El papel de Stanley Kowalski en la versión teatral de Un tranvía llamado Deseo se lo ofrecieron a John Garfield y Burt Lancaster, pero ninguno pudo hacerlo. Cuando sonó el nombre de Marlon Brando, todos dijeron que era demasiado joven. Tenía 23 años y Elia Kazan, el director, dejó la elección en manos del escritor de la obra, Tennesse Williams. "Nunca se me había ocurrido pensar lo valioso que resultaría elegir a un actor muy joven para este papel. Humaniza al personaje en la medida en que adquiere la brutalidad o la dureza de la juventud más que la de un hombre mayor y malvado", dijo. La obra se estrenó en Nueva York el 3 de diciembre de 1947 y las críticas fueron favorables. Kowalski marcó a Brando, hasta el punto de que mucha gente pensaba que el actor era el típico tipo musculoso, incapaz de expresarse claramente y agresivo. "Yo era la antítesis, era sensible por naturaleza", contaba el actor en sus suculentas memorias.

De Jessica Tandy a Vivienne Leigh

El éxito que Un tranvía llamado Deseo tuvo en Broadway animó a que se rodara la versión cinematográfica. En la versión teatral, el papel de Blanche DuBois hizo Jessica Tandy, pero para el cine se contrató a Vivien Leigh, que conocía el papel porque lo había interpretado en los escenarios de Londres. A Brando nunca le gustó Tandy y se alegró con el cambio. "En muchos sentidos, ella era Blanche. Era increíblemente hermosa, una de las grandes bellezas de la pantalla. Pero también era vulnerable, y su vida se parecía mucho a la de la mariposa herida de Tennesse" recordaba el actor en su biografía.

Blanche DuBois y Stanley Kowalski, 'Un tranvía llamado Deseo' RTVE

En el libro, Brando traza un perfil de la actriz que resulta similar al personaje, desvelando detalles íntimos. "La vida de Vivien Leigh guardaba semejanza con la de Blanche en varios aspectos, sobre todo cuando su mente empezó a decaer y la noción de sí misma se volvió vaga. Al igual que Blanche, se acostaba con casi todo el mundo y se estaba desintegrando mentalmente y desgastándose físicamente. Yo habría mostrado interés por ella de no ser por Larry Oliver", dice, mencionando al famoso actor, que era entonces el marido de Leigh.

Brando estaba convencido de que la relación entre Vivienne Leigh y Lawrence Oliver no iba bien. Se conocieron en 1937. Él estaba casado con Jill Esmond, pero no pudo evitar enamorarse de ella. Se casaron en 1940, pero su relación fue tormentosa y ambos fueron infieles. "Estoy seguro de que sabía que ella jugueteaba, pero al igual que muchos maridos que he conocido, fingía no darse cuenta. Yo lo apreciaba demasiado para invadir su gallinero", dice Brando en esas memorias.