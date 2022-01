En una reciente entrevista con Los Angeles Times, Ben Affleck ha hablado con total sinceridad sobre uno de los momentos más difíciles de su vida profesional y personal. El oscarizado actor, que está a punto de cumplir 50 años, ha desvelado la razón por lo que decidió no dirigir 'The Batman'. Finalmente la película está dirigida por Matt Reeves y cuenta con Robert Pattinson en el papel del popular superhéroe.

"'Liga de la Justicia' fue el punto más bajo para mí. Esa fue una mala experiencia debido a una confluencia de cosas: mi propia vida, mi divorcio, estar demasiado lejos, las agendas que no cuadraban y luego la tragedia personal de Zack Snyder, y los reshoots. Simplemente fue la peor experiencia. Fue horrible. Era todo lo que no me gustaba de esto. Ese se convirtió en el momento en el que dije: "Ya no voy a hacer esto", reconocía Affleck.

El ganador de dos premios Oscar ha detallado lo que a él le ha dado la madurez. "Durante toda mi carrera, me ha encantado actuar. Pero llegué a un punto en el que me di cuenta de que tenía que definir y ceñirme a lo que quería hacer y no dejarme arrastrar por lo que pensaban los demás. Creo que es paradójico que cuanto más te concentras en intentar hacer lo que crees que es interesante y lo que quieres hacer -en lugar de lo que dicen los demás-, mejor es tu trabajo y más relajado estás".

Una vez se dio cuenta de que lo mejor era centrarse en lo que realmente quería hacer y no en lo que querían los demás, tomó una drástica decisión. "Dirigir a Batman es un buen ejemplo. Lo miré y pensé: ‘No voy a ser feliz haciendo esto’. A la persona que hace esto le debería encantar", confesó Ben a Los Ángeles Times.

El actor, director y productor estadounidense cree que todo tiene que ver con la edad. Señala que las personas que conoce ahora con más de 50 años son más felices porque han dejado de preocuparse por lo que piensen los demás de ellos. "Cuando llegas a los 30, piensas: ‘Ahora lo he descubierto’, luego llegas a los 40 y dices: ‘No tenía ni idea’. En estos momentos, cuando pienso en mis 20 años, me pregunto: '¿Cómo se podía distinguir mi cerebro del de un gorila a esa edad?".

Affleck habla sin tapujos sobre sus inseguridades y su relación con el público. "Una vez tuve un terapeuta que me dio muy buenos consejos. Era el año 2003 o 2004 y yo tenía muchos problemas. La gente escribía cosas crueles, horribles y odiosas sobre mí todo el tiempo y eso empezó a afectarme. El terapeuta me dijo: "Lo que encuentro sobre las críticas es que, si puedes mirarlas honestamente y asimilar lo que te resuena, entonces el resto puedes dejarlo ir. Llegué a un punto en el que [la percepción del público] era tan diferente de lo que soy que dejé de leer y de preocuparme."

En cambio, el poder y la difusión de las redes sociales volvieron a despertar en él esos viejos fantasmas que creía haber superado. "Cuando mis hijos se hicieron mayores y empezaron a ver cosas en internet por sí mismos, esa es la parte difícil. Incluso el meme de "Affleck triste" me hizo gracia. Quiero decir, no hay nadie que no se haya sentido así en una presentación. Pero entonces mis hijos lo ven y pienso: "Oh, ¿van a pensar que su padre está fundamentalmente triste o tienen que preocuparse por mí?" Eso es muy duro".

A pesar de todo, el actor cuenta que ahora mismo está atravesando un momento vital mucho más tranquilo y estable. "Es un beneficio maravilloso reorientar tus prioridades", añade con satisfacción. Recordemos que Ben se encuentra en plena promoción de su última película, 'The Tender Bar', que dirige su amigo George Clooney y que ya puedes ver en Amazon Prime Video. Además, a finales del 2022 lo podremos ver de nuevo en el papel de Batman por última vez en 'The Flash'. Una película que tiene previsto estrenarse el 4 de noviembre y que apunta a ser uno de los exitos taquilleros del año.