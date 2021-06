La Casa del Caracol es un thriller psicológico protagonizado por Paz Vega y Javier Rey. Participada por RTVE y dirigida por la novel Macarena Astorga, esta película se ha rodado en plena pandemia y ha sido una de las primeras post confinamiento. Además, supone el debut cinematográfico de Ava Salazar, hija de la protagonista, y a las que hemos podido ver juntas presentando la película en el Festival de Málaga.

Madre e hija es la primera vez que trabajan juntas y durante la presentación nos han regalado numerosas muestras de complicidad entre ellas. Javier Rey es el protagonista masculino del film, todo un galán a la altura que nos tiene acostumbrados a su elegancia y looks siempre acertados según la ocasión, siempre muy bien adaptados a su propio estilo personal.

El actor asegura que no sigue tendencias y opta por lo básico, pero reconoce que la vestimenta en su trabajo sí tiene un papel muy importante, en especial en esta última película que está a punto de ver la luz: “Me gusta el cómo se ha diseñado el vestuario. Mi personaje es un tío que se va a un pueblo solo y que el vestuario no significa mucho más allá, pero sí que vamos dando pistas. El vestuario ayuda en este caso a ver hacia dónde está evolucionando él. A ver qué lugar y qué posición empieza a tener cuando las cosas se empiezan a complicar. Y nada pasa en balde… pero no puedo hablar más porque entro en spoiler”.

Nos adelanta que toda la transformación que vamos a ver en el personaje tiene un sentido. Tanto en el vestuario, en el pelo, en la forma de moverse. Toda esa caracterización es importante ayuda a crear un personaje: “Hay muchas veces donde condiciona muchísimo para bien, porque te aleja absolutamente de lo que tú eres, de la época que vives en el presente y es parte de la creación”.

El actor gallego está acostumbrado a papeles de época y no le gusta encasillarse en ese estilo. Por eso defiende una imagen más versátil para sus apariciones. A la hora de vestir depende mucho del día y del sitio donde vaya: “No es lo mismo cuando vas a estrenar tu película en una alfombra roja que cuando vas a un programa de televisión. También depende de como me encuentre. He ido aprendiendo con los años a encontrar mi equilibrio entre la moda y yo, la moda como vehículo para mí, para presentar mis proyectos o como vehículo para ir por la calle”.

Casi por rebote se encuentra delante de la cámara. Entre risas nos confiesa que su rutina de belleza es el deporte, que nunca soñaba con ser actor y que lo que realmente quería era ser ciclista.

Quedan pocos días para ver en la gran pantalla La Casa del Caracol, un film que cuenta la historia de un escritor a que da vida Javier Rey, que se recluye en las montañas para escribir y allí se enamora de una chica del pueblo, Paz Vega. Dos niñas que viven en la zona tienen habilidades especiales para ver y notar detalles que no aprecia el ojo humano. Una película para cuestionarse qué es real y qué es ficción.