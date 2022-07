En agosto de 2013 las redes sociales echaban humo. Y no era por el calor. El anuncio de que Ben Affleck iba a ser el nuevo Batman dividió al público entre los que adoran al actor y sus detractores. Unos celebraron la noticia y otros entraron en cólera porque no querían ver a Affleck vestido de murciélago y lloraban porque Christian Bale, su antecesor, había rechazado la suculenta oferta, alegando que la idea original era hacer una trilogía. "Mejor no estirar las cosas y caer en la autoindulgencia haciendo una cuarta", dijo. Ben Affleck no lo tuvo fácil, pero a pesar de sentir el rechazo de una parte de los fans de Batman decidió aceptar el reto y ponerse a las órdenes de Zack Snyder. El actor ha interpretado a Bruce Wayne en varias ocasiones, Batman vs Superman: el amanecer de la justicia, Escuadrón suicida (no aparece en los créditos), La Liga de la justicia y La liga de la justicia de Zack Snyder. Pero hay más, porque se despide de Batman, según parece, con The Flash, con Ezra Miller y Michael Keaton.

Ben Affleck da la espalda a Batman

Pero, ¿por qué Ben Affleck abandona el papel que tantas alegrías le ha dado? Son muchos los que dicen que no ha podido superar las malas críticas y otros los que hablan de un desgaste del actor con el personaje. También se apunta a una decepción. Ben Affleck escribió un guion para un Batman muy especial, que incluso iba a dirigir, pero se lo rechazaron alegando que parecía un sucedáneo de James Bond. “Ese guion estaba muy centrado en la acción. Estaba profundamente conectado con el Universo cinematográfico de DC (DCEU), con otros personajes principales de otras películas y otros cómics que iban a aparecer. Sabía que, en el momento de leerlo, ese guion en particular no era la forma en que me gustaría hacerlo”, dijo el director de cine. "Intenté dirigir una versión de 'Batman' y trabajé con un guionista realmente bueno, pero no pudimos encontrar una versión, no dimos con la tecla. Creí que era el momento de dar una oportunidad a otra persona y encontraron gente realmente buena", dijo Ben Affleck.

Ben Affleck, Gal Gadot y Henry Cavill en el estreno en Londres de g 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia' GTRES

Entonces, ¿fue por terror a las malas críticas o por una decepción? ¿O fue por otro motivo? Un tiempo más tarde entró en juego Matt Damon, gran amigo de Ben Affleck. Fue entonces cuando supimos que el rodaje de La Liga de la justicia fue un infierno. "Liga de la Justicia fue el punto de inflexión. Fue una mala experiencia debido a que se juntaron varias cosas a la vez: los problemas de mi vida personal, mi divorcio, las agendas que nunca cuadraban, y luego la tragedia personal de Zack Snyder( la muerte de su hija) y los reshoots. Simplemente fue la peor experiencia. ¡Fue horrible!. Representaba todo lo que no me gusta de la profesión. En ese momento dije: "No voy a hacer eseto nunca más", reconocía Affleck.