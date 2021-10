El plato fuerte de la DC Fandome 2021 no fue una sorpresa para casi nadie: nuevo trailer de 'The Batman', la nueva encarnación del Caballero Nocturno protagonizada por Robert Pattinson. Warner llevaba un par de días calentando con teasers, pero hasta el momento no habían dado una fecha definitiva de estreno. Por fin, la espera se ha acabado para los fans de la saga de Warner Bross. Este domingo se ha descubierto la fecha de estreno de la esperadísima película protagonizada por Robert Pattinson. El próximo 4 de marzo de 2022 las aventuras del Caballero Oscuro llegarán a la gran pantalla.

La película, dirigida por Matt Reeves, quien pretende darle un toque un poco más oscuro y siniestro de lo habitual, cuenta con un potente reparto de actores que se podrán en la piel de los personajes más conocidos del universo Batman. Paul Dano interpreta a un Enigma al que podemos ver en el tráiler dejar una taza con un inconfundible signo de interrogación tras ser detenido. Colin Farrel es El Pinguïno, que aparece persiguiendo al famoso hombre murciélago. También está John Turturro dando vida a Carmine Falcone, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Zoë Kravitz como Catwoman, Peter Sasgaard como D. A. Gil Colson y Jeffrey Wright como James Gordon, entre otros.

Cómo es grabar escenas con el traje de Val Kilmer de Batman

Durante el evento de la DC FanDome, Pattinson contó cómo había sido la experiencia probanse el traje del famoso héroe. "Fue una locura", dijo el actor. "Recuerdo que me lo puse y dije: 'esto va a ser absolutamente imposible'. Llevar un traje de goma de cinco centímetros de grosor y estar increíblemente nervioso y lleno de adrenalina todo el tiempo. Recuerdo que hicimos como dos tomas y decíamos: '¿Qué podemos hacer con este sudor? Y yo decía, 'nada, no hay nada que se pueda hacer'. Me tenían que drenar el líquido", reconocía Robert.

“THE BATMAN is nearly three hours long. It’s a full on detective noir epic. The story takes place during the week of Halloween. Batman keeps a journal & it’s read to the audience in voiceover.



Please inject this film into my veins. It’s absolutely everything I’ve ever wanted. pic.twitter.com/IjhoY2rvqM“ — Jesabel ���� (@JesabelFilms) October 14, 2021

El intérprete habló sobre su Bruce Wayne y Batman, que como muchos seguidores se habrán dado cuenta es bastante más joven e inexperto que el resto de Batman vistos hasta el momento. Así lo muestran los tráilers, como un justiciero brutal e implacable, pero también impulsivo.

El propio Pattinson lo ha reconocido en sus declaraciones sobre el personaje: "No tiene tanto control sobre su personalidad. La delimitación entre cuando es Batman y cuando es Bruce no es tan clara. En otros aspectos, él realmente sabe lo que está haciendo cuando se pone la capucha. Y me gusta mucho la idea de que esté un poco fuera de control. No ha definido lo que es Batman. Se pierde en él... No duerme, y se convierte en esta extraña criatura". Al final se trata de un film que habla sobre los orígenes de Batman y no de Bruce Wayne.

“"Así es como empieza: la rabia, la ira, la sensación de impotencia que vuelve al bueno, cruel."#Batman#TheBatman pic.twitter.com/uXsh5qhfZ6“ — Club DC Spain #DCFanDome (@ClubDCSpain) October 17, 2021

La producción de este film de Matt Reeves no ha sido naada sencillo. Pues a los problemas ocasionados por la pandemia, hay que sumarle el supuesto conflicto entre Pattinson y el director, algo que probablemente ha ocasionado los muchos retrasos que acumulado The Batman. Finalmente podremos disfrutar de la película el próximo mes de marzo, casi una década después de la última película de Batman: 'El caballero oscuro: La leyenda renace'.