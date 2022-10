Muere Sacheen Littlefeather, la nativa americana que rechazó el Oscar en nombre de Marlon Brando

Sacheen Littlefeather ha muerto este domingo 2 de octubre a los 75 años. La actriz nativa americana saltó a la fama en la gala de los Oscar de 1973 cuando, en nombre de Marlon Brando, subió al escenario y rechazó su premio al mejor actor por El Padrino como protesta por el trato recibido por los nativos americanos en el mundo del cine.

La propia Academia ha recordado en Twitter aquel famoso episodio de 1973. "Sacheen Littlefeather, activista de los derechos civiles de los nativos americanos que rechazó el Premio de la Academia a Mejor Actor de Marlon Brando en 1973, muere a los 75 años", reza la publicación.

“Sacheen Littlefeather, Native American civil rights activist who famously declined Marlon Brando’s 1973 Best Actor Academy Award, dies at 75. pic.twitter.com/OlpsoItlCw“