al ya famoso chándal gris con el que se presentó frente a los medios para contar su ruptura con David Bisbal.

Y adelantándose a cualquier mala interpretación de los posibles ‘haters’, se anticipa a cualquier comentario negativo y nos avisa a todos: “No tengo pelos en el sobaco, y si tuviera que más da, pero por si acaso”. Está claro que hace referencia a su axila, en la que se aprecia una mancha oscura que cualquier listillo se animaría a señalar de inmediato.

Además, últimamente está muy activa en sus redes con mensajes de ánimo, discursos positivos y compartiendo algunos de sus entrenos personales. Y fue en Dos parejas y un destino dónde nos abrió su corazón para contarnos cómo fue su infancia y sus inicios en el mundo de la música.

Su vida antes de Operación Triunfo

Su verdadero nombre es María Laura Corradini, y aunque nadie le prle preguntara si quería cantar y hacer música, lo cierto es que la música siempre ha formado parte de su vida. Sus padres son músicos y la música siempre ha sido lo que les ha dado de comer. Y precisamente, la primera vez que Chenoa subió a un escenario lo hizo de forma casual, por sustituir un día a su madre: "Me subí a los tacones, me dieron la carpeta de las letras de las canciones y me fui con mi padre al hotel a cantar".