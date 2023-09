Cuando el director y productor Gerardo Herrero leyó el guion de El asesino de los caprichos (2019), de Ángela Armero, una de las cosas que más le interesó es que las protagonistas eran dos mujeres policías, a las que darían vida Maribel Verdú y Aura Garrido. "Cuando empecé este proyecto no existía el movimiento Me too", contaba Herrero en una entrevista en De película. Tampoco tenía referencias de ningún otro thriller policial protagonizado por dos mujeres policías, por eso el proyecto de realizar la cinta empezó a cobrar aún más importancia.

Si se bucea en las series de ficción, encontramos más ejemplos. Sin ir más lejos, en esta casa se puede disfrutar de Los misterios de Laura, protagonizada por la inspectora Laura Lebrel, a la que da vida María Pujalte. La propia actriz reconocía en una entrevista con RTVE.es que, en ese sentido, la serie era muy novedosa. También podemos hablar de Ana Tramel, también con Verdú, Mare of Easttown, con Kate Winslet... Y si nos remontamos en el tiempo: Jessica Fletcher, Nancy Drew, Temperance Brennan… Está claro que el mundo de la ficción está enseñando cómo las mujeres se las arreglan para destapar los casos más retorcidos y complicados, pero tras el boom del feminismo en los últimos años, los personajes femeninos que lideran una investigación se han multiplicado.

Ellas atrapan al asesino Verdú y Garrido se meten en la piel de esas dos inspectoras de policía en El asesino de los caprichos (2019), que puede verse en RTVE Play. El thriller sigue la pista de unos misteriosos asesinatos en los barrios de clase alta de Madrid. Todos guardan algo en común: sus víctimas coleccionaban grabados de Goya. Ambas inician la investigación en un entorno elitista en el que el tráfico de obras de arte es habitual. Para Verdú, El asesino de los caprichos se convirtió además en su primer papel en la piel de una inspectora. Una mujer dura, solitaria y eficaz en su trabajo, pero con un carácter complicado. Un personaje que nos recuerda mucho a la abogada a la que Verdú da vida en la serie Ana Tramel. El juego. Una mujer que tiene que hacerse valer en un mundo de hombres, sin marido, sin hijos y con un trabajo que ha hecho desaparecer su vida personal. Ana Tramel. El juego La apuesta Ana Tramel es una abogada penalista retirada, adicta a los calmantes y que se gana la vida recurriendo multas en el bufete de su mejor amiga Concha... Ver ahora "Nos preguntamos por qué este tipo de personajes tiene este carácter, pero es que son mujeres que viven, por encima de todo en un mundo de hombres donde no pueden entender que una mujer joven sea la que manda", explicaba la actriz en una entrevista en el programa De Pe a Pa.