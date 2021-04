Chenoa vuelve a llorar ante las cámaras y este es el motivo

En el último programa de 'Dos parejas y un destino', Chenoa y Jesulín han puesto rumbo a Girona para conocer a la mejor anfitriona secreta posible, una superviviente por naturaleza que, al igual que el maestro del surrealismo, también tiene sus “excentricidades”... Mónica Naranjo.

Por primera vez, Chenoa ha viajado con mochila y junto a Jesulín ha tenido que hacer frente a nuevos retos, como salir a montar a caballo. La mallorquina se ha enfrentado a uno de sus miedos y no ha podido evitar emocionarse. “¿Por qué lloras?”, le ha preguntado el diestro. “Porque me he montado y me daba miedo”, ha respondido. “El miedo se quita probando. Lo haces muy bien”.

Chenoa y Jesulín montan a caballo en 'Dos parejas y un destino'. DOS PAREJAS Y UN DESTINO - RTVE.es

La artista ha confesado que estaba un poco reprimida haciéndose la fuerte y que le han salido los llantos por doquier. Y es que la intérprete de “Cuando tú vas” sabe que solo es posible vencer un miedo si se le confronta directamente: “Me pasa con situaciones que supero. Si me subo al caballo y antes no quería, pues... Me he logrado subir y me reconforta, pero también me saca el llanto”. No obstante, ha explicado que no tiene que ser solo por subir a lomos del caballo. “Puede ser por mil cosas que tengo ahí acumuladas...”, ha añadido.