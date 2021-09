“Es un verdadero honor que todos estos increíbles diseñadores y artistas te escojan por tu estilo, porque además me encanta la moda. Me encanta la ropa, me ha gustado desde siempre. Cuando era una niña y vivía en el Bronx rajaba las sudaderas y los vaqueros imitando a Janet Jackson, Madonna y Cindy Lauper", decía Jennifer López en 2019, cuando el Consejo de Diseñadores de Moda Americanos (CFDA) la nombró Icono del Año. Dos años después, nadie duda a estas alturas que es la diva del momento. Hay otras, claro, pero ninguna tiene la fuerza, la influencia, el glamur y el poderío de la cantante y actriz. Atrás quedan los años en los que la moda era para ella un mundo ajeno. Hoy los diseñadores más importantes del planeta se la rifan y ella se deja querer.

Jennifer López, icono de moda global

Los italianos la adoran Desde 2019 no ha parado de escalar puestos en las listas de las mejor vestidas y ha ido elevando su porte en cada una de sus apariciones. Con los diseñadores italianos tiene un romance muy especial. Donatella Versace hizo de ella un símbolo de poder, moda y feminismo cuando la vistió con el Jungle Dress en la 42ª edición de los premios Grammy en el año 2000, y la casa Valentino ha supuesto para ella el espaldarazo definitivo al olimpo de la costura. Pero ahora mantiene una historia de amor con Domenico Dolce y Stefano Gabbana, que tras unos años de estar alejados de las portadas de las revistas, viven un momento glorioso. Acaban de presentar su nueva colección de Alta Moda, un equivalente a la Alta Costura (etiqueta que solo se puede utilizar en París) y cuentan además con el apoyo de las estrellas de Hollywood y los artistas más potentes, desde Sharon Stone y Jennifer López a Madonna. Heidi Klum y Tom Kaulitz en el evento que Dolce&Gabbana celebra en Venecia GTRES Gtres Luis Fonsi y Ágeda López. Gtres Zoe Saldana y Marco Perego en el evento que Dolce&Gabbana celebra en Venecia Gtres

Derroche de estrellas Para el nuevo desfile han tirado la casa por la ventana. Como ya es habitual (exceptuando los meses de confinamiento) no se limita a una tarde de pasarela. Los italianos apuestan por crear una experiencia única para sus invitados y el evento dura varios días. En esta ocasión va del 29 al 30 de agosto y servirá para mostrar sus colecciones de Alta Moda, Alta Joyería y Alta Relojería, tanto para mujer como para hombre. Se celebra en Venecia, días antes de que la ciudad acoja su famoso festival de cine, y los invitados han llegado a la pasarela como las estrellas de cine llegan al festival: en lancha. Eso sí, de la mano de varios ayudantes del taller de costura y custodiada por varios guardaespaldas. Jennifer Hudson cantó Nessum Dorma en Venecia Sebastián Yatra. Jennifer López es la que más protagonismo ha tenido pero no hay que olvidar el desfile de rostros y nombres famosos: Sharon Stone, Zoe Saldaña con Marco Perego, Heidi Klum (que ha ido con su pareja Tom Kaulitz y su hija Leni), Kitty Spencer, Luis Fonsi con Águeda López, Ozuna, Sebastian Yatra, Maria Bakalova, Helen Mirren, Kris Jenner, Kourtney Kardashian, January Jones, Bebe Rexha, Sydney Sweene, Vin Diesel Sean Combs (Diddy) y Jennifer Hudson, que además ha cantado Nessum Dorma, el famoso aria del acto final de Turandot, de Giacomo Puccini. Jennifer López, teatral y majestuosa en Venecia