Hubo un tiempo en el que los superhéroes estuvieron relegados a la serie B. En una época en la que no estábamos acostumbrados a ver volar en la gran pantalla, la llegada del primer Superman, el de Christopher Reeve, fue todo un acontecimiento. Estamos hablando de uno de los personajes más queridos para los devotos de DC y de una época en la que el cine comenzaba a estar necesitado de blockbusters.

Las expectativas estaban muy altas y la película dirigida por Richard Donner no defraudó. No en vano, fue la segunda más taquilera de 1978, solo por detrás de una cinta con la que nada tenía que ver: el fenómeno Grease, protagonizado por John Travolta y la recientemente fallecida Olivia Newton-John. También fue muy bien recibida por la crítica, cosechando tres nominaciones a los premios Oscar. No ganó, pero sí recogió un premio especial por sus efectos especiales. Su éxito supuso el inicio de una saga que contaría con hasta tres secuelas. Pocos podían imaginar entonces que la historia del ‘hombre de acero’ seguiría causando euforia a día de hoy.

No es un pájaro, ni un avión… es Superman Los orígenes de Superman han llenado multitud de páginas de cómic y protagonizado los numerosos reinicios de la saga: el pequeño Kal-El es enviado a la Tierra segundos antes del colapso total de su planeta, Krypton. Aquí es acogido por la familia Kent. Bajo el ‘alter ego’ de Clark Kent se muda a la ficticia ciudad de Metrópolis -una mezcla entre Toronto y Cleveland, pero sobre todo analogía de Nueva York- y comienza a trabajar en el periódico Daily Planet. Allí conoce a Lois Lane, la que será su eterno interés amoroso. En la película dirigida por Richard Donner, este personaje estuvo magistralmente interpretado por la actriz Margot Kidder, quien demostró su gran química con un Reeve, completamente mimetizado con el superhéroe. El actor era todo un desconocido cuando le robó el papel al ya consagrado Sylvester Stallone. Es para muchos el mejor Superman de la historia, al haber sabido captar todos los rasgos de la personalidad de Kent: fuerza, timidez, ingenuidad y sentido del humor. Margot Kidder y Christopher Reeve en 'Superman' (1978) ©Warner Bros/Courtesy Everett C Para Reeves y Kidder, segundas partes sí fueron buenas: la pareja repitió en cada una de las secuelas -incluyendo la infame Superman IV- formando un añorado tándem. Para los amantes de la conspiración, ambos fueron víctima de la rumoreada ‘maldición de Superman’. Christopher sufrió un accidente de equitación que lo postró en una silla de ruedas hasta su muerte, en 2004. Los problemas de salud mental de Margot fueron constantes a lo largo de su vida. Se le diagnosticó un trastorno bipolar y tuvo que ser ingresada en varias ocasiones. En 2018, terminó con su vida con una sobredosis de fármacos y alcohol. 01.33 min Superman cumple 75 años.

Marlon Brando, una leyenda en el set de Superman Ni Lois ni Clark fueron las principales estrellas de la película. Un nombre destacaba en el reparto por encima de todos los demás, el del oscarizado Marlon Brando. Autentica leyenda de la era dorada de Hollywood, el actor recaló en la cinta de Richard Donner, tras una serie de arduas negociaciones. Brando había protagonizado películas tan legendarias como Un tranvía llamado deseo, El padrino o El último tango en París y estaba llamado a ser el reclamo que arrastrara a los espectadores a las salas. Marlon Brando Brando fue pionero al ser el primer actor de renombre que aceptaba participar en un filme de superhéroes. Lo hizo por una estratosférica suma de dinero. A su sueldo base de 3,7 millones de dólares, se sumó un importante porcentaje de los ingresos en taquilla que hizo que, dado el éxito en cines, el actor se embolsase más de 14 millones por “dos o tres semanas de trabajo”, como él mismo llegó a reconocer. Este y otros aspectos de su comportamiento durante el rodaje, indignaron a Donner, que consideraba el sueldo del actor como una suma indecente y desproporcionada a su tiempo de aparición en pantalla. La participación final de Brando en el filme se limita a poco más de diez minutos de metraje. Marlon Brando es Jor-El en 'Superman' (1978) La relación entre actor y director no fue buena. Marlon Brando era un veterano en la industria y pretendía instaurar para sí mismo la ley del mínimo esfuerzo. Pocos saben que el emotivo discurso que pronuncia su personaje Jor-El con su hijo en brazos, fue colocado estratégicamente en distintos puntos del set y leído por el actor, después de que este se negara a memorizar su texto.