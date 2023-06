Hay algo irresistible en el lado oscuro, especialmente si Javier Bardem habita en él. Ya sean psicokillers, líderes del mayor cartel de Medellín o empresarios sin escrúpulos, el actor sabe muy bien cómo dotar de humanidad a los personajes más reprochables. Es el caso de Javier Blanco, el protagonista de El buen patrón (2021), la tercera película que realiza bajo las órdenes de Fernando León de Aranoa tras Los lunes al Sol (2002) y Loving Pablo (2017). Un cacique de provincias con mucho carisma, manipulador nato y propietario de la empresa Básculas Blanco, que provoca estupor, carcajadas y complicidad a partes iguales.

El finísimo humor negro del guion de Aranoa, lleno de frases punzantes y dobles sentidos, da color a un personaje tenebroso. El espectador lo desprecia, pero también es cómplice de esta historia y desea que las cosas le vayan bien, que consiga “trucar la balanza”. “Esa es la fuerza de un tipo así, la magia que hace Fernando, crear a un personaje que sea fascinante, divertido, que nos atraiga, que te parezca un tipo querible, incluso, y sin embargo que te des cuenta de que con ello parece que estás defendiendo a una especie de pequeño monstruo”, explica Bardem.

No hay una denuncia abierta frente al abuso con nombres concretos, pero el actor afirma que su Javier Blanco es un tipo altamente reconocible en nuestro país. También fuera. “Estoy pensando en casos como el de Harvey Weinstein, a quien he llegado a conocer en persona, un tío con carisma importantísimo que ha hecho verdaderas barbaridades”, cuenta el actor. Su Javier Blanco no llega hasta ese punto, pero para Bardem “si que hay algo de eso en este tipo de personajes”, añade. “La dualidad en su forma de ser es la clave del carácter infalible de estos tipos. La falta de denuncia o de acusación por parte de quienes les conocen es excusada con eso de que es un tipo divertido, con carisma o que lo ha hecho sin querer… y poco a poco su abuso de poder alcanza unos límites terribles”, apunta.