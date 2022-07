Casi 20 años después de que se comprometieran por primera vez, Jennifer Lopez por fin se ha casado con Ben Affleck. Han pasado por el altar en Las Vegas, donde han celebrado una boda secreta cuyos detalles ha revelado la propia cantante en su newsletter. ¿El más llamativo? Su firma, y es que Jennifer Lopez se despide de sus seguidores como "Mrs. Jennifer Lynn Affleck". La intérprete de "Jenny From the Block" ha decidido cambiar su apellido y adoptar el de su marido, una decisión que confirma People. La revista ha conseguido su licencia de matrimonio y no deja lugar a dudas: Jennifer Affleck es su nuevo nombre.

La decisión no tendría que sorprender a sus fans. Recordemos que Jennifer Lopez y Ben Affleck ya estuvieron comprometidos: se prometieron en noviembre de 2002, aunque en septiembre de 2003 pospusieron su boda, poco antes de que esta se celebrara. Durante su compromiso participaron en una entrega especial del programa Dateline y Jennifer Lopez dejó claras sus intenciones entonces, asegurando que se llamaría Jennifer Affleck. Ahora que este cambio de apellido se ha hecho real, ¿cómo preferirá que la llamen a partir? ¿Cambiará su nombre artístico? La respuesta a esta pregunta podría estar precisamente en aquella entrevista de 2003. "¿Si voy a cambiarlo [mi nombre] profesionalmente? Creo que voy a mantener Jennifer Lopez, pero mi nombre será Jennifer Affleck, obviamente", decía ella.