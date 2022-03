'The Batman', la película más oscura del murciélago con el Bruce Wayne más blandito

The Batman, de Matt Reeves, coge lo mejor de la saga de Nolan (buenos personajes, crítica social y política, escenas espectaculares y acción trepidante...) y aporta cosas nuevas, potenciando la faceta detectivesca de Batman y el terror, de forma que a veces parece que estamos viendo Seven o Saw. Parece más un thriller oscuro y realista que una película de superhéroes, un cambio de registro muy interesante y con muchas posibilidades (y que es fiel a la esencia del personaje, ya que lo que hace diferente a Batman de los demás superhéroes es esa faceta detectivesca).

Solo le ponemos una pega (aunque importante), que comete el mismo error que casi todas las adaptaciones del personaje: prestar demasiada atención a Batman y olvidarse de Bruce Wayne.

Muchos criticaron la elección de Robert Pattinson para el papel. Yo no, porque me encantó su actuación en El faro, en donde aguantaba a una fuerza interpretativa como Willem Dafoe, pero ahora tengo que darles la razón: Pattinson no está mal como Batman pero no cuela como Bruce Wayne. Aunque interprete a un joven Bruce atormentado que solo lleva dos años poniéndose el traje de Batman. Y su aspecto desaliñado, que nos recuerda todo el rato a El Cuervo de Brandon Lee (maquillaje incluido), tampoco ayuda mucho.

¿Bruce Wayne o El Cuervo?

El gran acierto del Batman de Nolan era el Bruce Wayne interpretado por Christian Bale. Ni Ben Affleck, ni Michael Keaton (que va a volver a interpretarlo en la película de Batgirl) y mucho menos Val Kilmer o George Clooney han estado a la altura de uno de los grandes personajes de los cómics. Adam West estaba fantástico en la serie, aunque su Batman fuera pura comedia.

Cualquiera puede ponerse el traje de Batman y parecer un tipo duro, pero lograr un Wayne convincente es mucho más complicado. Y Pattinson aparece como un insoportable jovencito mimado y atormentado, obsesionado con la venganza y con un montón de pasta que no usa para nada. Y aunque evolucione un poco durante la película, confiemos en que ese Bruce Wayne cobre fuerza en próximas entregas. Aunque tenemos que reconocer que su voz de Batman, como narradora de la película, es estupenda. Lo dicho, un buen Batman, un Bruce muy mejorable.

Fotograma de 'The Batman'

Por lo demás, la película es un thriller en el que prima el terror y el suspense sobre la acción (aunque también haya bastante). Con grandes personajes y una Gotham en la que siempre es de noche y está lloviendo. Y sin olvidar la crítica social y política. Tiene sus altibajos (en parte debido a su excesiva duración de tres horas) y la influencia y la sombra de Nolan es alargada. Pero es un buen reinicio para la saga, que promete grandes cosas. Y es que Matt Reeves es un gran director, responsable de joyas como la versión americana de Déjame entrar o las dos últimas y maravillosas entregas de El planeta de los simios.

Una historia de venganza en la ciudad más oscura del mundo La película nos traslada al segundo año de Batman como justiciero (por lo menos nos ahorramos que nos vuelvan a contar sus orígenes). El murciélago colabora con el comisario James Gordon (Jeffrey Wright) en una Gotham controlada por las bandas del crimen organizado y con una nueva droga causando el terror en las calles. Todo cambia con la aparición de Enigma, un villano que parece salido de la película Saw y que empieza a matar a personajes importantes de la ciudad, de formas relamente espantosas, al tiempo que reta a Batman a a que averigüe sus motivos y las próximas víctimas. Así comienza un juego del gato y el ratón durante el que Batman y Gordon irán conociendo a lo peorcito de Gotham, entre los que destacan el Pingüino (un irreconocible Colin Farrell) y el todopoderoso Carmine Falcone (un fantástico John Turturro). Pero también contará con grandes aliados (además de Gordon): su fiel mayordomo Alfred Pennyworth ( interpretado por el actor y director Andy Serkis) y Zoë Kravitz (Selina Kyle/Catwoman), con la que iniciará una relación de coqueteo como el gato y el ratón. La tensión sexual entre Batman y Catwoman es uno de los aciertos de la película De todos ellos destacamos a Zöe Kravitz, una estupanda actriz que es hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet y que ya prestó su voz a la Catwoman de The Lego Batman Movie (2017). No es su primera película de superhéroes, ya que también interpretó a Ángel, uno de los mutantes de X-Men: La primera generación. Es una Catwoman estupenda, con su propia personalidad, con una gran fuerza tanto con traje como sin traje, que está obsesionada también con la venganza, y que se merienda a Pattinson en todas sus escenas. La tensión sexual entre ambos es una de las cosas más interesantes de la película. También destacaríamos a los dos grandes villanos de la película, ese Carmine Falcone, el auténtico rey de Gotham, que es interpretado brillantemente por el veterano John turturro, y el Enigma de Paul Dano, del que preferimos no contaros nada. En general los villanos son mucho más realistas que los de anteriores versiones de Batman y parecen más psicópatas que supervillanos. Algo a lo que contribuye que la película opte por el dramatismo y el terror y no dé ni una concesión al humor. Como decimos, este es el Batman más oscuro de los rodados hasta ahora. Aunque tiene un final esperanzador. Enigma parece salido de la saga 'Saw' Destacar también todos los aspectos técnicos de la película. Con el director de fotografía nominado al Oscar Greig Fraser (Dune, Lion); el diseñador de producción de Reeves en El planeta de los simios, James Chinlund, la diseñadora de vestuario ganadora del Oscar Jacqueline Durran (1917, Mujercitas, Anna Karenina). Y la música del compositor ganador del Oscar Michael Giacchino (Spider-Man, Jurassic World, Star Wars, Up). Como decimos, un potente reinicio para la franquicia, mucho mejor que cualquiera de las otras películas recientes de DC, aunque todavía le queden algunas cosa por pulir. Y que demuestra que Batman sigue siendo la gran esperanza de dicho universo. Será un taquillazo aunque no tanto como Spider-Man, por su carácter mucho más adulto. En fin, que esperamos que Reeves continúe a los mandos de la saga, para la próxima película, que promete tener más "risas", aunque no precisamente graciosas. 01.38 min Nuevas imágenes de Robert Pattinson como 'The Batman'