¡Menudo año lleva Ben Affleck! Primero se compromete con Jennifer Lopez, luego se casa por sorpresa en Las Vegas y ahora resulta que podría volver a ponerse el traje de Batman, uno de los superhéroes más queridos del mundo de los cómics. Si lleva días siendo noticia por su luna de miel en plena ciudad del amor, el motivo de los numerosos titulares que protagoniza hoy es muy distinto.

El sueño de los fans podría hacerse realidad, y todo a juzgar por un mensaje que ha publicado Jason Momoa, su compañero en la Liga de la Justicia. El actor ha dejado caer en Instagram que Ben Affleck podría aparecer de nuevo como el murciélago de Gotham en la segunda película en solitario de Aquaman, publicando una fotografía de ambos y un llamativo mensaje. "Bruce y Arthur REUNIDOS. Te quiero y te echo de menos Ben Los tours por el estudio de WB acaban de explorar el backlot. pillado en el set todas las cosas geniales que vienen AQUAMAN 2 todo mi aloha j", dice el mensaje de Jason Momoa que ha hecho saltar todas las alarmas de los fans. ¿Vuelve Ben Affleck a ser Bruce Wayne?

La Liga de la Justicia, "una mala experiencia"

Recordemos que, aunque está previsto que se le vuelva a ver en The Flash (todavía pendiente de estreno tras las acusaciones contra su protagonista, Ezra Miller), Ben Affleck no iba a volver a dar vida al superhéroe de DC Comics, al menos eso se creía hasta ahora. De hecho, Robert Pattinson le había sustituido como Bruce Wayne, estrenando The Batman este mismo año. Pero ¿por qué dejó de ser Batman?

Ben Affleck confesó que el rodaje de La Liga de la Justicia no había sido una gran experiencia que digamos. "Fue el punto de inflexión. Fue una mala experiencia debido a que se juntaron varias cosas a la vez: los problemas de mi vida personal, mi divorcio, las agendas que nunca cuadraban, y luego la tragedia personal de Zack Snyder y los reshoots", explicó entonces Ben Affleck a Los Angeles Times. "Representaba todo lo que no me gusta de la profesión. En ese momento dije: 'No voy a hacer esto nunca más'", zanjó. Sin embargo, todo apunta a que aquella mala experiencia ha quedado atrás y podría volver a ser Batman, al menos una vez más.