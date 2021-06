Paz Vega y Javier Rey presentan en Málaga el terror psicológico de 'La casa del caracol'

La directora malagueña Macarena Astorga ha presentado en el festival de Málaga su primera película, La casa del caracol, arropada por sus protagonistas, Javier Rey y Paz Vega. Un inquietante thriller basado en la exitosa novela de Sandra García (también autora del guion de la cinta), que nos atrapa en su atmósfera asfixiante llena de personajes turbadores y donde nada es lo que parece. Participada por RTVE, la cinta se estrena en cines este mismo viernes, 11 de julio.

La película comienza cuando el escritor Antonio Prieto (Javier Rey) decide pasar el verano en un pueblo de la serranía malagueña, donde espera encontrar tranquilidad e inspiración para su siguiente novela. Allí conoce a Berta (Paz Vega), una mujer por la que siente una atracción instantánea. pero también descubirá a los misteriosos habitantes del pueblo, que guardan numerosos secretos y una perturbadora leyenda oculta. Y se dará cuenta de que, a veces, la realidad supera con creces los mitos.

"Decidí hacer la película -confiesa Macarena- porque era un sueño que llevaba persiguiendo mucho tiempo y cuando leí el guion me gustó que hubiera misterio, suspense e incluso un poquito de terror. Vislumbré que de ahí podía salir una estupenda película. Esos fueron motivos suficientes para decir que sí".

Javier Rey confiesa que tampoco pudo resistirse a hacer esta película: "Me interesaba mucho el personaje, porque creo que tiene una personalidad muy compleja y me encantó la visión de la película de Macarena".

El papel de Paz Vega, que ha vuelto al cine español tras 14 años en Hollywood, tampoco es el típico de las mujeres en este tipo de películas: "No -responde categóricamente-. Berta es una habitante más del pueblo, con todo lo que eso significa. Es una mujer positiva, alegre, luminosa, dentro de toda la oscuridad y extrañeza de ese pueblo. y cuando llega este escritor, se siente atraída por él".

Una película que rompe el techo del cristal del fantástico Macarena reivindica que haya más películas españolas de género fantástico dirigidas por mujeres: "El tema del fantástico y las mujeres en España está regular -confiesa-. Que yo haya hecho esta película y se rompa un poco el techo de cristal me parece muy interesante porque al final vivimos de referentes. Yo que soy una enamorada del cine, cuando iba de pequeña a la sala de mi pueblo decía: "¡Dios mío!, yo quiero hacer esto, pero solo lo hacen hombres. ¿Podría hacerlo yo?" Y ahora espero que empecemos a recibir esos mensajes de inspiración. He sido profesora y mis alumnas me decían: "Maca, queremos ser como tú". ¿Sabes lo maravilloso que es eso? ¿Es muy bonito?" Además, La casa del caracol fue una de las primeras películas que se rodaron el año pasado tras el confinamiento. "Fue muy raro -confiesa Javier-, porque lo que ahora ya hemos normalizado, como hacernos una PCR cada equis tiempo, tomarnos la temperatura, distancias... Pero en aquel momento era muy raro y yo tenía la sensación de que en cualquier momento íbamos a tener que parar el rodaje. Pero todo el mundo cumplió las normas y todo salió genial. Para mí fue un poco la vuelta a la normalidad. Esta película me hizo mucho bien". "Fue un un rodaje muy intenso porque supuso esa vuelta al trabajo tras el confinamiento -añade Paz-. Empezamos con mucha incertidumbre y sin saber lo que iba a pasar. pero vimos que con los protocolos de seguridad íbamos avanzando y que se podía terminar. Fue un rodaje muy caluroso porque fue en julio y agosto conn 40-45 grados a la sombra en Antequera y todo el mundo con mascarilla. Fue agobiante pero la experiencia en general fue preciosa. Todo el equipo fuímos una familia y vimos que, a pesar del calor, de las dificultades añadidas... lo que ibamos consiguiendo era estupendo. Y eso, al final era nuestra principal motivación". "Recuerdo -interrumpe Macarena-, que rodamos una secuencia en una carretera, a 43 grados a la sombra, durante la que se me derritió literalmente la suela de las zapatillas. Pero estaba viendo el plano y pensé que merecía la pena continuar. Fue durísimo pero también, como dice Paz, fue una experiencia inolvidable y veíamos que estábamos consiguiendo cosas que nos animaban a continuar". Imagen de 'La casa del caracol' (© Dani Medina)

Un escritor que nos recuerda al Nicholson de 'El resplandor' Javier Rey nos presenta así a su personaje: ""Antonio Prieto es un escritor que hace diez años tuvo un éxito superventas y al que están presionando para que saque su nueva novela. Pero tiene una falta de creatividad absoluta y decide hacer una huída hacia delante para ver si estando solo, en la nada, puede terminar su nueva novela. Llega a Quintanar y se da cuenta de que le parece mucho más interesante lo que está viendo a su alrededor: esos vecinos, el ambiente del pueblo, que lo que él trae escrito. Y de manera natural empieza a indagar y a escribir sobre lo que pasa a su alrededor. Así comienza la película que no deja de ser un viaje de autodescubrimiento". "Voy a explicar esto de una forma un poco rara -continúa Antonio-, pero es para no entrar en spoilers. Mi cabeza va a ir censurándome. Antonio es un personaje con muchas capas y nosotros decidimos aunar todo el rato esas capas, en las que es consciente de lo que es como ser humano, y esas otras capas en que no lo es. Es un personaje muy interesante porque casi nunca sabemos lo que piensa ni lo que se le pasa por la cabeza. Nunca sabemos hasta qué punto él comprende lo que está sucediendo, o de dónde vienen sus miedos. Cuando es consciente y cuando no... Cuál es la cara que prsenta al mundo. Esas cosas de este personaje son una maravilla". Un personaje que nos recuerda al Jack Nicholson de El resplandor. "En mi caso eso lo digo con la boca muy pequeña -asegura Javier- porque estamos hablando del señor Nicholson (ríe). Además no quise volver a ver El resplandor, porque me hubiera sentido un ser infinitamente pequeño. Por eso trabajé con lo que había en el guion para dar a Antonio Prieto una entidad propia". Macarena confiesa que la película de Kubrik está presente en La casa del caracol: "Es muy complicado que películas que son referentes para tí no se cuelen en tu trabajo. Y El resplandor, con toda la humildad posible, es una de mis películas favoritas. Me ponen un guion delante, con un escritor que se aisla para trabajar y era imposible que no hubiera algo de homenaje, pero siempre desde el cariño y la humildad. También hay otras muchas referencias que me da hasta miedo señalar, como Hitchcock, Guillermo del Toro... Incluso hay un plano, donde se ven los pies de Antonio y un caracol pasando, que homenajea a ET, de Steven Spielberg, cuando se veían las ranas a los pies de las niñas. Pero sobre todo son guiños". Imagen de 'La casa del caracol' (© Dani Medina)

Un pueblo muy inquietante En cuanto a la atmósfera que buscaba para la película, Macarena confiesa que. "Desde el primer momento tenía claro que Quintanar tenía que ser un personaje más de la película. Intenté trabajar una atmósfera que fuera de menos a más, que fuera cada vez más inquietante, más claustrofóbica, más extraña... y con esos personajes un poco hostiles, raros, perturbadores.... Lo trabajé con todos los recursos a mi disposición: la dirección artística, la fotografía, la luz... Y con la casona tenía claro que no quería las típicas casas de mucho miedo, tenebrosas... sino que fuera una casa luminosa en la que el personaje se sintiera tranquilo para escribir, al menos al principio, ya que luego todo se va tornando más oscuro. El bosque, el pueblo... era fundamental lograr crear esa atmósfera inquietante". Pero Macarena asegura que encontrar el pueblo que necesitaba para la película no fue fácil. "Me costó muchísimo encontrar el pueblo que buscaba. Quería que fuese un aldea humilde, pequeña... y no aparecía. Porque Andalucía tiene unos pueblos tan bonitos, tan limpios, tan blancos, tan bien cuidados, que se alejaban muchísimo de lo que buscaba para Quintanar. Hasta que apareció Villanueva de Cauche (pedanía de la localiad malagueña de Antequera) y ví que había tramos que podrían acercarse a lo que buscaba: un pueblo cerrado y humilde, de esta gente que se esconde tras las ventanas cuando se acerca alguien, con casas que estaban descuidadas... Y eso lo encontré en Villanueva de Cauche". "El pueblo es precioso y no tiene nada de extraño -asegura Javier-. Lo que si es un poco extraño es la casa donde vive Antonio, que es un caserón enorme... en el que el suelo cruje. Y, además, dos kilómetros antes de entrar en la localización se acababa la cobertura a todo el mundo y nos quedábamos ahí solos y concentrados en hacer la peli.... La casa sí que daba miedo". Imagen de 'La casa del caracol' (© Dani Medina)