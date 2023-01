Marlon Brando hizo Un tranvía llamado Deseo primero en teatro y luego en cine, pero fue la versión de Hollywood la que más le encumbró, como actor y como sex symbol. Su interpretación de Stanley Kowalski le valió una nominación al Oscar, la primera de las 8 que obtuvo, e hizo de él un referente sexual y de moda. La diseñadora de vestuario de la película, Lucinda Ballard, dio en la diana con el look del personaje, pero la famosa camiseta de tirantes que Kowalski lleva en la película ha pasado a la historia sobre todo porque la lleva Marlon Brando. Hasta ese momento, y nos remontamos a 1951, la camiseta formaba parte del conjunto de la ropa interior masculina.

Su origen está en el ejército, los norteamericanos empezaron a llevar camisetas de manga corta en 1913 pero lo británicos la llevaban de tirantes: la idea es que los militares tuviesen los brazos libres cuando hacían instrucción o trabajaban en la cubierta del barco. Era una prenda muy utilizada, ya que costaba poco producirla y se limpiaba con facilidad. Desde entonces la camiseta fue evolucionado y mejorando, se empleó tejidos que secaran rápido y el patrón se redujo a la mínima expresión. No es la prenda más antigua del armario masculino, pero sí la más sencilla.

Del ejército a la calle

La camiseta se hizo muy popular en la Segunda Guerra Mundial y saltó a la calle con la empresa Sears, Roebuck and Co. que invitaba a todo el mundo a tener la suya con este eslogan: "No necesita estar en el ejército para tener su propia camiseta". En esos años la prenda era un símbolo de valentía, heroísmo y hombría, pero todavía quedaba relegada al ámbito íntimo. A partir de los años 40, la camiseta del ejército se tiñe de caqui o verde para que el enemigo no la viera, y la blanca se queda para la vida en la ciudad y el campo. Pero poco a poco su significado fue cambiando, abarcando otros terrenos y seduciendo a los jóvenes. Su explosión llega en los años 50.

Marlon Brando la luce empapada en sudor en Un tranvía llamado Deseo y esta prenda empieza a tener otras connotaciones, todas ligadas con la seducción y las fantasías sexuales. Tres años después de lucirla en todo su esplendor, el actor protagoniza El salvaje y la lleva, con manga corta, bajo una chupa de cuero. Desde ese momento se hace imprescindible entre los jóvenes rebeldes de esa década. James Dean la adoptó enseguida, ya que siempre imitó a Marlon Brando, en lo profesional y en lo personal, como Brando cuenta en sus memorias.

