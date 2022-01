Esta semana Marvel Studios espera lograr el gran taquillazo del año con la tercera entrega del hombre araña interpretado por Tom Holland: Spider-Man: No way home. Un éxito que de producirse no sería noticiable si la pandemia de la COVID- 19 no hubiera golpeado la industria del cine.

Antes de que el coronavirus obligara a cerrar todas las salas de la gran pantalla, el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM o MCU por sus siglas en inglés) se encontraba en su mejor momento, habiendo culminado la conocida como ‘Saga del Infinito’ precisamente con otra película del hombre arácnido: Spider-Man: Lejos de casa.

Las superproducciones de los superhéroes originarios de los cómics de Marvel son ya un clásico de la taquilla, pero el proyecto liderado por el productor estadounidense Kevin Feige abarca más plataformas, una característica potenciada por el cambio de tendencia en el consumo de la ficción bajo demanda.

Para Dani Lagi, creador del canal de Youtube 'Strip Marvel', referente en la temática tanto en España como en Latinoamérica con más de 780.000 suscriptores, la clave del éxito de estas películas se debe a que "Marvel Studios puede dedicar el cien por cien de su energía a hacer películas de superhéroes", mientras que otras compañías deben compaginar el trabajo con otras historias y géneros que no provienen del cómic.

El origen del UCM En 2008, Marvel Studios comenzó con la cinta Iron Man el ambicioso proyecto de unificar las historias de los superhéroes de Marvel Comics en el mismo universo compartido en el cine. No solo empezaron a producir películas entrelazadas, sino que extendieron la diégesis de una forma transmedia, con nuevos cómics, series de televisión y de plataformas digitales y cortometrajes. Una diégesis es un universo probable donde se desarrollan una o diversas historias. Esto último es lo que ha hecho Marvel, una expansión diegética en la que poder crear múltiples relatos, desde distintos canales, siempre englobados en la misma trama y universo... o multiverso. El UCM está formado hasta 2021 por 27 películas estrenadas (si contamos Spider-Man: No Way Home) más otras siete confirmadas hasta 2023. Esta manera de consumir las historias de los superhéroes es lo más atrayente para el espectador, considera Dani Lagi: "Ves una película y dices 'a lo mejor no me gusta tanto como otras, pero esto conecta con lo del futuro' y al final es que tienes que vértelas todas porque es como una serie. Hay capítulos mejores, capítulos peores, pero al final lo importante es la serie en general", defiende. Luego está el apartado de las series, que con la aparición de Disney + ha experimentado una revolución. El Loki de Tom Hiddleston, primer personaje bisexual en el cine de Marvel MARINA SEGOVIA

Adentrándonos en el multiverso Antes de que Disney creara su propia plataforma de contenidos bajo demanda, en los más de diez años del UCM se habían estrenado a través de distintos canales numerosas series cuyos personajes y tramas se basaban en los hechos ocurridos en la gran pantalla. Tres series fueron emitidas en la cadena ABC, seis fueron alojadas en Netflix, una en Hulu y otra en Freefor. Sin embargo, el nuevo rumbo tomado por Kevin Feige pone en duda la relación directa de algunos de esos proyectos con el UCM y establece en Disney+ su base de operaciones lejos de la gran pantalla, con cinco series estrenadas y ocho más confirmadas para los próximos años. "Todo lo que es marca del UCM tiene que llevar el logo de Marvel Studios", explica Dani Lagi, si bien, con la nueva trama que se está desarrollando del multiverso y la adquisición de Fox por parte de Disney, han encontrado una forma sencilla de conectar cualquier producción basada en los personajes creados por Stan Lee y compañía: "Es la grandeza del multiverso, que al final simplemente con saber que son variantes ya lo tienes hecho, no hace falta ni que te lo expliquen". A todo esto hay que sumar seis cortometrajes y múltiples cómics, álbumes de bandas sonoras, videojuegos, etc. Cada uno de los medios aporta algo al principal y funcionan como diversas puertas de entrada al multiverso compartido. Este conjunto de tramas unificadas en el mismo universo ha conseguido que el interés por cada uno de los superhéroes sea mayor que si fueran historias separadas.

Las fases del UCM Para poder llevarse a cabo un proyecto de ficción de tales dimensiones debe ser estructurado en distintos periodos narrativos y de producción, lo que popularmente se conoce como las fases del UCM: -Fase 1: La primera fase se centra en presentar a los superhéroes fundadores de los Vengadores y a la organización SHIELD, así como la trama que comparten. Entre 2008 y 2012 estrenaron películas individuales de Iron Man, Hulk, Thor y Capitán América, hasta su unificación en Los Vengadores. -Fase 2: Entre 2013 y 2015 las películas muestran las consecuencias de lo ocurrido en Los Vengadores. A su vez, presentan a los personajes de Guardianes de la Galaxia y Ant-Man, volviendo a culminar la trama en una película coral (Vengadores: La era de Ultrón), que da pie a la siguiente fase. Aquí comenzaron a surgir series que comparten la diégesis. -Fase 3: Es la fase más prolífica hasta el momento (2016-2019) tanto en películas como en series. Se introducen personajes importantes como Spider-Man, Doctor Strange, Black Panther o Capitana Marvel y, sobre todo, se pone fin a 'La saga del Infinito'. La guerra con Thanos llega a su final en Vengadores: Endgame, la película más "grande" del proyecto. -Fase 4: El mismo día en que Endgame superó a Avatar en la taquilla histórica (para luego volver a ser superada), Marvel anunció la fase (2020/21) que tiene la función de dar pie a una "nueva saga". A las continuaciones de Thor y Doctor Strange se suman Los Eternos, Shang-Chi y Viuda Negra, todas ellas atrasadas como consecuencia de la pandemia, ampliando la longevidad de este periodo. La novedad más relevante es que ahora las series no solo comparten universo, sino que afectan de forma directa y enlazan con las historias de las películas. Fase 4 del UCM de Marvel Studios Twitter / @blippans_marvel La confirmación de hasta 30 nuevos proyectos de cara a 2024 entre largometrajes y series de Disney + está llevando a muchos aficionados del UCM a dividir este tramo del proyecto en fase 4 y fase 5. Lo evidente es que gracias al amplio historial de tramas publicadas en las viñetas durante décadas, Marvel no parece estar falto de ideas con las que agrandar su multiverso.

¿Demasiado contenido para el aficionado medio? Dani Lagi cree que "es muy difícil lo que tiene entre manos Marvel Studios", porque si bien confía en que "saben contar las historias y todo estará enlazado", puede que llegue un momento en el que suceda lo mismo que con los cómics: "Que la gente se abrume". "Ahora para verte la próxima película de Doctor Strange tienes que verte Wandavisión, que son seis capítulos que duran media hora, que son raritos porque son series donde al final están jugando en su casa y pueden jugar un poco más y experimentar lo que sea", explica Lagi. ¿Por qué 'Wandavisión' está nominada a los Emmy? Un homenaje a las 'sitcoms' MARINA SEGOVIA Y para aquellos que no quieran o no sean capaces de seguir toda la red de tramas interconectadas, 'Strip Marvel' aporta una solución: "Aquí entramos los canales como el mío, que tenemos que explicar un poco la cronología y un poquito qué tienes que hacer para entenderlo todo".