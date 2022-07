Son los dos superhéroes más queridos y famosos de DC Comics y, sin embargo, acaban a tortas en Batman vs Superman: El amanecer de la justicia. Bruce Wayne y Clark Kent no se soportan, hasta el punto de que, más que considerarse aliados, se comportan como verdaderos enemigos en esta película, la primera aparición de Ben Affleck como el murciélago de Gotham. Sin embargo, el origen de este enfrentamiento, si bien se explica también en Batman vs Superman, se remonta a una cinta anterior, El hombre de acero.

Cada uno tiene sus razones La clave está precisamente en el final de este filme en solitario de Superman. Es entonces cuando conocemos al personaje de Henry Cavill, desde su huida de Krypton a la Tierra por culpa del general Zod hasta el inicio de su relación con Lois Lane. La gran batalla final con Zod, el asesino de su padre, tiene como escenario la ciudad de Metrópolis, que queda arrasada. Aunque la lucha acaba con un final feliz para el superhéroe, la urbe sufre muchos daños en el proceso. Superman ¿Dios o demonio? Superman ¿Dios o demonio? Es precisamente esta la razón de que Bruce Wayne no vea con buenos ojos los hitos de Superman, un extraterrestre que posee grandes poderes (habilidades en apariencia temibles que Batman no tiene). Como se revela en Batman v Superman: El amanecer de la justicia, el propio empresario vivió este episodio en primera persona: Bruce Wayne se encontraba en Metrópolis durante la batalla de Zod y Superman y se convirtió en un testigo del desastre que esta provocó. Su lucha, aquel final épico que en El hombre de acero significa la victoria del bien contra el mal, supone en realidad no solo una gran pérdida económica, sino también humana. Cultura en Rtve.es Nuevo tráiler, en español, de 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia' Nuevo tráiler, en español, de 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia'... Ver ahora Ese es el motivo de que Bruce Wayne considere a Superman una amenaza, pero ¿por qué Superman tampoco está de acuerdo con las acciones de Batman? El de Krypton ve a Batman como un vengador de Gotham que se toma la justicia por su mano. "En su ciudad se pisotean las libertades civiles. La gente vive atemorizada. Cree estar por encima de la ley", llega a decir Clark Kent en uno de los tráileres de la película. El drama, por supuesto, está servido. Batman y Superman se enfrentan en El amanecer de la justicia, evidente antesala de La liga de la justicia en la que también conocemos a la Wonder Woman de Gal Gadot.