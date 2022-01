Si hay una palabra con la que podríamos definir Spider-Man: No Way home es "magia". Y no solo porque el Doctor Extraño sea uno de los protagonistas, sino porque recupera esa magia que tenían los primeros cómics de Marvel, cuando su Universo estaba en construcción y podía pasar cualquier cosa. Un día conocíamos a Los cuatro fantásticos, otro a Los Vengadores.... La imaginación de sus creadores parecía no tener límites. De hecho el Universo Marvel sigue descansando principalmente en la creatividad de Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko y otros grandes creadores de esos años.

Esa es un poco la sensación que nos deja Spider-man: No way home. Parecía que tras Vengadores: Endgame las películas de Marvel solo podían ir a peor, pero la creación del multiverso en la serie de Loki y la expansión del Universo Marvel hasta el infinito en Eternals, abre un mundo de posibilidades ilimitadas.

Un multiverso que Spider-Man: No Way Home explora de forma brillante. Tras esta película podemos decir que nada será imposible en el Universo Marvel. Y que nos esperan grandes sorpresas, como en aquellos cómics de la Edad de oro de los superhéroes de Marvel.

Tom Holland y Benedict Cumberbatch

Desgraciadamente, muchas de esas sorpresas se han desvelado en los tráileres de la película, como la aparición de los Seis Siniestros (un grupo formado por enemigos de Spider-Man, como el Doctor Octopus, el Lagarto, Electro, el Duende Verde y el Hombre de Arena), pero hay otras muchas, igual de interesantes, que no os vamos a desvelar.

Y, por supuesto, no os vamos a desvelar tampoco si aparecen en la película los otros dos actores que han interpretado a Spider-Man, Tobey Maguire y Andrew Garfield, como se rumorea desde hace tiempo. De hecho en este artículo evitaremos todos los spoilers posibles

Solo os podemos garantizar que esta película es la mejor de esta trilogía actual del personaje; es la más sorprendente, la más divertida, tiene un reparto espectacular, escenas emocionantes y emotivas... Es un fantástico homenaje a los 20 años de películas del personaje (inauguradas en 2002 por Sam Raimi) y abre infinitas posibilidades al futuro de Marvel y su multiverso. Esta es la historia que une el pasado y el futuro de Spider-Man (y de Marvel) en el cine.

Sin olvidar que recupera a uno de mis personajes favoritos del Universo Marvel, el J. Jonah Jameson interpretado por J.K. Simmons.

Dicho esto, solo podemos añadir que el Doctor Extraño de Benedict Cumberbatch es lo mejor que le ha pasado al Universo Marvel (tras el Iron Man de Robert Downey Jr.), y que se confirma que la Fase 5 de Marvel va a girar a su alrededor. Y cuando la magia de Marvel y la de Extraño se juntan... ¡todo es posible!. No tardaremos en comprobarlo porque Doctor Strange 2: El multiverso de la locura se estrenará en mayo de 2022.

Spider-Man: No Way Home se estrena en cines el 16 de diciembre de 2021.

Alfred Molina regresa como el Doctor Octopus, nuestro villano favorito

Spider-Man desenmascarado La película anterior, Lejos de casa, finalizaba con J.J.Jameson descubriendo en televisión que Peter Parker es Spider-Man. Y en los primeros minutos de No Way Home descubrimos las terribles consecuencias para el joven superhéroe y sus familiares. Eso obligará a Peter a pedir ayuda al Doctor Extraño. El Hechicero Supremo lanzará un hechizo para que el mundo entero olvide que es Spider-Man, pero algo sale mal y lo único que logra es abrir una puerta a otros universos. De los que llegarán invitados inesperados. Destacar la labor de su director Jon Watts, que ya dirigió las anteriores entregas de la trilogía (Homecoming y Lejos de casa) y que logra ese difícil equilibrio, en las películas de superhéroes, entre el retrato de personajes y el espectáculo superheróico. ¿Quién se esconderá tras la máscara del Duende Verde?