La 'maldición Superman' y el horrible destino de sus actores

Cuenta la leyenda que, aunque el personaje de Superman haya dado pie a una de las franquicias más notorias de su tiempo, formar parte de ella es una maldición. Desde que sus creadores, Jerry Siegel y Joe Shuster, vendieron los derechos de su obra por mucho menos dinero del que generaría, acabando absurdamente en la miseria, otros han visto semejante suerte: olvido, enfermedad y pobreza es lo que espera, según los medios, a quienes se ponen en el camino del hombre de acero.

En realidad, la caída que postró a Christopher Reeve en una silla de ruedas después de interpretar a Clark Kent en la producción de 1978, sumada a la enfermedad mental que durante toda su vida acompañó a su compañera de reparto, Margot Keeder (Lois Lane), han alimentado esta teoría con la que se ha asociado a actores, actrices, familiares, dobladores, creadores y miembros del equipo técnico que han tenido un final desafortunado.

Sin embargo, la 'maldición Superman' no ilumina más que las tragedias que a menudo están presentes en la vida: si analizamos uno por uno el destino de quienes participaron en los clásicos, sometidos al paso del tiempo, tal vez pensaríamos que todas las películas están malditas.

Christopher Reeve Christopher Reeve es el Superman por excelencia, estrella de la película de 1978 y sus tres secuelas: Superman II (1980), Superman III (1983) y Superman IV: En busca de la paz (1987). El personaje no le trajo suerte en su futuro actoral porque, igual que a Kirk Alyn, le hizo encasillarse en un rol querido por todos. Desempeñó sobre todo papeles secundarios. Su accidente dejó al mundo conmocionado: tras caer de un caballo en 1995 quedó paralizado de cuello para abajo y murió menos de diez años después. Christopher Reeve falleció a los 52 años, 15 días después de su cumpleaños, en el año 2004. Se desconocen las causas porque no se le realizó autopsia pero, pero tanto su médico como su mujer, Diana Reeve, lo achacaron a una reacción a un medicamento. Dana Reeve también fue cruelmente adscrita por los medios a la 'maldición Superman' cuando, pese a no haber fumado nunca, murió de cáncer de pulmón a los 44 años, solo dos años después de la muerte de su esposo.

Margot Kidder Margot Kidder Margot Kidder, que dio vida a Lois Lane en la misma película, fue diagnosticada con un trastorno bipolar que le ocasionó distintos sufrimientos durante toda su vida. Trabajó en más de 45 títulos y fue una actriz movilizada y política que llevó a cabo un admirable activismo antibélico y por los derechos humanos. Pero la enfermedad fue dura: con tendencias paranoicas, en 1996 fingió su propia muerte convencida de que la CIA y su marido querían asesinarla. Tuvo un episodio de amnesia por el que se perdió durante días antes de ser encontrada en el jardín de una casa, estresada y confundida, habiéndose arrancado un diente y desgarrado sus ropas. En el año 2002 sufrió un grave accidente de coche en el que se fracturó la pelvis, y en 2018 murió por una sobredosis de alcohol y medicamentos que fue atribuida a un suicidio. Tenía 69 años y nunca creyó en la absurda noción de una maldición: "Eso es una tontería creada por los periódicos. La idea me da risa. ¿Y por qué no lo llaman la buena suerte de Superman? Si cuando tuve el accidente de coche no me hubiese dado contra un poste, me habría despeñado. ¿Por qué no se centran en eso?"

Marlon Brando Marlon Brando Marlon Brando es el encargado de abrir la película Superman (1978) en el papel de Jor-El, el padre del superhéroe y líder de su planeta. Su turbulenta vida privada también se ha asociado con la maldición: tuvo muchos problemas familiares que culminaron en el encarcelamiento de su hijo por disparar al novio de su hermana, que se suicidó en 1995. La muerte de su hija llevó a Marlon Brando a una depresión por la que fue fuertemente criticado tras sufrir un gran cambio físico. El actor murió en 2004 por una fibrosis pulmonar y un fallo cardíaco.

Lee Quigley Maron Brando y Susannah York con Lee Quigley Lee Quiqley, el bebé que dio vida al pequeñísimo Kal-El en la película de 1987, murió en 1991 cuando solo tenía 14 años. La causa fue la inhalación de sustancias tóxicas como disolvente o pegamento, un tipo de abuso de drogas que se cobró muchas vidas en la misma época.

Richard Pryor Richard Pryor El actor y comediante dio vida a Gus Gorman, uno de los villanos de Superman III (1983). Se le diagnosticó esclerosis múltiple tres años después del estreno de la película. Murió en 2005 de un ataque al corazón.

Kirk Alyn Kirk Alyn El actor Kirk Alyn dio vida al hombre de acero en sus dos primeros seriales: Superman (1948) y Atom Man vs. Superman (1950). Fue el primer hombre en poner cara al héroe y sin embargo la suerte no le sonrió: no consiguió interpretar ningún otro papel destacado, no dio el salto a la fama y murió en el anonimato, de Alzheimer, a los 88 años.

George Reeves George Reeves Al siguiente Superman le acompañó el escándalo: George Reeves, que apareció en Superman y los hombres topo (1951) y en la serie Las aventuras de Superman (1952-1958), murió de un disparo en la cabeza. Nunca se determinó si se trató de un suicidio o de la obra de un asesino a sueldo contratado por su ex amante despechada. La historia se exploró en una película: Hollywoodland (2006), con Adrien Brody, Diane Lane, Ben Affleck.

Bud Collyer El actor que puso voz a Superman entre 1941 y 1943 en su primera serie animada, retomó el papel en la The New Adventures of Superman (1966) y murió tres años después, a los 61 años, de una enfermedad circulatoria.

Max y Dave Fleischer Los hermanos Max y Dave Fleischer eran los fundadores de Fleischer Studios, la productora de los dibujos animados de Superman. A causa de sus constantes discusiones, su empresa se fue a la ruina y tuvieron que venderla a la Paramount, de donde fueron despedidos. Max murió en la pobreza, en un hospital sin ánimo de lucro para miembros de la industria fílmica.

El accidente del equipo del DVD Superman Returns Tres personas salieron heridas de la creación del DVD de Superman Returns: uno se cayó por las escaleras, otro fue atracado y agredido físicamente y otro se cayó rompiendo una ventana de cristal. Bryan Singer, el director de la película, dijo a la prensa: "Mi equipo de DVD ha absorbido la maldición por todos nosotros".