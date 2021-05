María Dueñas Fernández acaba de ganar el prestigioso Concurso Internacional Yehudi Menuhin para jóvenes violinistas. Lo que podría ser una estupenda noticia para las artes y la cultura de nuestro país, ha desembocado en polémica en redes por el tratamiento que este reconocimiento ha tenido por parte de algunos medios.

Algunos usuarios en Twitter señalan que es injusto que se titule por una joven española o mujer española y no se mencione su nombre y apellido en el titular. "Una española gana uno de los mejores concursos de violín del mundo", destacaba Antena 3 Noticias. Hay quien piensa que se le ha dado menos valor por el hecho de ser mujer o incluso por tratarse de música clásica. Un género que suele pasar desapercibido entre los medios generalistas.

Una de las competiciones más importantes del mundo

Efectivamente la chica es española, joven y con talento. Con solo 19 años acaba de conseguir nada menos que el Yehudi Menuhin en Richmond, probablemente uno de los mayores reconocimientos dentro de este instrumento. También se ha llevado el premio especial del público.

“Para qué van a decir en la tele que María Dueñas ha ganado el concurso Menuhin si en nuestro país dan igual los logros en música clásica y menos si los obtienen mujeres. Pues decimos que una española ha ganado algo y ya está. Genial, @A3Noticias. �� https://t.co/B1ufEscWeT“ — Elisa Rapado Jambrina �� (@ElisaZamora) May 25, 2021

Dueñas, de 18 años de edad, se alzó este sábado con el primer puesto, dotado con 20.000 dólares y el préstamo de un violín Stradivarius por un periodo de dos años. La granadina ha interpretado en la ronda final del concurso las obras Subito, de Lutoslawski, el Andante cantabile del Concierto para violín nº4 de Mozart, y el Allegro non troppo de la Symphonie Espagnole de Lalo.

Tras recibir el premio, María escribía en su cuenta de Instagram: "AHHH I CAN’T BELIEVE THIS !!! ����I have no words to express the gratitude I’m feeling right now!" La joven todavía no se lo cree. Así lo dijo en declaraciones al periódico Ideal: "Todavía no me lo creo, porque es un concurso de tantísimo renombre y nivel... Es también un concurso con el que yo he crecido, porque he seguido cada edición desde que era muy pequeñita. Para mí es el concurso más grande del mundo. No me creo que forme ahora parte de esa familia. Es un sueño cumplido".