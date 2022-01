¿Qué convierte a una película en una película de Navidad? En el caso de Mujercitas, la cita de esta noche en Días de cine clásico, tanto la atmósfera como la calidez como la época del año en la que se ambienta y la clase de sentimientos que despierta. Centrada en la familia, la generosidad, el amor y la pérdida, la novela de Louisa May Alcott ha producido varias adaptaciones a las que cuesta no volver en estas fechas. La de Mervyn LeRoy, de 1949 y con June Allyson, Elizabeth Taylor, Margaret O'Brien y Janet Leigh en el papel de las hermanas, lleva varias décadas reuniendo a la familia frente al televisor y sirviendo de agradable eco a esta ambivalente estación, donde la calidez se mezcla con el frío y la ilusión se mezcla con el duelo.

No obstante, esta época del año permea en muchas otras películas de formas diversas. Mucho más allá de las creencias y de las costumbres, todos necesitamos un refugio cálido en estos días tan fríos. O un puntito amargo para tanto dulce. Las hay para todos los gustos y, aunque suele triunfar el amor, no todo son comedias románticas: aquí van diez películas que, como Mujercitas, se ambientan cerca de la Navidad y el Año Nuevo y son perfectas para ver en el mes de diciembre.

Inspirada en una obra de teatro del escritor húngaro Miklós László, El bazar de las sorpresas (The shop around the corner) es una encantadora comedia romántica protagonizada por James Stewart y Margaret Sullivan , que coinciden todos los días en su lugar de trabajo sin sospechar que el otro es, además, su corresponsal secreto.

The Shop Around The Corner (Ernst Lubitsch, 1940)

Me enamoré de una bruja (Richard Quine, 1958)

Bell, book and candle (Richard Quine, 1958)

Titulada en inglés Bell, book and Candle, esta comedia romántica en tecnicolor está llena de magia, esta vez literalmente hablando: Kim Novak interpreta a una bruja que lanza un hechizo de amor sobre su vecino, interpretado por James Stewart, cuando se entera de que este se va a casar. Ella intentará que él no descubra que en su familia, formada por su tía (Elsa Lanchester), su hermano (Jack Lemmon) y su gato, todos son seres mágicos, y tendrá que superar un reto aún mayor para no perder sus poderes: no enamorarse de él. La historia comienza en el día de Nochebuena, donde diferentes elementos sobrenaturales son intercambiados como regalos, y está ambientada en la nevada ciudad de Nueva York.