El gran blockbuster de Warner, The Flash, corre peligro. La investigación abierta sobre su actor protagonista, Ezra Miller, acusado de supuestos abusos a una menor de edad y huido de la justicia, ha puesto todo patas arriba. La justicia le busca para entregarle dos órdenes de alejamiento y aclarar acusaciones de abuso y manipulación de menores. Además, también se le acusa de haber creado una secta en torno a su figura.

Lo cierto es que el actor ha sido siempre de lo más polémico, dentro y fuera de los focos públicos. El estudio teme que The Flash acabe perjudicada por su comportamiento. Según el medio especializado Deadline, Warner se plantea despedirlo una vez se estrene la película. Sin embargo, esta opción embarraría mucho (más) la imagen ya perjudicada de Warner.

Ezra Miller en una de sus extravagantes apariciones en la alfombra roja

Y es que el de Miller no es el único frente abierto al que la major se enfrenta en los últimos meses. El juicio de Johnny Depp, uno de los más polémicos y mediáticos de Hollywood, proyecto la peor de las publicidades. La major se vio obligada a sustituir su personaje de Dumbeldore en la tercera entrega de Animales Fantásticos por el actor Mads Mikkelsen y la cinta acabó siendo un fracaso (no solo por culpa de la mala fama de Depp). Ahora, The Flash apunta a ser otra piedra en el zapato para el estudio.

El filme que pretendía ser uno de los más rentables para Marvel, con una producción carísima y que puede quedarse en otra derrota por culpa de los asuntos más que preocupantes que envuelven al actor Ezra Miller. Pero si el estudio decide evitar males mayores y paralizar su estreno -de lo que es seguro es que ninguna de las fórmulas terminaría en victoria-, habría muchos daños colaterales. No solo para el estudio, sino para todo el reparto de la película, entre ellos, la actriz española Maribel Verdú.