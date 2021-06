Si todavía no has encontrado el look perfecto para ese evento tan especial que está al caer, ¡tenemos la solución para ti! 15 outfits en los que te puedes inspirar para triunfar en cualquier boda, bautizo o comunión, al más puro estilo Candela Peña. ¿Quién dice que necesitamos una alfombra roja para derrochar glamour? Instagram es el escaparate perfecto para coger ideas y conocer nuevas marcas donde poder encontrar auténticas joyas. ¡Vestidos vaporosos y mucho colorido! María Pombo, Tamara Falcó, Blanca Romero, Dulceida... ellas ya tienen sus favoritos del verano, ¿y tú?

Vestidos Recurrimos a él para todo tipo de eventos. El clásico de los clásicos que nunca falla. La youtuber e influencer Verónica Díaz, más conocida como Just Coco, sorprendió en el Festival de Málaga con un impresionante diseño de Elisabetta Franchi en color morado. Escote en V, hombreras y abertura en la parte inferior, dándole un toque de lo más sexy a un look muy sofisticado. Verónica Díaz con un vestido de Elisabetta Franchi Tamara Falcó tiene el outfit para convertirte en la invitada perfecta. La hija de Isabel Preysler lució un elegante vestido rojo, largo y con las mangas abullonadas de Serrano 27 para acudir a una boda junto a su chico, Iñigo Onieva. Una elección discreta y sencilla, que ha combinado con un tocado de Mimoki, unas sandalias de Aquazzura, un clutch de Yliana Yepez, un 'chal' de Sonia B Showroom y dos anillos XL y unos pendientes de Tous. Tamara Falco con un vestido de Serrano 47 Woman Para sencillez, este pedazo de vestido lago de fiesta satinado de la marca Hoss Intropia con espalda abierta en color verde. Un color muy veraniego que potenciará tu moreno este verano. Aunque si lo prefieres, también puedes encontrarlo en azul. Vestido de la marca Hoss Intropia Si lo que buscas es sentirte como una princesa, Rocío Osorno es tu salvación. Los vestidos son la especialidad de la influencer y diseñadora andaluza, que ha creado esta joya para que puedas convertirte en la reina de la fiesta. Un vestido violeta, largo, manga tulipán, escote en V y falda de media capa con cola. Además, en su tiendas también puedes encontrar mascarillas a juego con sus maravillosos diseños. Vestido de la firma Rocío Osorno Llega el verano y el colorido, y Anna Padilla lo sabe. Por eso ha optado por este vestido de Panambi para asistir a una boda el pasado fin de semana. La hija de Paz Padilla remató el outfit con un bolso de la marca que creó junto a su madre, No Ni Ná. Anna Padilla con un vestido de Panambi No podía faltar en esta lista Zara. Amancio Ortega nos ha salvado en muchas oscasiones. Cuando no teníamos nada que ponernos (o eso decimos nosotras), ahí estaban él y su imperio. María Rodríguez, más conocida como Pretty and Olé en las redes sociales, optó por llevar este vestido camisero en color verde manzana para un bautizo. La influencer y youtuber celebraba en su cuenta de Instagram que Inditex hubiera ampliado sus tallas en muchas de sus marcas. ¡Olé esos cuerpos serranos! María Rodríguez con un vestido de Zara Marta Pombo eligió un vestido rojo de la firma española Barey para asistir al bautizo de su sobrino Martín, el primer hijo de María Pombo y Pablo Castellano. A juzgar por las fotos, parece que lo disfrutó, además de lucir espectacular para la ocasión. Marta Pombo con un vestido de Barey

Conjuntos de dos piezas El amarillo es uno de los colores del verano que triunfa esta temporada. Blanca Romero eligió un conjunto de dos piezas de la marca Apparentia para la alfombra roja del Festival de Málaga. Un top abullonado con escote corazón y botones joya y unos pantalones palazzo, el idilio perfecto para cualquier celebración. Blanca Romero con un dos piezas de Apparentia No hay evento que se le resista. María Pombo siempre acierta y, por esa razón, siempre echamos un ojo a su perfil de Instagram para coger ideas. Su agenda estas últimas semanas ha estado repleta de fechas especiales. Hace poco más de una semana, sus amigos Tomás Páramo y María García de Jaime también bautizaron a su hija Catalina. Para la ocasión, eligió un dos piezas de Barey. Un top con volantes y pantalones con estampado 'vichy' en color naranja. Para darle un toque original, combinó el conjunto con un cinturón verde esmeralda de Gina Tricot y unas sandalias en el mismo tono. ¡Ideal! María Pombo con un conjunto de Barey Pero para fechas especiales, la del bautizo de su hijo Martín. 'In extremis', la influencer acabó optando por un conjunto de dos piezas de corte recto en color crudo la diseñadora Inés Martín Alcalde. "No me pude sentir más yo", aseguraba en su cuenta de Instagram. Esta temporada hay una tendencia clara: los hombros rectangualares muy marcados, como este diseño o como el traje que Inés Domecq llevó en la boda de Carlos Fitz-James y Belén Corsini. Una reinterpretación de la estética ochentera que se actualiza ahora con patrones muy marcados y geometrías. María Pombo con un conjunto de Inés Martín Alcalde Su hermana y madrina del pequeño Martín, Lucía Pombo, escogió un traje de dos piezas de la marca Panambi, vaporoso y con estampado de motivos tribales en tonos turquesa y ocre. Lucía Pombo con un conjunto de Panambi Elena Sánchez, periodista y presentadora de TVE, es una fanática de la marca Bimani. Este conjunto de estampado floral en tonos azules y violetas es perfecto para cualquier ocasión. Elena Sánchez con un conjunto de Bimani Si lo que quieres es lucir elegante a la par que sexy, este es tu outfit. Dulceida llevó un conjunto monocolor azul de dos piezas de la firma catalana Aware Barcelona. La parte de arriba es un body con escote halter cruzado y espalda descubierta, que combina con una maxi falda cruzada con abertura lateral para enseñar pierna. Dulceida con un vestido de Aware Barcelona