La sociedad española está completamente conmocionada después de que la Guardia Civil confirmase haber encontrado en el mar el cuerpo sin vida de Olivia, una de las dos menores desaparecidas en Tenerife. Aún están buscando el de su hermana pequeña, Anna, pero el dolor por la noticia ya ha sacudido los corazones de todo el mundo. Las redes sociales se han llenado de emocionantes mensajes de lamento, lloro, cariño y apoyo a la madre de las dos pequeñas por la muerte de Olivia, en estos duros momentos para la familia. Alejandro Sanz, Pastora Soler, Julia Janeiro, María Castro, Santiago Segura.... Actores, cantantes, deportistas, políticos y famosos se únen para mostrar su respeto hacia Anna y Olivia y les dedican estas bonitas palabras acompañadas de la imagen que ya se ha hecho viral: dos sirenas de espaldas que van de la mano, "siempre juntas".

Uno de los primeros en mostrar su tristeza al enterarse de la noticia ha sido Alejandro Sanz, quien ha escrito en una story de Instagram este mensaje: "Hay un tipo de dolor que el ser humano no está preparado para afrontar. El dolor de la pérdida de un hijo. Infringe las leyes de la vida". Al músico se han sumado otros tantos cantantes como Pastora Soler, Blas Cantó o Rosario Flores para despedirse de la pequeña Olivia. Escalofríos, tristeza, incomprensión... Se han juntado muchos sentimientos por la muerte de Olivia.

“No me cabe en la boca todo lo que quiero decir �� #Annayolivia“ — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) June 10, 2021

“Un escalofrío me ha recorrido todo el cuerpo al enterarme de la noticia.. triste, muy triste.. #Annayolivia #dolor #impotencia ��“ — Pastora Soler (@PastoraSoler) June 10, 2021

“Eran tus hijas,t sangre,t deber era cuidarlas,protegerlas.Almas inocentes,tú no eres ni hombre ni ser humano,sólo un maldito asesino. No las merecias ni a ellas ni a s madre, q tambien matas en vida.DEP.Algo q deseo q tú no hagas nunca ni en esta vida,ni en ninguna. #Annayolivia pic.twitter.com/EAW1L4GQUd“ — Javier Labandon El Arrebato (@arrebatoficial) June 10, 2021

“No tengo palabras Dios mío, que dolor tan grande para esa madre y familia, porque le hacen eso a esas criaturas, que pena por Dios, que pena más grande, a mi mujer y a mi nos duele el alma y no son nuestros hijos, no me quiero imaginar a esa madre.

D.E.P. #Annayolivia pic.twitter.com/KuRwaWfj2A“ — PITINGO ® (@Pitingo) June 10, 2021

“��✨ Cuando enmudeces es porque el dolor es demasiado grande. Sin palabras... #AnnayOlivia“ — Blas Cantó (@BlasCanto) June 10, 2021

“Que dolor, que rabia, que ira, que injusticia mas grande dios mio. #Annayolivia“ — Carlos Baute (@carlosbaute) June 10, 2021

“Todo lo q me sale decir se queda corto… Q dolor mas grande… #Annayolivia“ — Malú (@_MaluOficial_) June 11, 2021

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado, también han dedicado unas palabras a la familia, asegurando que se trata de una terrible noticia que ha dejado mucho dolor a la familia, a la cual mandan un gran abrazo y mucho cariño, sobre todo a Beatriz, la madre de Olivia y Anna.

“No puedo imaginar el dolor de la madre de las pequeñas Anna y Olivia, desaparecidas en Tenerife, ante la terrible noticia que acabamos de conocer.



Mi abrazo, mi cariño y el de toda mi familia, que hoy se solidariza con Beatriz y sus seres queridos.“ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 10, 2021

“Nos conmociona conocer el terrible desenlace tras la desaparición de Olivia y Anna. La esperanza ha cedido el paso a la desolación y al dolor más profundo por su pérdida.



Todo mi cariño y apoyo a Beatriz, su madre, y al resto de su familia en este momento tan difícil.“ — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) June 10, 2021

El mundo del cine y de la televisión también se ha unido al pésame de las niñas de Tenerife. Actores como Santiago Segura han escrito cómo su cabeza no puede procesar esta información.

“Mi cerebro no asimila algo tan horrible. Que alguien pueda hacer algo así, me descompone, que lo pueda hacer un padre, me revienta la cabeza directamente…#Annayolivia pic.twitter.com/9E3dHa71I0“ — Santiago Segura (@SSantiagosegura) June 10, 2021

Por supuesto, los deportistas más importantes del país también se han unido para dar el pésame a la familia. Tristeza y apoyo a la familia es lo que definen los mensajes de Rudy Fernández o Sergio Rodríguez.

“Cuánta tristeza por la tragedia de Tenerife.Hemos pasado días manteniendo la esperanza y el deseo de que las niñas aparecieran sanas y salvas…Solo nos queda apoyar a la familia en estos momentos tan duros y de tanto dolor.

Todo mi cariño para Beatriz y la familia de #AnnayOlivia“ — Sergio Rodriguez (@SergioRodriguez) June 10, 2021

“Que tristeza al llegar a casa y ver la noticia!! Mucho ánimo a la familia. Que rabia joder!! #Annayolivia“ — Rudy Fernandez (@rudy5fernandez) June 10, 2021

Y los más famosos e influencers de las redes sociales también se han hecho eco de la noticia. Algunos han publicado fotos de las dos pequeñas con mensajes de apoyo a la familia mientras que otros han optado por compartir la imagen de las dos niñas de Tenerife convertidas en sirenas que ya es viral. María Castro, Kiko Rivera, Rocío Flores, Julia Janeiro... Todos están rotos de dolor.

Más noticias de actualidad, en Corazón y Tendencias