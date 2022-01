Durante décadas Hulk fue uno de los personajes que menos cambió de Marvel, con Bruce Banner manteniendo esa lucha constante con el monstruoso gigante verde de su interior. Lo que no le impidió ser uno de los más populares de la editorial e incluso protagonizar una inolvidable serie de televisión en los 70. Pero en 1987 el personaje parecía agotado y nadie quería encargarse de él. Así que Marvel se lo encargó a dos autores novatos, el guionista Peter David y el dibujante Todd McFarlane. Y el resto es historia. Peter David permanecería 12 años en la colección, convirtiéndola en la más original y sorprendente de la época. Una etapa que está considerada la mejor de la historia del personaje y que ahora Panini recopilará en 7 volumenes empezando por Marvel Héroes. El Increíble Hulk de Peter David 1.

Hemos hablado sobre esta inolvidable etapa con Julián Clemente, Editor de Marvel en España, quién nos comenta que: "Es complicado definirla como la mejor. En el momento en que se estaba desarrollando, incluso cuando acabó, podíamos definirla como una etapa excelente y excepcional, en toda la acepción de ambos términos. Es excelente, porque, con sus fases mejores y peores, y hay que reconocer que David mantiene un nivel muy, muy alto durante muchos de los primeros años, el guionista supuso conducir al personaje a lo largo de un periodo larguísimo de tiempo, consiguiendo que siempre fuera sorprendente, interesante, divertido e inesperado. Contó además con grandiosos dibujantes, hasta el punto de que podría ser una de las pocas series que, salvo momentos puntuales, y a haber tenido a Todd McFarlane al comienzo, escapó a los excesos de los noventa. Cuando Dale Keown o Gary Frank dibujaban Hulk, puede decirse que quizás fuera la serie mejor dibujada de Marvel, junto al Excalibur de Alan Davis".

Portada del primer tomo del Hulk de Peter David

"Lo que ocurre -continúa Clemente- es que David, al que no le gustaba el Hulk monosilábico tradicional, lleva a cabo importantes cambios en el personaje, de manera que primero lo convierte en un matón en Las Vegas, luego le confiere la inteligencia de Bruce Banner… y todo eso escapaba mucho a la imagen estereotipada de Hulk. Por eso se solía hablar del Hulk de Peter David como si fuera otro personaje, como su fuera algo aparte".

"En la actualidad -añade el editor-, lo que ocurre es que hemos redefinido esa iconicidad de Hulk. Es un personaje cambiante, en cuya almendra central está la bestia dentro del hombre, pero a partir de eso, la mayoría de los autores han jugado con el concepto y lo han llevado más allá. Antes de Peter David, sólo Bill Mantlo se había atrevido a tanto de manera continuada, haciendo cambios de una permanencia muy extendida en el tiempo y analizando hacia dónde llevaba eso al personaje. Antes, volver a Hulk inteligente, o taimado, o separado de Bruce Banner era un gimmick. Con Mantlo primero, pero luego con David de manera más explícita todavía, el gimmick se coloca en el centro y deja de serlo, porque va más allá del hombre y la bestia, para abordar la mente humana, el trauma y la manera en que lo superamos, o en que no lo superamos. Es un ejercicio que luego ha tenido continuación de muchas maneras, y llega de manera increíblemente hermosa, y brutal, hasta El Inmortal Hulk (la serie actual del persoanje)".

"Así que sí, antes definíamos la etapa de Peter David como una gran etapa, pero al margen de Hulk, como si fuera otra cosa. Ahora creo que debemos de abandonar esa definición. Peter David hizo por Hulk lo que Frank Miller por Daredevil: sacó a relucir la esencia del personaje, que estaba ahí, pero debía pulirse, y ya nunca más volvió a ser el mismo, y cuanto autor llega después ha de posicionarse siempre alrededor del legado de Peter David. Puede haber etapas que te gustan más, o etapas que consideres más redondas, porque son más cortas, y permanecer 14 años en una serie presentará más altos y bajos que alguien que sólo se quedó cuatro, pero ese grado de redefinición no lo ha alcanzado ningún autor. Y por eso sí pienso que es la más relevante etapa de Hulk".

Portada de Hulk de Todd McFarlane

De matón en las Vegas a Tirano en el futuro Lo mejor de esta etapa de Peter David es que las sorpresas fueron contantes, como nos recuerda Clemente: "Las personalidades de Hulk cambiaban constantemente. Personalmente, creo que las etapas más interesantes son las de Joe Arréglalo, la del matón en Las Vegas. Nadie se había atrevido a tanto, y sobre todo la del Doc Hulk: Leonard Samson fusiona las personalidades de Hulk, “arregla” su mente, y de ahí emerge un Hulk inteligente que coincide con la que para mí es la mejor etapa de Peter David como escritor, cuando cuenta además con Dale Keown y Gary Frank como dibujantes". "Es ingenioso, increíblemente ingenioso, y mantiene el nivel durante mucho, mucho tiempo -añade Clemente-- Y crea una nueva mitología, con la introducción de El Panteón o la creación de El Maestro, en otro tebeo para enmarcar: Futuro Imperfecto, que dibujó George Pérez y en el que tenemos a David dando lo mejor de su carrera, y que es en realidad la simiente que conduce en último término hasta ese final descorazonador y tristísimo que tiene la etapa, y que es además tan metalingüística, porque habla de la vida, del lugar que ocupamos realmente en el mundo y de lo insignificantes que somos, pero también de lo cruel que puede llegar a ser el medio". Portada de 'Futuro Imperfecto', donde se presentaría a 'El Maestro'

Peter David, un escritor novato que se convertiría en un genio Destacar que, cuando encargaron Hulk a Peter David apenas había escrito unos cuantos cómics para marvel, aunque fueran auténticamente mravillosas. "Peter David -nos cuenta Clemente- era un aficionado a los cómics que se había profesionalizado, como tantos entre los sesenta y los noventa, siguiendo los esquemas de Roy Thomas y Jim Shooter, que eran precisamente eso. La diferencia es que David no era editor o guionista, sino que trabajaba en el departamento de ventas de la mítica Carol Kalish, la mujer que revolucionó la manera de vender los cómics de Marvel. Cuando empezó a hacer sus primeras incursiones como escritor, era mal mirado en el Bullpen por muchos de sus colegas, como si no tuviera derecho a escribir. Desde fuera, recuerdo que los lectores no sabíamos nada de todo eso, que él contó mucho después, y simplemente era un guionista increíblemente fresco, divertido e impactante". "David -continúa el editor- empezó haciendo historias autoconclusivas de spider-Man, muy ingeniosas y divertidas, que desafiaban los tópicos alrededor del trepamuros, pero huyendo del encasillamiento inmediatamente escribió La muerte de la Capitana DeWolff, que es una historia increíblemente revolucionaria, por presentar la muerte de un personaje secundario como eje alrededor del que se construye la saga, por presentarla en las primeras escenas del relato, por hacer que el asesino fuera un individuo sin poderes, incluso por el formato, alrededor del concepto de miniserie dentro de una serie, muy preparado, aunque quizás ni David lo sabía, para la recopilación en tomo, que es como se escriben ahora las historias. Forma parte de ese tipo de historias de Marvel, que a lo mejor podríamos hablar de diez como mucho, que señalaron el futuro, y entre las que también se encuentra Born Again, por ejemplo, o La última cacería de Kraven. Es el modelo por el que se hacen ahora los tebeos". "Por otra parte -añade Clemente-, creo que es uno de los últimos autores de cómics que realmente quiere escribir cómics. Ama el medio, lo conoce, lo estudia, lo sufre, lo disfruta. Está en el bando en el que estamos a los que Jack Kirby nos dice eso de “Kid, comics will break your heart”. Y con todo, ha escrito novelas, televisión… pero donde quiere estar es en el cómic, y eso para mí es sagrado". Portada de un recopilatorio americano del Hulk de Peter David

Todd McFarlane, un dibujante primerizo que se convertiría en una estrella Todd McFarlane también era un novato que apuntaba maneras, pero al que le quedaba mucho por aprender. Pero tan solo unos pocos números le bastaron para convertirse en uno de los autores preferidos por los fans. Y en los 90 creó a uno de los personajes más famosos de la época: Spawn. "Todd McFarlane era un joven autor canadiense, muy ambicioso, que había hecho cosas muy llamativas y curiosas en DC, y ya había desarrollado una evolución muy interesante allí, de Infinity Inc al final de Batman: Año Dos. Creo que su mejor momento artístico está en estos primeros años de exploración, y sigue en Hulk y concluye en The Amazing Spider-Man, donde en los últimos números ya aparece el McFarlane excesivamente complaciente consigo mismo, que pierde definitivamente la humildad necesaria para aprender nada nuevo y que incluso se enorgullece de no leer tebeos. ¡Váyase usted a freír espárragos, oiga!". "Pero el McFarlane de estos primeros tiempos sí me parece un artista a tener en cuenta -continúa Clemente-. Empezó a hacer el tipo de cosas que le separaban de toda la generación anterior, y le encuadraba en el grupo en que pronto iban a estar Jim Lee y tipos así. Lo que ocurre es que perdemos de vista que McFarlane viene de una tradición de artistas increíbles, que dan un paso por encima, y cuyos precursores más obvios serían Michael Golden o Arthur Adams. El caso de Adams es curioso, porque este sí consiguió mantener un nivel increíble más allá de esos años de búsqueda de referentes. McFarlane en Hulk consigue atraer la atención a la serie. Vinieron por él, vinieron por aquella portada del 340, con Hulk reflejándose en las garras de Lobezno, pero creo que se quedaron por Peter David. Ahí es donde realmente empieza a ser una etapa de éxito y no un personaje olvidado". "Creo que esa imagen -añade Clemente- sirvió de llamada para decir a todos los que leían mutantes, que en una parte importante no leía otros tebeos y que son la simiente luego de la “Generación Image”, que ahí estaban pasando cosas interesantes, que no debían perdérselo. Y muchos abrieron la mente a otro tipo de cómics con esa portada. Me gusta pensar que hay lectores que se quedaron, evolucionaron en sus gustos. Luego se ha homenajeado mil veces, es una de las grandes portadas de los noventa". La famosa portada del número 340 de Hulk

¿La colección mejor dibujada de la época? A raíz del éxito de la colección, POeter David pudo colaborar con algunos de los mejors dibujantes de la época. "Sin duda - nos comenta Clemente-, dos de los mejors son Dale Keown y Gary Frank, que logran que la etapa del Doc Hulk sea sencillamente perfecta. También me llama la atención Jeff Purves, que dibuja al Hulk de Las Vegas, y es un dibujante muy feísta, al que no le sacas una pose buena del protagonista… Estábamos buscando una pose de Hulk para el lomo que fuera suya y no tuvimos más remedio que acudir al corner box, porque no había ninguna: ¡la mejor pose de Joe Arréglalo está en esa portada de Lobezno que dibujó John Buscema, pero no está en la propia colección de Hulk! Es el dibujante anti-Image por excelencia, pero es el dibujante apropiado para esta época, el que contribuye a que parezca un tebeo venido de Marte". "Y por supuesto Adam Kubert, que dejó grandiosos tebeos con David -continúa el editor-. Los dos últimos episodios, la despedida, que es una obra maestra increíble, quizás sean el mejor trabajo de la carrera de Kubert, que por lo demás es uno de los grandes autores de los noventa y los dos mil, uno de los pocos que, viniendo del estilo Image, consiguió convertirse en un auténtico dibujante profesional, consciente del medio, con recursos, talento y una narrativa brutal". Hulk dibujado por Dale Keown Preguntamos a Clemente si van a ordenar los siete tomos de la colección por dibujantes: "Hemos intentado que cada tomo sea más o menos autocontenido, no necesariamente por dibujantes, sino más bien por ciclos narrativos. el primero, por ejemplo, termina con la despedida de McFarlane, porque es un ciclo muy marcado, y el segundo abarca toda la época de Las Vegas, por lo mismo. A partir de ahí, a veces no es tan fácil buscar un punto de corte, pero creo que hemos sabido localizarlo. Le dimos muchas vueltas a la serie, porque hemos tenido muchos años para probar, para medir, para ver cómo podía quedar mejor, y hemos tenido asesores estupendos, que ayudan extraordinariamente a dar con la planificación perfecta. Buen momento para agradecer en público a Kauldi Gilibert, uno de los miembros de nuestro “comité de sabios”, lo mucho que ha contribuido a esta planificación". "Alguna vez -añade Clmente- he oído a gente que puede formar parte del sector, pero que es evidente que lo ve muy desde la distancia, desde la perspectiva de quien nunca ha bajado a ensuciarse los dedos con tinta, algo que no es en absoluto correcto, y es eso de que “Marvel se edita sola”. ¡No hay afirmación más opuesta a la realidad que ésa! Editar Marvel en España es un trabajo muy, muy complejo, de búsqueda constante, de dar muchas vueltas a las cosas y de afinar mucho las fórmulas. Es un trabajo inacabable. Marvel se podría editar sola, si nos limitáramos, por ejemplo, a la actualidad, a ofrecer algún tomo clásico de vez en cuando, sin otro objeto que coincidir con la película de moda, y ya está. Eso es lo fácil, eso sí sería pensar que esto se edita solo, porque es irse de copas con los dibujantes mientras esperas a los lectores. Marvel no sólo no se edita sola, sino que requiere de mucha innovación, de dar muchas vueltas a las cosas, de estudiar mucho los materiales, de pensarlo y de discutirlo y de ensayar muchas opciones hasta dar con la correcta, y requiere de la ayuda de muchas, muchas manos, y en este Hulk hemos tenido algunas de las mejores manos". Hulk dibujado por Gary Frank