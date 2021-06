La polémica lleva varios días enquistada en las redes. El tema, una escena de sexo oral entre Batman y Catwoman que ha despertado el puritanismo de los productores de la serie y de algunos fanáticos, y en consecuencia, la respuesta de otros. El último en posicionarse ha sido el cineasta y actor Zack Snyder, que considera que a día de hoy este tipo de escenas no deberían escandalizar al personal.

Todo empezó cuando la compañía DC decidió censurar el contenido erótico dentro de la serie de animación Harley Quinn. Los showrunners de la ficción se vieron obligados a eliminar una escena de sexo de la tercera temporada de la serie para adultos después de que DC y Warner se opusieran a ello. El cocreador de la producción, Justin Halpern, habló del tema en una entrevista para Variety. En el reportaje declaraba lo siguiente: "Tuvimos un momento en el que Batman estaba cayendo sobre Catwoman. Y DC dijo: 'No puedes hacer eso. Absolutamente no puedes hacer eso '. Son como, 'Los héroes no hacen eso'. Entonces, dijimos: '¿Estás diciendo que los héroes son solo amantes egoístas?'" La respuesta que obtuvieron fue: "No, es que vendemos juguetes de héroes. Es difícil vender un juguete si Batman también practica sexo oral a alguien".

Harley Quinn estrenó su primera temporada en la plataforma estadounidense DC Universe, en 2019, y ahora emitirá su tercera temporada en HBO Max. El director de Ejército de los muertos, El hombre de acero o La Liga de la Justicia y Batman v Superman, como viene siendo habitual en él, no ha querido callarse y se ha mostrado crítico con DC y Warner, compañía con la que actualmente no mantiene una muy buena relación.

“Batman’s got some recovering to do. pic.twitter.com/5izV180M2T“ — Harley Quinn (@dcharleyquinn) May 19, 2020

El cineasta ha subido a su perfil oficial de Twitter una imagen personalizada de Batman y Catwoman en una azotea praticando sexo oral. Acompañando la imagen escribió: "Canon", algo que no ha dejado indiferente a nadie. La publicación se ha hecho viral en cuestión de horas con cientos de miles de likes y otros tantos retuits.

Los seguidores del superhéroe de DC ya se habían hecho eco de la noticia con muchos memes que han ido publicando esta semana, pero el contundente tuit de Zack Snyder que nadie se esperaba, ha hecho arder Twitter de nuevo. Estas han sido algunas reacciones de los usuarios al tuit de Snyder.