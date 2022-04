Es una belleza. Es una maravilla. Se merece el Oscar. No hablamos de la interpretación de una actriz o actor, hablamos del teaser poster que se ha lanzado para promocionar la película Spencer en la que Kristen Stewart 'resucita' el mito de Diana de Gales. En la imagen se ve tan solo a la actriz de espaldas y tan solo se ve una parte del vestido pero está siendo más que suficiente para desatar la locura entre los fans de Lady Di y los amantes de la moda. ¿Pero a qué se debe? Pues a varios factores. Es un diseño de Chanel, de alta costura, de la colección de primavera y verano de 1988. Es uno de los vestidos más impresionantes de la maison francesa y para su realización se necesitaron más de mil horas de trabajo, de las que 700 horas se ocuparon solo en los bordados.

Cinco costureras se entregaron en cuerpo y alma a este vestido que forma parte del vestuario de la película y que la actriz lo lleva en uno de los momentos más intensos y dramáticos. "Aquel traje era un vestido original diseñado por Karl en la década de 1980 y era demasiado precioso para usarlo repetidamente, durante todos los días necesarios para el rodaje incluidas las tomas nocturnas en exteriores, había un peligro demasiado grande de daño. Por un momento pensamos que no podríamos usarlo, pero, increíblemente, Chanel se ofreció a rehacer el vestido en sus talleres de Costura: una réplica exacta que significaba recrear el bordado y las cuentas del original. La habilidad de los artesanos que trabajan en Chanel es increíble: cuando llegó el vestido era una copia perfecta, no se había perdido nada de la belleza, estábamos emocionados más allá de las palabras”, decía Jacqueline Durran, encargada del vestuario de la película.

El vestido no lleva tirantes y el cuerpo es un corsé recto, que va enteramente adornado con un volante coqueto de tul plisado y una cenefa de formas redondeadas y flores. Se acompaña con un cinturón hecho en satén con aplicaciones y un lazo. La falda se pega a la cadera pero según cae se va abriendo con una preciosa cascada de volantes de tul que van sobre una enagua de organza. Diana de Gales adoraba las creaciones de Chanel y las llevaba cuando se sentía empoderada y fuerte. En la película la vemos con trajes, zapatos, bolsos y gafas de la casa francesa, y siempre en momentos positivos.

Un diseño con historia

El vestido se parece mucho a otro, que es una creación de los diseñadores David y Elizabeth Emanuel, los mismos que hicieron su vestido de novia, que ha estado expuesto este año en Londres. Pertenece a la colección 'Diágilev', que estaba inspirada en los icónicos montajes escénicos que Léon Bakst hizo para los Ballets Rusos de Diágilev. El vestido recoge el estilo princesa y los aires del New Look de Christian Dior. Es de seda y va bordado con lentejuelas doradas, cristales y perlas que forman motivos que recuerdan al trabajo de Bakst. Al parecer, Diana se enamoró de él cuando lo vio en un desfile benéfico, lo compró al momento y lo estrenó en la cena celebrada en honor de la Reina en la residencia del Embajador alemán en Londres meses después. No fue la única vez. A Diana le sentaba tan bien y se veía tan guapa y elegante que lo lució días después en Londres en la Royal Opera House, para el estreno de la Caridad Real de 'Iván el terrible' por el Ballet Bolshói. Y también lo llevó en el estreno en Londres de la película 007: alta tensión, que se celebró en 1987.