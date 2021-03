Como siempre que nos plantamos frente a un conflicto, conviene tener presentes las dos versiones para poder hacernos una idea lo más fiel posible a lo ocurrido. En este caso, la disputa entre Marina Rivers y el team parece estar llegando a su fin. Todo estalló cuando el grupo se trasladó a Cancún sin Marina. Es decir, Rurru, Natalia Jiménez, Claudia García, Marru, Sebas, Carlota y Fernando Coslada viajaron a su destino para disfrutar de una experiencia junto a sus amigos.

Podría parecer un despiste, pero Marina decidió responder a la multitud de usuarios que se preguntaban el porqué de su ausencia en un viaje aparentemente tan idílico. En aquel momento, muchos de sus seguidores decidieron en qué bando se encontraban: ¿se creían a Rivers cuando afirmaba que no se había enterado de aquella experiencia? ¿O daban por verídico el relato de sus excompañeros? Ante tanto revuelo, ha sido el team quien ha decidido alzar la voz para contar su versión en un vídeo que supera los 40 minutos.

Tras la publicación de este relato, Marina se sintió traicionada y decidió zanjar la polémica compartiendo sus sentimientos y dando su versión sobre por qué rompieron relaciones profesionales con ella. Lady Marrdita, responsable de la sección en Mtmad, publicó en redes sociales que ella misma, tras compartir unos días en Mallorca con el team -en el que aún se encontraba Rivers- tuvo bastantes encontronazos con Marina. "Yo veía que esta tía solía humillar a sus amigos y yo me metía de por medio. Ellos en su momento la defendían, porque eran sus amigos. Pero ahora mira, les ha dado la puñalada. Yo podría darles la espalda, pero sé lo manipuladora que es esa persona y no voy a dejar que sea una injusticia", indicaba en sus stories.

"No pienso derramar ni una lágrima más, porque no os lo merecéis"

Los ataques hacia Marina parecían llegar por todas partes. Así que la tiktoker se vio en la tesitura de mostrar abiertamente cómo se encontraba tras la disputa entre ellos: "Llevo dos semanas llorando con ataques de ansiedad y sin dormir ni comer. No pienso derramar ni una lágrima más porque no os lo merecéis", comenzaba diciendo. "Me alegro de no formar parte del team, porque menudos amigos más falsos me habría llevado. Me parece tan patético que tengáis que meter a una tercera persona ajena a esto... Encima esta persona se está lucrando de este problema, que es lo único que quiere".

Al parecer, el team decidió romper con la agencia en la que estaban junto a Marina, quien decidió quedarse allí por afirmar que no había tenido ningún problema con la empresa. La versión de sus excompañeros es que al ver cómo Rivers comenzaba a sentirse apartada del grupo, terminaron por contarle la estrategia que llevarían tras el cambio de compañía. Una estrategia que, supuestamente, salió a la luz y llegó a manos de la agencia inicial de la que salieron por algún que otro malentendido. ¿Fue ahí cuando se sintieron traicionados por Marina? ¿Fue ella quien pasó la información de un lado a otro?

A través de ocho tiktoks, Rivers relataba visiblemente molesta todo lo ocurrido: "Durante todo el vídeo decís que soy una persona manipuladora y que me aprovecho de vosotros. Pero tengo una pregunta: ¿entonces por qué lleváis casi siete meses aparentando ser mis mejores amigos? ¿Por seguidores? ¿Por dinero? ¿Por fama? Me parece increíble que lo primero que hagáis al venir del viaje sea hacer un vídeo con esta persona, que es ajena al problema", confesaba haciendo referencia a Lady Marrdita. "En los 40 minutos de vídeo que me habéis dedicado, vuestro único argumento es que soy manipuladora. Hicisteis el proyecto a mis espaldas, el viaje a México... Y yo no lo hice público, lo hicisteis vosotros. No paráis de contradeciros en todos los vídeos, como cuando Sebas dice que yo no quiero ir a México y acto seguido dice Fernando que yo estaba dispuesta a pagar el viaje. Todos habéis mentido de la peor forma posible", apuntaba.

"El inicio del problema fue una reunión en mi casa donde yo iba a dar la cara por todos, como de costumbre. Ahí comenzaron los grupos paralelos a mis espaldas. El día 22 de febrero quedáis conmigo para contarme el proyecto y ese mismo día enviaís la carta a mi repre sin mi nombre. Complicado que yo estuviera en el proyecto si no figuro en la carta. Yo no dije nada, pero vosotros os salisteis del grupo. Aún pudiéndome perjudicar, yo no conté nada. Decís que me importa más el dinero que mis amigos y que por eso no fui al viaje. Y efectivamente, yo fui a Andorra por trabajo y con un contrato firmado. Además, yo también fui con amigos".