La reina Letizia ha participado en un acto público sobre la igualdad y el liderazgo femenino en un día en el que el país entero viste de luto por dos noticias devastadoras: el asesinato de Rocío Caíz, una menor de 17 años, a manos de su exnovio, y el hallazgo del cuerpo sin vida de Olivia, una de las dos pequeñas desaparecidas a principios de abril en Tenerife. Su muerte ha causado conmoción en todas las esferas de la sociedad, llena hoy de mensajes de tristeza y de apoyo a la familia. También de doña Letizia, que ha querido transmitir su dolor y su cariño a las familias de las víctimas de esta terrible violencia y ha comenzado su discurso hablando de estos sucesos que ocupan la mente de todos.

"Creo que es difícil esta mañana evitar la expresión de dolor y de tristeza por el asesinato de menores según las noticias que nos han golpeado en las últimas horas. Me refiero a las niñas de Tenerife y a una niña asesinada en una localidad sevillana, una menor de 17 años. No creo que haya nadie que no intente ponerse en la piel de todas las personas que aman a estas menores asesinadas", dice.

La reina suma su voz a la oleada de mensajes de lamento, consternación y apoyo a las familias de estas menores fallecidas. Paz Vega, Alejandro Sanz, Pastora Soler, Rudy Fernández, Julia Janeiro, María Castro o Santiago Segura han expresado también su dolor y se han involucrado con el caso de Anna y Olivia. La menor, de un año, aún sigue desaparecida. Estas acciones en espacios públicos o en redes sociales se suman a otras expresiones de duelo que proliferan en diferentes lugares de España. El colegio de Olivia ha guardado un minuto de silencio, igual que varias instituciones en Canarias, y se han convocado concentraciones que se sucederán en los próximos días en todo el territorio.

Mientras tanto, el buque oceanográfico que encontró a la pequeña intensifica sus labores de búsqueda para localizar a la pequeña Anna y también al presunto asesino, Tomás Gimeno, que huyó en una embarcación con las menores tras amenazar a su exesposa, Beatriz, con unas palabras que resuenan en la mente colectiva: "No vas a volver a ver a las niñas jamás. Tampoco a mí. Yo me haré cargo de ellas". Sin embargo, la madre y las autoridades aún guardaban la esperanza que el padre hubiese huido con las niñas a América Latina. El hallazgo de la pequeña de seis años ha sido un golpe durísimo para la familia y para quienes hoy se ponen en su piel. Las redes las despiden con una hermosa imagen de dos sirenas.

