Por qué Jo de 'Mujercitas' es una heroína feminista atemporal

Cuando Greta Gerwig quiso revisitar un clásico feminista, su mirada se paró inmediatamente en Mujercitas. La novela semiautobiográfica de Louisa May Alcott sigue siendo, a día de hoy, una tragicomedia espléndida sobre la vida de las mujeres de su época. Sus personajes femeninos están llenos de dulzura y de fiereza; los masculinos, de respeto y reverencia. Y un principio atraviesa la relación de las hermanas March: sororidad, plagada de riñas y con una base de amor absoluto.

Aunque en el centro de Mujercitas se encuentra la familia, la escritora quiso plantearla como un lugar seguro para el desarrollo de las jóvenes. Meg, Jo, Amy y la pequeña Beth crecen en libertad, dentro del hogar pero bajo su propia supervisión autónoma, criándose las unas a las otras y alimentando su propia individualidad, buscando su camino en un mundo difícil.

De entre todas las adaptaciones de esta obra, la de Mervyn LeRoy (1949) con June Allyson (Jo), Elizabeth Taylor (Amy), Margaret O'Brien (Beth), Janet Leigh (Meg), Peter Lawford (Laurie), Mary Astor (Marmee) o Rossano Brazzi (Profesor Bhaer) es la que, en furioso tecnicolor, entra cada año en todos los hogares como un clásico navideño que trata, como es habitual en estas fechas, de conmover y aleccionar al mismo tiempo. Nosotras también nos criamos con las Mujercitas que, en la búsqueda de su felicidad, su integridad y su talento, nos animan a cultivar los nuestros. La de 1949 es una película de su tiempo en la que existen estereotipos de género. Pero Jo se rebela constantemente contra ellos.

Algo tan sencillo como escribir, cortarse el pelo

"¡Nunca superaré mi decepción por no haber nacido hombre!", se lamenta en una de las primeras escenas de Mujercitas la joven Jo March. No habla la misoginia, sino el inconformismo con el papel que le ha tocado interpretar: en los Estados Unidos de la Guerra de Secesión, de Lo que el viento se llevó y de los abullonadísimos vestidos con estructura interior, el alter ego de Louisa May Alcott aborrece el matrimonio y la fragilidad impostada de la que participan sus hermanas, a las que adora, pero con quienes no comparte la visión de su futuro. Le gustaría poder alistarse, igual que su padre, y sentir que contribuye al movimiento del momento histórico. Quiere jugar, escribir y acercarse al fuego sin quemarse, como hacen los chicos a los que observa desde su ventana.

Mujercitas (Mervyn LeRoy, 1949)

Nada de esto es en sí revolucionario, pero sí el retrato y la apología de una mujer inconformista (cada tiempo histórico tiene unos corsés contra los que rebelarse, y Jo March no podría hablar de los nuestros, sólo de los que ceñían su propia cintura). Pero habla sin parar, dice lo que piensa, y pese a todo sus alrededores la recompensan, porque el mundo de Mujercitas no es cruel con las inconformistas. Aunque lo habría sido, todavía menos, si la autora hubiese podido escribir el final de su novela en completa libertad.