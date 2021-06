Doña Letizia no ha parado estas últimas semanas. Su apretada agenda nos ha regalado muchos estilismos, algunos ya los conocíamos y otros nos han sorprendido, hasta el punto de llegar a agotar una prenda en tan solo unas horas. Porque ella también es la 'reina' del estilo y la mejor embajadora que la moda española podría tener. Vestidos, faldas, monos... Nos colamos en el armario de la monarca para descubrir cuáles son sus clásicos recurrentes para esta temporada y sus nuevas apuestas.

El pasado mes de mayo tuvo lugar la inauguración de Fitur a la que acudieron Sus Majestades los Reyes. Para la ocasión, doña Letizia optó por un mono blanco con volantes XL firmado por la diseñadora Inés Domecq, de su marca The IQ Collection. Su estilismo fue un gran acierto y no lo decimos nosotros. En la página web se podía leer el carte del sold out después de que Doña Letizia lo eligiera para el acto público. Una prenda original, cómoda, elegante y muy en tendencia por los hombros. Una reinterpretación de la estética ochentera que se actualiza ahora con patrones muy marcados y geometrías.

La reina Letizia con un mono de Inés Domecq GTRES GTRES

Después de tal éxito, la reina eligió para presidir el debate 'Conmemoración del Décimo Aniversario del Convenio de Estambul' una de sus faldas favoritas. Un favorecedor modelo azul, de silueta lápiz y largo midi de una de sus marcas preferidas, Hugo Boss. Esta vez la ha combinado con una blusa fluida en color azul marino con las mangas estilo murciélago de la misma firma, un estilo muy similar al de otras ocasiones.

Doña Letizia con un conjunto de Hugo Boss GTRES GTRES

Una de las fechas más especiales estas últimas semanas fue la de la Confirmación de la princesa Leonor. Doña Letizia mostró su cara más moderna, aunque discreta para otorgar todo el protagonismo a su hija mayor. Fan del blanco y negro, volvió a apostar por esa combinación de colores. Para la parte de arriba, una blusa oversize firmada por la marca española Maksu, que ya llevó el pasado 6 de enero, a la celebración de la Pascua Militar. Para completar el look, unos pantalones tobilleros amplios de tiro alto de Bleis Madrid, que acompaña de un fino cinturón, recupera de su vestidor su cartera de mano negra de Nina Ricci y zapatos de Isabel Abdo.

La reina Letizia en la Confirmación de la princesa Leonor GTRES GTRES

De mantenerse en un segundo plano a volver a deslumbrar. La reina Letizia eligió para el Desfile de las Fuerzas Armadas un estilismo de lo más elegante. Un abrigo-vestido cruzado que recuerda al estilo de la duquesa de Cambridge. El diseño es muy favorecedor, ya que es más entallado a la cintura para marcar la silueta. La monarca decidió apostarlo todo al rosa, rematando el look con un bolso de mano y zapatos de salón, ambos firmados por la firma española Magrit.

La reina Letizia en el Desfile de las Fuerzas Armadas GTRES GTRES

La reina cuida sus estilismos hasta el más mínimo detalle y a veces hasta hablan por sí solos. Los reyes inaguguraron a principios de junio el Centro Memoria de las Víctimas del Terrorismo de la ciudad de Vitoria. Doña Letizia hizo un guiño a la moda vasca con su estilismo, un diseño de la bilbaína Leyre Doueil. El vestido negro es de estilo camisero, bajo asimétrico, con flecos y manga francesa con volantes.

La reina Letizia con un diseño de Leyre Doueil GTRES GTRES

Para la reunión del patronato de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, de la que ella es presidenta de honor, eligió otro vestido en color gris con cuello amplio y mangas asimétricas que tenía un significado muy especial. La prenda pertenece a la primera colección en España de ropa confeccionada por 12 supervivientes de la trata de mujeres, en colaboración con el diseñador Ulises Mérida.

Doña Letizia en un acto público GTRES GTRES

La reina Letizia no duda en repetir modelito cuando algo le gusta y este vestido de color azul noche con manga corta, escote en V y falda midi del diseñador italiano Bottega Veneta le encanta. Lo lució por primera vez en 2018 y esta sería la cuarta vez que la vemos con él. Las pequeñas mariposas bordadas le dan el toque especial. Siempre lo combina de la misma forma, con accesorios en color negro.

Doña Letizia con un diseño de Bottega Veneta GTRES GTRES

Para la inauguración de la exposición Emilia Pardo Bazán: El reto de la modernidad, la monarca recuperó un vestido beige de Pedro del Hierro. Sin mangas y con vuelo en la falda. Para completar, unos zapatos con estampado de serpiente y tachuelas de Magrit, a juego con un bolso de mano de la misma firma.

La reina Letizia en la Biblioteca Nacionalmodernidad exhibition in Madrid on Tuesday in Madrid, 8 June 2021. GTRES GTRES

Enfundada en un vestido rosa también acudió doña Letizia a la celebración del centenario del nacimiento de Luis García Berlanga. Una prenda de seda de Hugo Boss, con manga larga y botonadura en la zona del escote. Una silueta oversize que resulta favorecedora al incorporar un cinturón de cuerda que define su figura.

Doña Letizia con vestido de Hugo BossWednesday, 9 June 2021. GTRES GTRES

Fiel a sus favoritos, repitió vestido para asistir a la Alhambra de Granada y disfrutar de la nueva exposición que lleva por nombre Odaliscas. De Ingres a Picasso. Un vestido de flores verde de Maje que conocemos muy bien, ya que es la tercera vez que se lo vemos puesto. Una elección que en esta ocasión ha combiando con sus salones destalonados nude de CH Carolina Herrera y una cartera de mano firmada por Felipe Varela.

La reina Letizia en la Alhambra GTRES GTRES

Parece que el rosa es uno de sus colores favoritos esta temporada. La reina Letizia asistió al al acto de clausura del Santander Womennow 2021 con un diseño de Michael Kors que ya vimos en junio de 2018 durante un viaje oficial a Estados Unidos en el que coincidió con Melania Trump. Se trata de un vestido de tubo sin mangas y decorado con botones en la zona de la cadera. Igual que en ocasiones anteriores, lo ha combinado con accesorios a juego en rosa que incluyen una cartera de mano y unos salones, ambos de Magrit.

La reina Letizia con un diseño de Michael Kors GTRES GTRES

Este vestido azul cielo que tanto nos gusta es un auténtico misterio, ya que nadie conoce su firma. Doña Letizia lo rescató para acudir a Sevilla a la entrega al Rey de la primera Medalla de Honor de Andalucía. De corte midi, cintura marcada, sin mangas y adornado por dos botones joya, lo ha combinado con cartera de mano del mismo color de Mascaró, salones nude de Prada y pendientes de aros de Bulgari.

La reina Letizia en Sevilla GTRES GTRES

Con un vestido de aire asiático, con este pequeño homenaje recibió la reina en el Palacio Real de Madrid al presidente y la primera dama de la República de Corea. Aunque lo habitual es ver a la reina en este salón vestida de largo y con una de las tiaras del joyero real, pero doña Letizia hizo una excepción y acudió con la cabeza descubierta y con un vestido midi de Dries Van Noten que ya estrenó en 2019.

La reina con un diseño de Dries Van Noten GTRES GTRES

Este miércoles la vimos llevando un diseño de la marca Massimo Dutti que estrenó en Asturias el verano pasado. Triunfó en su momento y acabó volviéndose viral. Se trata de un vestido midi de manga corta a medio hombro y escote lágrima con un estampado original.

Doña Letizia con un vestido de Massimo Dutti GTRES GTRES

