Jennifer Lopez es un torbellino sobre el escenario, en el que demuestra una y otra vez toda su fuerza, pero también presume de su faceta más familiar. La artista, comprometida ahora con Ben Affleck, tiene dos hijos junto a su exmarido, Marc Anthony. De hecho, Emme ha acompañado a su madre durante una reciente actuación en la que ha dejado claro que, como ella, también podría dedicarse a la música. Además de sus dotes como cantante, ha llamado la atención la forma en la que Jennifer Lopez se ha referido a Emme: con los pronombres de género neutro they/them, que se traducirían al español como elle.

Emme Muñiz se subió con ella al escenario durante la LA Dodgers Blue Diamond Gala y, para presentar a su hije con Marc Anthony, Jennifer Lopez, utilizó los pronombres they/them. "Le pido que cante conmigo todo el tiempo, pero elle no lo hace, así que esta es una ocasión muy especial. Está muy, muy ocupade. Contratade y care. Me cuesta mucho cuando sale, pero elle vale cada centavo porque elle es mi compañere de dueto favorite de todos los tiempos, así que si me lo permitís...", explicó la cantante antes de que Emme comenzara a cantar "A Thousand Years", un tema de Christina Perry. En su mano llevaba lo que parecía ser un micrófono decorado con cristales arcoiris, la bandera LGTBIQ+.