Cuando salieron a la luz los primeros rumores sobre una posible reconcilación amorosa entre ellos, no dábamos crédito. Pero las pruebas de su amor no se hicieron esperar, porque Ben Affleck y Jennifer López ya no se esconden. Escapadas románticas, citas en lujosos hoteles... creíamos que ya lo habíamos visto todo, pero no. Su relación avanza a pasos agigantados, quizás porque se conocen desde hace casi dos décadas, o quizás porque han retomado su historia con muchas ganas. Sea como sea, el actor quiere que todo salga a pedir de boca. Para conseguirlo, qué mejor que ganarse a su suegra, la madre de JLo. Las cámaras han pillado a Guadalupe Rodríguez junto a la estrella de Hollywood en un casino de Las Vegas.

Ben Affleck en un casino de Las Vegas junto a su suegra MEGA

A juzgar por las imágenes, parece que se llevan de maravilla. Ya tienen suficiente confianza como para hacer planes juntos sin Jennifer López, que no estuvo presente en ningún momento. Guadalupe fue la única invitada privilegiada que pudo acceder al set del rodaje, donde Ben Affleck se encuentra grabando uno de sus nuevos proyectos.

La madre de JLo en el casino MEGA

El protagonista de Argo vuelve a la mesa de Blackjack siete años después de que le prohibieran jugar en el Hard Rock de Las Vegas, cuando los agentes de seguridad le sorprendieron haciendo trampas. Poco después, en 2014, el mismo actor reconoció que aquella historia era verídica: "Me tomé un tiempo para aprender el juego y me convertí en un jugador de Blackjack decente. Y una vez que me volví decente, los casinos me pidieron que no jugara. Quiero decir, el hecho de que ser bueno en el juego va en contra de las reglas de los casinos debería decirte algo sobre los casinos".