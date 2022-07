Cada vez que Ezra Miller (Nueva Jersey, 29 años) es tendencia en redes sociales, los directivos de Warner Bros se echan a temblar. Las graves acusaciones a las que se enfrenta el actor, dos denuncias por acoso, manipulación con drogas a una menor y varias agresiones en público, han puesto en peligro el que iba a ser el gran estreno del 2023 para este gigante del cine, The Flash, la película de superhéroes en el que Miller se ajustaba las mallas del hombre más rápido del mundo.

Solo unos días después de que saltase la notcia de que Warner estudia cancelar la llegada a salas de la película y desestimar cualquier proyecto futuro que tuviese con el actor, este viernes se ha conocido una nueva acusacion contra el actor estadounidense, que habría agredido verbal y psicológicamente a una mujer alemana en febrero de este 2022.

La noticia, publicada por la revista Variety, desvelaba las declaraciones de la supuesta víctima, que conoció a Miller en Los Angeles de forma fugaz y con el que continúo escribiéndose tras su regreso a Alemania. Años después, la mujer volvió a encontrarse con Miller en Berlín, según su testimonio, el actor la escribió a las 4 de la mañana para decirle que no tenía donde alojarse en la ciudad y ella accedió a invitarle a su casa.

“Cuando llegó, fueron súper amable, súper educado, y me preguntó si podía pasar”, contó a la revista. Sin embargo, todo cambió cuando Miller comenzó de enrollar un cigarro y ella le dijo que no podía fumar en la casa. De acuerdo con las declaraciones de la mujer, Miller respondió que el podía hacer lo que quisiera. Tras la nueva negativa de la chica, la cosa se puso realmente tensa. “Me dijo siéntate con una cara realmente cruel y severa como si estuviera ordenando un perro”. De hecho, la denunciante dice que precisamente le señaló eso a Miller ante lo que el intérprete habría respondido: “Sí, te estoy hablando como un perro”.

Cuando la mujer le echó de su casa, este le acusó de “transfóbica” y nazi”. “Le pedí que se fuera unas 20 veces, tal vez más. Empezó a insultarme. (Decía) que soy un ‘pedazo de mierda transfóbico’, que soy una ‘nazi’. Se volvió muy, muy estresante para mí. Estaba dando vueltas por mi casa, mirando todo, tocando todo, esparciendo hojas de tabaco por el suelo. Se sentía repugnante y muy intrusivo”.

Tras el incidente la mujer alemana apeló a Miller por usar esos términos en su contra, alegando que además, ella es descendiente de sobrevivientes del Holocausto. Los hechos no quedaron ahí, el actor no aceptó eso y, después de resaltar sus propios problemas, se negó a dejar el apartamento. El actor siguió moviéndose por la casa, entrando a su dormitorio, fue entonces cuando la mujer llamó a la policía, aunque consiguió echar al actor antes de que llegasen.

Ezra Miller en una de sus extravagantes apariciones en la alfombra roja