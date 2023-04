'Sinuhé, el egipcio': Marlon Brando 'pasó' y de Marilyn Monroe pasaron

Días de cine clásico dedica este lunes a Sinuhé, el egipcio (1953). Michael Curtiz (Casablanca, 1942) dirigió la película inspirada en la célebre novela historica del escritor Mika Waltari, traducida a cuarenta idiomas y reconocida internacionalmente por su calidad literaria, su cautivadora trama y su cuidado en la reconstrucción histórica. Rodada en Cinemascope y con un elevadísimo presupuesto, la adaptación pometía ser la gran joya de la 20th Century Fox.

Pero la productora nunca tuvo suerte en lo que a Egipto se refiere, y si no que se lo digan a la ruinosa Cleopatra (Joseph L. Mankiewicz, 1963): aunque funcionó relativamente bien en taquilla, no fue el gran éxito que se presagiaba. Algo que se atribuye, entre otras cosas, al reparto final del film, que terminó siendo muy diferente al que originalmente se había planteado.

Bella Darvi o la verdadera femme fatale

'Sinhué, el egipcio' (Michael Curtiz, 1954) en Días de cine clásico

Durante un viaje del matrimonio en Europa, la mujer de Daryl F. Zanuck conoció a Bella Darvi: una bella mujer morena que había sobrevivido a los campos de concentración, había sido liberada del cautiverio de los nazis en 1943 y se ganaba la vida actuando en bares y casinos. En ella, Zanuck y su mujer detectaron el magnetismo de una joven Ingrid Bergman, la acogieron en su hogar y se dedicaron a cultivar su talento con clases de actuación y dándole, incluso, un nuevo nombre: Darvi era una combinación de Daryl y Virginia, el nombre de su mujer.

En 1953, él la fichó en la 20th Century Fox y le dio el papel de Nefer. Una decisión que nunca gustó a la actriz Jean Simmons, que se refería a a ella jocosamente como la actriz que nunca fue (en un juego de palabras en inglés: "the actress who Nefer was") y protestaba por las que consideraba sus nulas dotes interpretativas.

Excepcionalmente Simmons, la estrella femenina de la película, fue la mejor pagada del elenco de Sinhué, el egipto, algo que no era nada habitual: normalmente, el mayor salario iba dirigido al protagonista masculino. Y así habría sido si Marlon Brando hubiese seguido en el papel... pero si alguien apreciaba a Bella Darvi aún menos que Jean Simmons, ese era él.