Llegó a los quioscos en abril de 1938 en una historia de 13 páginas dentro de Action Comics escrita por Jerry Siegel y dibujada por Joe Shuster. Lo que nadie sospechó entonces es que se abría la veda de un nuevo género: el de los superhéroes. Desde entonces la popularidad de Superman no ha dejado de crecer y es el héroe más querido de todo el planeta por lo que representa: Superman es un modelo de bondad en tiempos de crisis. Su primera adaptación cinemtográfica fue en la televisión con Kirk Alyn como protagonista en 1948 y desde entonces ha tenido centenerares de actores que le han dado vida como Nicolas Cage, John Krasinski, Channing Tatum, Charlie Sheen, Mark Harmon, Jason Isaacs, Kyle MacLachlan o Breckin Meyer, que le han prestado su voz en diversas series de dibujos animados, películas de animación y videojuegos.

Pero si hay algún actor que se nos venga a la cabeza al pensar en Superman, esos son Christopher Reeve y Henry Cavill, aunque no son los únicos en haberse puesto el famoso traje rojo y azul con los calzoncillos por fuera. En total son ocho los hombres que han encarnado al superhéroe. Y todos tienen algo en común: son guapos, con el mentón ancho y abdominales. Les adoramos a todos, igual que adoramos a Superman y a la película de 1978, que Días de Cine emite el lunes 15 de agosto a las 22.05 horas en La 2.

Tenía 38 años cuando interpretó a Superman en la serie Superman yen su secuela, Atom Man vs. Superman. Kirk Alyn diferenció bien la diferencia de carácter entre Clark Kent y Superman y era muy parecido a la versión del cómic, con la cara cincelada y rematada por un mechón curvo de pelo negro en la frente. No se le vio volar nunca ya que el vuelo se hacía con un personaje animado por Rotoscopio, una técnica que se rescató en Superman Returns, con tecnología más realista. Tras su interpretación tuvo problemas para encontrar otros papeles diferentes.

Fue "el Hombre de Acero" durante cuatro temporadas (1952-1956). Inicialmente el George Reeves no se moestró entusiasmado, aceptó el papel con un sueldo muy bajo pese a ser la estrella y los rodajes no fueron nada fáciles. La idea fue concebida como película de serie B y como un piloto para serie de televisión. Acabó siendo esta última y el actor se llevó una sorpresa cuando se convirtió en una celebridad nacional .

Las cuatro películas del personaje no le trajeron buena suerte: al igual que Kirk Alyn, Christopher Reeve se encasilló en un rol querido por todos. Además, tras caerse de un caballo en 1995 , quedó paralizado de cuello hacia abajo. Falleció a los 52 años, en 2004, 15 días después de su cumpleaños y menos de 10 años después de aquel accidente que conmocionó a todo el planeta. Superman había muerto .

¿Te acuerdas de la serie Loise y Clark: Las nuevas aventuras de Superman , de 1993? Se centraba sobre todo en la figura de Clark Kent y su romance con Loise Lane, así como el trabajo que ambos desempeñaban como periodistas. Pero no se descartó al alter ego de Kent, Superman, en ningún momento. La serie duró cuatro temporadas y desde entonces Dean Cain ha hecho papeles secundarios en distintas series de televisión estadounidenses.

Siguiendo la línea del anterior Superman, en los años 2000 tuvo lugar otra serie centrada en Clark Kent , esta vez en su niñez y juventud. Hablamos de Smallville , que toma el nombre de la ciudad donde Superman se cría. La serie se diferenciaba de El Hombre de Acero en que esta vez se centraba sobre todo en el descubrimiento y miedo hacia sus poderes y su relación familiar. Se mantuvo en el aire durante toda una década, de 2001 a 2011, y su protagonista, Tom Welling , no solo volía locos a todos con sus abdominales, sino que t ambién cayó en la maldición del personaje: encasillarse .

Y tras dos series de televisión, ¡Superman resucitó en el cine! El hype por ver de nuevo al gran superhéroe en la pantalla fue enorme. Tras el enorme éxito de Smallville, Tom Welling fue considerado para el papel del héroe en Superman returns (2006). También lo fue Nicolas Cage. Sin embargo, el director de la película, Bryan Singer, quería coger a alguien que no fuera tan conocido . Así es cómo le llegó el rol a Brandon Routh , que solo hizo esta película. Tuvo una gran acogida en taquilla, pero Routh pasó sin pena ni gloria como Superman.

7) Henry Cavill

Entonces llegó (ahora sí que sí) el segundo Superman por excelencia: Henry Cavill. Adquirió fama a nivel mundial interpretando al héroe en las películas El hombre de acero (2013), Batman vs. Superman: Dawn of Justice (2016), Justice League (2017) y Zack Snyder's Justice League (2021). Ha sido el Superman de los años dorados de DC en el cine, coincidiendo con otros superhéroes de la franquicia como Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman y Cyborg. Los productores de DC quieren que Henry Cavill vuelva a ser Superman, pero Henry Cavill se ha alejado del personaje: en las últimas películas de DC, los cameos de Superman han sido sin mostrar la cara.