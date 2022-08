Era y será la eterna Sandy de Grease, una belleza rubia capaz de enamorar al malote con corazón de caramelo. Olivia Newton-John vivirá eternamente en este personaje, decorado con una sonrisa amplia, generosa y bella. Su familia, a través de un comunicado, nos ha dicho que ha muerto con estas palabras: "Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil". Ahora ya no se dice que alguien ha perdido la batalla contra el cáncer, pero en el caso de la actriz y cantante se ajusta bastante a su lucha. La primera vez que le diagnosticaron la enfermedad fue en 1992. Estaba a punto de lanzar su tercer disco de grandes éxitos, titulado 'Back to Basics - The Essential Collection 1971-1992', y ya tenía firmada gran parte de la gira de promoción. Pero tuvo que cambiar su agenda, profesional y personal porque le diagnosticaron un cáncer de mama. Empezó un tratamiento y peleó con ganas para combatir la enfermedad, y lo logró. Además, se implicó en la lucha contra el cáncer, especialmente contra el cáncer de mama: en 2005 lanzó 'Stronger Than Before' y destinó la recudación del disco a la investigación del cáncer de mama, y en 2008 recaudó fondos para crear el Olivia Newton-John Cancer and Wellness Centre en Melbourne, en Australia.

Olivia Newton-John, un icono para el colectivo gay GTRES