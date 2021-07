"Sé que los ciudadanos de Mónaco han estado esperando este momento y hoy quiero compartir mi alegría con ellos", así anunciaba Alberto de Mónaco su compromiso con Charlene Wittstock, una bella y desconocida nadadora olímpica de Zimbabue que le robó el corazón. Al verano sigueinte tuvo lugar el ansiado enlace y hoy celebran su décimo aniversario de boda. Esta vez, por separado. Nada más y nada menos que por 12000 kilómetros de distancia. Mientras el monarca continúa con su apretada agenda entre compromisos oficiales y distintos actos, la princesa continúa atrapada en Sudáfrica, donde lleva más de un mes luchando por superar una infección otorrinolaringóloga. "Este año será el primero que no estaré con mi marido en nuestro aniversario en julio, lo que es difícil y me entristece", lamentaba.

A pesar de la distancia, Palacio ha compartido a través de sus redes sociales el primer capítulo de la miniserie que protagoniza el matrimonio y que retrata "el viaje personal de los cónyuges, su encuentro y su vida familiar junto a sus hijos", según el comunicado de prensa. La primera entrega, que ya está disponible, rememora los inicios de Charlene en la realeza. ¿Qué veremos en los próximos 9 capítulos?

Alberto y Charlene de Mónaco, ¿en 'The Crown?

Buenas noticias para los fans de The Crown, porque puede que esta no sea la única serie que Alberto y Charlene de Mónaco protagonicen. Después del éxito que ha tenido la ficción sobre la vida de la reina Isabel II, se está barajando la posibilidad de que la familia Grimaldi acabe también retratada en la pequeña pantalla. Una idea que no acaba de convencer al príncipe. "La serie está muy bien hecha, los actores son muy buenos, pero no es un reflejo exacto de la realidad", asegura tajantemente. "No solo está romantizada, sino a veces también un poco distorsionada trae ese pequeño toque de controversia. No quisiera que el Principado sea tratado de la misma manera", concluye.

La ficción podría atraer la atención del público, ansioso por conocer más sobre la vida de este misterioso matrimonio del que tantas veces a lo largo de estos diez años se ha dudado. Los hijos ilegítimos de Alberto de Mónaco, su historia de amor con Charlene, los rumores sobre el intento de fuga de la princesa antes de la boda, etc. Muchos asuntos sin resolver que podrían tener cabida en la ficción.